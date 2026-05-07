Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

И талианският премиер Джорджа Мелони, близък съюзник на отиващия си унгарски министър-председател Виктор Орбан, заяви, че отношенията между Рим и Будапеща остават стабилни след срещата ѝ с победителя на изборите Петер Мадяр.
„Този разговор потвърди силата на отношенията между Италия и Унгария“, се казва в изявление на италианското правителство след срещата в Рим с Мадяр, който официално трябва да встъпи в длъжност като премиер в събота.
Ho ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il Primo Ministro eletto dell’Ungheria, @magyarpeterMP, per un primo e proficuo confronto in vista del suo prossimo insediamento.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 7, 2026
Uno scambio di vedute sui principali dossier bilaterali e sulle sfide che l’Europa è chiamata ad… pic.twitter.com/x699Lj2gT6
От своя страна Мадяр определи срещата като „ползотворна и насочена към бъдещето“, предаде АФП.
„Стигнахме до извода, че Италия и Унгария споделят сходни позиции по множество въпроси“, включително „необходимостта от решителни мерки срещу нелегалната имиграция“, написа той във „Фейсбук“.
We had a constructive and forward-looking meeting with Prime Minister @GiorgiaMeloni.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 7, 2026
We agreed that Italy and Hungary are closely aligned on many issues — from determined action against illegal migration, to the EU accession of the Western Balkans, and the strengthening of… pic.twitter.com/pBQtPHPQHE
Кампанията за преизбиране на Виктор Орбан получи подкрепа от крайнодесни лидери от цял свят, сред които и Джорджа Мелони, която дори се появи в едно от предизборните му видеа.
След победата на Мадяр миналия месец Мелони го поздрави, но същевременно благодари на Орбан „за интензивното сътрудничество“ през годините.
Консерваторът Мадяр обеща борба с корупцията, подобряване на обществените услуги, включително здравеопазването, и реализиране на необходимите реформи за деблокиране на милиардите евро европейски средства, предназначени за Унгария.
„Трябва да отговорим на очакванията на унгарския народ, да направим всичко възможно, за да постигнем целите си, да обединим страната, да я възстановим, да съживим унгарската икономика, да си върнем европейските фондове и да приемем антикорупционни мерки“, заяви Мадяр в интервю за италианския вестник „Кориере дела сера“.
В областта на външната политика той обеща Унгария да бъде надежден съюзник в НАТО и активен член на Европейския съюз, като същевременно отправи критики към Русия, с която Орбан поддържаше тесни отношения въпреки руската инвазия в Украйна.
По отношение на миграцията Мадяр заема дори по-строга позиция от своя предшественик, като обещава да прекрати правителствената програма за прием на чуждестранни работници. |