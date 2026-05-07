Какво знаят лекарите за опасния хантавирус „Андес“

П рез 2018 г. здравните власти в Южна Аржентина се надпреварваха с времето, опитвайки се да разберат какво е причинило тежкото заболяване на близо три дузини души в малкото село Епуен. До края на епидемията 11 от тях починаха.

Тяхното заболяване, което наложи мнозина да бъдат приети в интензивни отделения заради пневмония и тежки дихателни проблеми, бе причинено от вируса „Андес“ – щам на пренасян от гризачи хантавирус, способен да се предава от човек на човек. Това е същият вирус, за който се смята, че е разболял осем пътници на круизния кораб MV Hondius, който в момента плава към пристанище на Канарските острови.

Преди огнището в Епуен се знаеше много малко за щама „Андес“, казва д-р Густаво Паласиос, микробиолог в Icahn School of Medicine към „Маунт Синай“ в Ню Йорк.

„Има много ограничен опит в работата с този вирус“, казва Паласиос, който е бил директор на Центъра за геномни науки към Института за медицински изследвания на инфекциозни болести на американската армия, когато помага за разкриването на начина, по който вирусът се предава между хората. Изследването на епидемията е публикувано през 2020 г. в New England Journal of Medicine.

„Вероятно в историята има по-малко от – не знам, давам ви просто приблизителна цифра – 300 случая на предаване от човек на човек на вируса „Андес“ и около 3000 случая на „Андес“ като цяло“, посочва Паласиос. Той е част от експертната група, която консултира властите по текущото огнище на круизния кораб.

Въз основа на разследването в Епуен, включващо три отделни събития на „суперразпространение“, Паласиос обяснява, че прозорецът за заразяване изглежда кратък – около един ден. Хората са най-заразна в деня, в който развият висока температура. Изследването обаче установява и че вирусът може да се прехвърли сравнително лесно в този период, дори след кратка близост. Учените показват, че първият пациент, 68-годишен мъж, присъствал на рожден ден с около 100 души, е заразил друг човек само при кратко засичане на път към тоалетната.

Проследяване на пътя на убиеца

Смята се, че първият регистриран случай в Епуен се е заразил близо до дома си. В Аржентина вирусът „Андес“ се пренася от дългоопашати оризови плъхове, които са често срещани в земеделските райони и около къщите. По света гризачите са известни гостоприемници на хантавируси. Хората обикновено се заразяват чрез контакт с урина, фекалии или слюнка, понякога чрез вдишване на аерозоли при почистване.

Наскоро хантавирусът влезе в новините в САЩ през 2025 г., след като аутопсия установи, че Бетси Аракава, съпругата на актьора Джийн Хекман, е починала от вируса. В повечето случаи хантавирусите водят до т.нар. „инфекция в задънена улица“: човек се заразява, но не предава вируса на други. Вирусът „Андес“ обаче е изключение и може да се разпространява между хората, което му дава потенциал да предизвиква епидемии.

Въпреки че СЗО твърди, че заплахата от настоящото огнище на кораба Hondius е ниска, организацията класифицира хантавирусите като приоритетни патогени с висок потенциал за спешни ситуации в общественото здраве заради сериозността на инфекцията. Смъртността може да достигне до 40% от случаите.

Учените установиха, че първият пациент в Епуен е присъствал на рожден ден на 3 ноември 2018 г. – същия ден, в който е вдигнал температура. За 90-те минути, прекарани на партито, той е заразил петима души: двама, седящи на около 30 см от него, двама на съседни маси (на около 1,2 метра) и един, с когото се засякъл за кратко.

Друго усложнение е дългият инкубационен период – времето от заразяването до симптомите. При петимата пациенти от партито симптомите са се появили след две до три седмици. Вторият пациент в огнището, 61-годишен мъж, е заразил още шестима души преди да почине. Неговата съпруга, която отишла на поклонението му с температура, е заразила още 10 души.

Ограничен прозорец за разпространение

В Епуен над 80 здравни работници са били в контакт с болни, но нито един не е бил директно заразен, въпреки минималните лични предпазни средства. Изключение правят само двама служители в малка местна болница.

„Това не е COVID. Не е дори грип. Това е необичайно събитие на предаване от човек на човек, което на кораба може да се е случило заради затворената среда“, казва д-р Лусил Блумбърг, специалист по инфекциозни болести от Южна Африка. Тя консултира властите за случая с Hondius и друг тежко болен пътник, евакуиран до остров Възнесение и след това до Южна Африка. Пациентът е на вентилатор, но състоянието му се подобрява.

Пътниците от Hondius ще трябва да бъдат наблюдавани поне 45 дни. В сряда СЗО потвърди случай на мъж в Швейцария, който се е прибрал от кораба със самолет. В момента тече проследяване на контактите на всички полети с болни пътници.

Плаващо огнище

Много от пътниците са били запалени орнитолози, участвали в експедиции в Южна Америка преди круиза. Поради тази причина първоначалните подозрения на д-р Блумбърг са били за птичи грип или легионела. След два кръга отрицателни тестове, тя е поръчала изследване за хантавирус. След положителния резултат е тествана и кръв на починала по-рано пациентка, която също се оказала позитивна за вируса. В понеделник генното секвениране потвърди, че става въпрос за щама „Андес“.

Експертите по света, координирани от СЗО, работят денонощно за проследяване на контактите и секвениране на генома на вируса, за да разберат дали той е развил нови мутации.

„Трансфиксиран съм“, казва д-р Уилям Шафнър от университета Вандербилт. „Това е изключително необичайна ситуация – хантавирус на лодка. Има много научни и обществени въпроси, включително как се действа с тежко болни хора с инфекциозно заболяване насред океана.“