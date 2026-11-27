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З атворничка от Тенеси, осъдена за изтезанието и убийството на 19-годишна своя съученичка през 90-те години на миналия век и оцеляла след неуспешна екзекуция по-рано тази година, се оплаква от отношението към нея зад решетките.

Адвокатите на 50-годишната Криста Пайк, единствената жена в отделението за смъртни присъди в Тенеси, поискаха от съдия да разпореди на затворническите власти да разрешат поверителни прегледи на психичното ѝ здраве без присъствието на адвокат в стаята, сочат съдебни документи, цитирани от Fox News.

Convicted killer who tortured teen to death complains about prison conditions after botched execution https://t.co/d2ChS5YWPu #FoxNews — Patrick Casale (@PatrickCasaleNV) November 27, 2026

Пайк се оказа в центъра на национален дебат за смъртното наказание след 30 септември, когато оцеля след две дози пентобарбитал при неуспешна екзекуция. Почти три десетилетия по-рано тя издълба пентаграма в гърдите на 19-годишната Колийн Слемър и запази парче от черепа ѝ.

„Търсим спешна намеса от съда, за да гарантираме, че специалистите по психично здраве, наети от правния екип на Криста Пайк, имат достъпа и ресурсите, необходими за правилна оценка на нейното психическо и психологическо състояние след неуспешния опит на щата да я екзекутира на 30 септември“, заяви адвокатът ѝ Люк Инен от Федералната служба за правна защита на Източен Тенеси в изявление от 25 ноември. „Щатът все повече ограничава достъпа на Криста до специалистите, които се опитват да я прегледат. Тези ограничения са нови и дълбоко обезпокоителни.“, добави той.

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Съдията по делото, канцлер И’Ашеа Л. Майлс, отхвърли искането за ускорено разглеждане на последния спор на 25 ноември и насрочи изслушване за 15 декември, показват данните от процеса.

Съдебни документи, получени от местната телевизия WBIR, разкриват, че правният екип на Пайк е наел двама специалисти по травматология, клиничните психолози д-р Пати ван Айс и д-р Кейт Портърфийлд, за да направят оценка на състоянието ѝ.

Служителите на щатския затвор първоначално одобрили три самостоятелни срещи с Ван Айс, преди да уведомят адвокатите на Пайк на 9 ноември, че на бъдещите сесии ще трябва да присъства и защитник. Адвокатите на Пайк твърдят, че властите също така са определили Ван Айс като „лекуващ специалист“ и са поставили под въпрос целта на работата ѝ.

Когато по-късно защитата поискала достъп и за Портърфийлд, от управата на затвора заявили, че тя също ще трябва да бъде придружавана от адвокат и „няма да ѝ бъде позволено да запази собствените си бележки и материали от оценката“, се посочва в документите.

Адвокатите на Пайк изтъкват, че Департаментът за изпълнение на наказанията на Тенеси (TDOC) няма законово или административно основание да диктува как тя да бъде представлявана, като определят изискването защитник лично да придружава всеки експерт като „наложено произволно“.

Екипът ѝ подчертава още, че собствените писмени правила на ведомството дефинират адвоката като „всяко лице, работещо за, от името или под ръководството на адвокат“, определение, което според тях обхваща и психолозите, и не съдържа изискване юрист да придружава външни експерти.

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Защитата настоява съдът да разреши поверителни прегледи със стандартни работни материали и да забрани на затворническите служители да преглеждат или задържат бележките на експертите.

„Криста е преживяла страдания през целия си живот, включително изнасилване в детството, малтретиране и пренебрегване, утежнени от неотдавнашните многократни провали на Департамента за изпълнение на наказанията на Тенеси, на когото е поверена грижата за нея днес“, добави Инен в изявлението си. „Тя не бива да се бори за достъп до професионалистите, които работят, за да установят пълния мащаб на причинената от институциите вреда.“, добави адвокатът.

Новият съдебен спор идва седмици след като Пайк се оплака в изявление, продиктувано на нейния адвокатски екип, че е държана до голяма степен в изолация в болницата на Рехабилитационния център „Дебра К. Джонсън“, откакто е оцеляла при опита за екзекуция.

„От онази нощ съм до голяма степен изолирана в медицинското отделение на затвора, далеч от други хора и от човешките контакти, които означават толкова много за мен“, казва Пайк в по-ранното си изявление. „Тази изолация носи своя собствена болка. Прекарах 28 години в изолация и голяма част от това, което преживявам днес, е повторение на това състояние.“, добавя тя.

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След неуспешната екзекуция на 30 септември Пайк беше откарана по спешност в болница и остана в безсъзнание в продължение на дни. В един момент адвокатите ѝ смятаха, че е изпаднала в мозъчна смърт и очакваха да бъде изключена от животоподдържащите системи, преди тя неочаквано да дойде в съзнание и да бъде върната обратно в затвора.

Впоследствие губернаторът на Тенеси Бил Лий спря оставащите екзекуции в щата до края на годината и нареди независима проверка на случилото се, но същевременно даде сигнал, че смъртната присъда на Пайк едва ли ще бъде променена.

Пайк е била на 18 години, когато тя, 17-годишният ѝ приятел Тадарил Шип и 19-годишната Шадола Питърсън са обвинени за убийството през 1995 г. на Слемър, участничка във федералната програма за професионално обучение в Ноксвил.

Тримата отвели Слемър на уединено място в кампуса на Университета на Тенеси в Ноксвил, където гърлото ѝ било прерязано многократно, била ударена в главата с голямо парче асфалт, а в гърдите ѝ била издълбана пентаграма.

По-късно Пайк призна за участието си в убийството и през 1996 г. беше осъдена на смърт, като присъдата ѝ беше потвърдена от Върховния съд на Тенеси.