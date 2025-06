Мощен взрив до ядрена централа в Иран

И ранско издание съобщава за силна експлозия в Югозападен Иран, предаде Франс прес.

Взривът е отекнал днес в провинция Бушехр, където Иран има ядрена централа, посочва изданието „Шаргх“.

☢️ #BREAKING – #Iran: The Israeli Air Force carried out today a devastating blow at the #Bushehr Nuclear Power Plant in the southern sector, close to the Persian Gulf



A radioactive leak on the reactor could threaten to poison millions of people, contaminate the water & air! pic.twitter.com/D8IuIV54Ek