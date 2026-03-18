Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр

18 март 2026, 08:03
Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр
И ран информира Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че снаряд е паднал във вторник вечер в района в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр, но не е причинил щети и няма пострадали, предаде Ройтерс.

„Иран информира МААЕ, че във вторник вечерта снаряд е паднал на територията на АЕЦ „Бушехр“. Няма информация за щети в централата или ранени сред служителите“, написа агенцията в X.

Мощен взрив до ядрена централа в Иран

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси повтори призива си за максимална сдържаност в рамките на конфликта, за да се избегне рискът от ядрена авария.

Иранската организация за атомна енергия потвърди информацията за удара по-рано днес, като иранската информационна агенция „Тасним“ съобщи, че снарядът е ударил околностите на атомната електроцентрала в пристанищния град Бушехр около 19:00 ч. местно време.

Има ли удари по иранската атомна електроцентрала в Бушер?

Руската държавна компания за атомна енергия „Росатом“ осъди удара и добави, че нивата на радиация около построената от Русия централа са в нормата.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
По темата

18 март: Сенки над Златния рог – българската победа при Пиги

18 март: Сенки над Златния рог – българската победа при Пиги

Обещаните 20 евро заради цените на горивата: Какво ще реши кабинетът

Обещаните 20 евро заради цените на горивата: Какво ще реши кабинетът

Техеран потвърди смъртта на ръководителя на иранските сили за сигурност Али Лариджани

Техеран потвърди смъртта на ръководителя на иранските сили за сигурност Али Лариджани

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
„Творецът“ на грозните BMW-та Крис Бенгъл: Най-провокативните дизайни остаряха най-добре

„Творецът“ на грозните BMW-та Крис Бенгъл: Най-провокативните дизайни остаряха най-добре

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

България Преди 1 час

Общо 24 политически формации участват във вота на 19 април

Ще успее ли НС да приеме удължителния закон за бюджета

България Преди 1 час

Депутатите ще работят в следващите два дни, след това излизат във ваканция до изборите на 19 април

Яли ли са пица в Помпей? Готвачи пресъздадоха рецепта на 2000 години

Любопитно Преди 1 час

Унгарската пицария предизвиква съвременните представи за италианската класика с лимитирана серия, базирана изцяло на съставки, достъпни в Античността – включително ферментирал рибен сос и тесто със сок от спанак

Земетресение тази вечер край Разлог

България Преди 10 часа

Трусът е усетен в населени места в района

Колумбия и Еквадор се скараха за бомба

Свят Преди 10 часа

Колумбия и Еквадор споделят 586-километрова граница

Зеленски: Над 200 украински военни са в Близкия изток

Свят Преди 10 часа

Това са военни експерти, хора, които знаят как да помагат и как да защитават срещу дронове

Атака срещу посолството на САЩ в Багдад

Свят Преди 10 часа

Свидетел, намирал се в ресторант в града, разказа, че е видял експлозии в небето

Зеленски и крал Чарлз Трети се срещнаха в Бъкингамския дворец

Свят Преди 11 часа

Украинският лидер пристигна по-рано днес в Обединеното кралство

Спасиха овца и агне от 400-метрова пропаст

България Преди 11 часа

В акцията участваха 19 доброволци

Тръмп се ядоса: НАТО е задънена улица!

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Ние не се нуждаем от помощта на никого!

Андрей Гюров обясни защо помощта за горива е 20 евро

България Преди 12 часа

Помощта е предвидена за хората, които получават месечен доход до двойно по-висок от линията на бедност

Смениха директора на „Медицински надзор"

България Преди 13 часа

Основен приоритет в работата на новия директор ще бъде засилването на контрола в здравната система

Почина работник, паднал от сграда в Бургас

България Преди 13 часа

Образувано е досъдебно производство

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Свят Преди 14 часа

Макрон: Ние не сме страна в конфликта

Иран арестува стотици хора

Свят Преди 14 часа

Стотици терминали „Старлинк“ са били конфискувани

Писателка уби съпруга си с коктейл „Московско муле", подправен с фентанил

Свят Преди 14 часа

Докато пишела наръчник за справяне със загубата, писателката планирала „нов живот“ с любовник и 4 милиона долара от наследство

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 18 март, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 18 март, сряда

Edna.bg

Шампионска лига продължава с още 4 реванша от осминафиналите

Gong.bg

Винисиус изненада с признание след успеха на „Етихад“

Gong.bg

Изкуство за душата: Среща с иранеца, който съживява Ван Гог в XXI век

Nova.bg

Полицейска операция срещу контролирания вот във Варненско

Nova.bg