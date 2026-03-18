Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр

И ран информира Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че снаряд е паднал във вторник вечер в района в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр, но не е причинил щети и няма пострадали, предаде Ройтерс.

„Иран информира МААЕ, че във вторник вечерта снаряд е паднал на територията на АЕЦ „Бушехр“. Няма информация за щети в централата или ранени сред служителите“, написа агенцията в X.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси повтори призива си за максимална сдържаност в рамките на конфликта, за да се избегне рискът от ядрена авария.

Иранската организация за атомна енергия потвърди информацията за удара по-рано днес, като иранската информационна агенция „Тасним“ съобщи, че снарядът е ударил околностите на атомната електроцентрала в пристанищния град Бушехр около 19:00 ч. местно време.

Руската държавна компания за атомна енергия „Росатом“ осъди удара и добави, че нивата на радиация около построената от Русия централа са в нормата.