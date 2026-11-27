- Украинската 25-а десантна бригада е отблъснала на 25 ноември руска щурмова група с две бронирани машини и 11 военнослужещи въпреки лошото време.
- На 26 ноември украинската авиация е нанесла удар по струпване на руски войници в Хуляйполе, Запорожка област, при който според украинските военни са загинали до 20 души.
- Унищожени са също боеприпаси, комуникационно оборудване, мотоциклети и безпилотни наземни системи.
Украински граничари от бригада „Форпост“ отблъснаха руска механизирана атака в северната част на Харковска област, осуетявайки опит на руските сили да настъпят под прикритието на гъста мъгла. Това Дария Михайленко посочва за UNITED24 Media.
Ето какво още пише тя:
Според Държавната гранична служба на Украйна атаката е извършена на 25 ноември северно от Вовчански Хутори, където украинското въздушно разузнаване е засякло подготовката на руските сили два дни преди нападението.
Руските войски са се опитали да се възползват от ограничената видимо/ст заради гъстата мъгла, за да постигнат елемент на изненада.
Когато обаче руската бронирана група започнала настъплението си, оператори на украински ударни дронове, артилерийски подразделения и пехота влезли в бой с атакуващите сили и успешно отблъснали нападението.
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В резултат украинските сили унищожили верижен амфибиен транспортьор ПТС-2, две бойни машини на пехотата и два високопроходими автомобила.
Подобен опит на руските сили да се възползват от неблагоприятни метеорологични условия беше осуетен и край Добропилия в Донецка област, където руските войници се опитаха да използват силния вятър, за да избегнат украинското въздушно разузнаване и ударите с дронове.
Атаката беше отблъсната на 25 ноември от 25-а отделна десантна бригада на Украйна, част от 7-и корпус за бързо реагиране на десантно-щурмовите войски, в координация със съседни подразделения.
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Според украинските военни руската щурмова група се е състояла от бойна машина на пехотата БМП-1 и бронетранспортьор БТР-82, превозващи общо 11 щурмоваци. Въпреки неблагоприятните метеорологични условия украинските сили са прехванали и унищожили настъпващата колона.
Междувременно украинските сили продължиха да нанасят удари по руски личен състав и техника в Запорожка област.
На 26 ноември 7-и корпус за бързо реагиране на Украйна съобщи, че украинската авиация е поразила струпване на руски войници в централната част на Хуляйполе. При удара са загинали до 20 руски военнослужещи, а също са унищожени боеприпаси, комуникационно оборудване, мотоциклети и безпилотни наземни системи.
Операцията е извършена от самолети на Южното въздушно командване на Украйна в координация със 7-и корпус за бързо реагиране. Целта е била частично разрушена тухлена сграда, намираща се на около 10 километра от фронтовата линия.
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