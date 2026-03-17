Свят

Израел: Спечелихме войната в Иран, продължаваме я

Саар: Трябва да проявим търпение

17 март 2026, 22:40
Източник: AP/БТА

И зраелският външен министър Гидеон Саар каза, че страната му на практика е спечелила войната срещу Иран, но не се ангажира със срокове за приключването ѝ. Ръководителят на израелската дипломация добави само, че военните действия ще продължат, докато не бъдат изпълнени целите им, предаде "Ройтерс".

На пресконференция днес в Йерусалим Саар заяви, че Израел си е поставил за цел да премахне "екзистенциалните заплахи", но не конкретизира по какъв критерий правителството ще прецени, че целите са постигнати.

Иран: Израел не е постигнал нито една от целите си

"Трябва да проявим търпение", подчерта той в 18-ия ден от войната, която до момента е взела над 2000 жертви, повечето в Иран и Ливан, но и в Ирак и Израел и целия регион на Залива.

Саар и други израелски официални представители заявиха по-рано, че целта е да бъдат трайно отслабени възможностите на Техеран да извършва атаки срещу Израел, като същевременно бъдат създадени условия иранците да свалят управниците си.

Но днес Саар призна, че само иранският народ може да свали "режима" – което очевидно е признание, че подобна революция засега не се очертава.

Иран арестува стотици хора

Израелската армия каза, че нанася удари по установки за изстрелване на балистични ракети и обекти за производството и складирането им. Тя добави, че е бомбардирала и цели, свързани с ядрената програма на Ислямската република и силите за сигурност.

"Вече спечелихме", каза Саар и определи Иран като драматично отслабен и като страна, която вече не е същата, каквато е била преди 28 февруари, когато започнаха израелско-американските удари.

"За нас и нашите съседи това е ясно, но ще продължим, докато не довършим мисията", посочи той.

Въпреки обявената от Саар победа, изказване, което приличаше на това от 11 март на президента на САЩ Доналд Тръмп, Иран и днес изстреля многократни ракетни залпове срещу Израел, което показва, че повече от две седмици след началото на конфликта Техеран все още може да нанася удари с голям обсег, отбелязва "Ройтерс".

"Вършим много важна работа", посочи Саар, малко след като по-рано израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че израелската армия е ликвидирала секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Израел Иран Война Гидеон Саар
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

