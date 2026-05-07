„Не е заразно“: Смъртоносната лъжа, която превърна круизен кораб в капан за хантавирус

Денят на истината за Близкия изток: Очаква се ключовият отговор на Иран към Тръмп

Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Д окато светът следи с тревога съдбата на 150 души, блокирани на борда на MV Hondius, на повърхността изплуваха разкрития за първите дни на заразата. Видеоклип, заснет от пътник, повдига въпроса: Можеше ли трагедията да бъде избегната?

„Естествена смърт“ и нулеви мерки

На 12 април, малко след първия смъртен случай на борда, капитанът на кораба прави официално обръщение към пътниците. На кадрите, разпространени от турския YouTuber Рухи Ченет, се чува как капитанът цитира лекарското заключение: мъжът е починал от „естествени причини“ и „не е заразен“.

Въз основа на това успокоение, на кораба не са предприети никакви предпазни мерки. Пътниците са продължили да общуват свободно, без да подозират, че сред тях си проправя път един от най-опасните вируси – хантавирусът.

„Бях много нещастен, защото те не взеха правилните предпазни мерки през първите няколко седмици. Поне трябваше да помислят за възможността от заразна болест,“ споделя Ченет пред BBC.

Истината излиза наяве със закъснение

Операторът на кораба, Oceanwide Expeditions, твърди, че първият сигнал за хантавирус е дошъл едва на 4 май – седмици след въпросното видео. Междувременно обаче равносметката вече е:

3 потвърдени и 5 подозирани случая на заразата.

Смъртоносен вирус и три жертви в Атлантика: Какво се случва на борда на MV Hondius

Трима починали, като за един е доказано, че е бил носител на вируса.

Евакуация на критично болни, включително британеца Мартин Ансти, който е транспортиран към Нидерландия.

Капанът край Кабо Верде

В момента корабът се намира близо до Кабо Верде, а на борда са блокирани граждани от 23 държави. Те са подложени на „строги предпазни мерки“, които обаче идват твърде късно за мнозина. Здравните власти сега разследват опасния щам „Андес“, който има рядката способност да се предава от човек на човек.

Смъртоносната зараза на круизен кораб: Пътници са се прибрали по домовете си, преди да разберат, че са носители

Контекст на ситуацията:

В момента се подготвя мащабна операция по репатриране. Корабът трябва да акостира на Канарските острови, откъдето британските и другите чуждестранни граждани ще бъдат транспортирани по домовете си за 6-седмична изолация. Експертите предупреждават, че инкубационният период е дълъг и тепърва ще става ясно колко хора са били изложени на риск заради първоначалното подценяване на ситуацията.