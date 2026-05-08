Модерен здравословен сладолед: Рецепта без захар, която ще ви стане любима

Приготвя се само с няколко съставки и е чудесен източник на протеини

8 май 2026, 06:45
П ротеиновият сладолед набира популярност като алтернатива на традиционните десерти. Той съчетава сладък вкус с високо съдържание на протеини и не съдържа захар.

Рецептата споделя кулинарния блогър Катерина Процишина в своя Instagram профил.

Натурален протеинов сладолед: Лесна рецепта

Съставки:

  • фурми - 180 г
  • Кристално сирене - 550 г
  • ванилия
  • фъстъчена паста - 1 ч.л.
  • тъмен шоколад 80%

Метод на готвене:

Разбийте фурмите с пастата, ванилията и сиренето. Сложете шоколада в сладкарски пош и го разтопете на водна баня.

Отворете шоколадовата торбичка и я напълнете с пълнежа. Удобно е да направите това с помощта на торбичка.

„Завъртете торбичката както във видеото и внимателно я сложете във фризера“, отбеляза авторът на видеото.

Колко протеин има в сладоледа?

Порция от 180 г фурми съдържа приблизително 3,6-4,5 г протеин, докато средно 100 г фурми съдържат около 2-2,5 г протеин.

Порция от 550 г гранулирано сирене съдържа приблизително 60,5-71,5 г протеин, тъй като 100 г такова сирене обикновено съдържат 11-13 г протеин.

Докато една чаена лъжичка фъстъчено масло (приблизително 5 г) съдържа около 1,2-1,3 г протеин, защото 100 г масло съдържат средно около 25 г протеин.

Количеството протеин в тъмния шоколад зависи от грамажа. Средното количество е 6-10 г протеин на 100 г продукт.

Общо, без шоколада, получавате приблизително 65-78 г протеин, а точната стойност с шоколада зависи от количеството му.

Източник: rbc.ua    
