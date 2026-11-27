С толичната полиция задържа 21-годишен мъж за убийството на 48-годишния мъж, чието тяло беше открито тази сутрин на бул. „Шипченски проход“ в София. Задържаният е син на жертвата, потвърдиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) пред NOVA.

Младият мъж е бил арестуван малко преди 22:00 ч. на метростанция „Лъвов мост“. Според данни от разследването най-вероятната причина за тежкото престъпление са неуредени сметки.

Убийство в София: Намериха мъж с прободни рани рано тази сутрин на „Шипченски проход“

Сигналът за откритото тяло на бул. „Шипченски проход“ е бил подаден около 06:00 ч. сутринта. По първоначална информация 48-годишният мъж е бил с прободни рани, вероятно нанесени с нож.

Тялото е намерено в близост до Първо районно управление и голям търговски център. Пристигналият на място екип на Спешна помощ е констатирал смъртта на мъжа, като първоначално разследващите работеха по версията за престъпление от битов характер.