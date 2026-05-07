Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

След победата на Мадяр миналия месец Мелони го поздрави, но същевременно благодари на Орбан „за интензивното сътрудничество“ през годините

7 май 2026, 20:00
И талианският премиер Джорджа Мелони, близък съюзник на отиващия си унгарски министър-председател Виктор Орбан, заяви, че отношенията между Рим и Будапеща остават стабилни след срещата ѝ с победителя на изборите Петер Мадяр.

„Този разговор потвърди силата на отношенията между Италия и Унгария“, се казва в изявление на италианското правителство след срещата в Рим с Мадяр, който официално трябва да встъпи в длъжност като премиер в събота.

От своя страна Мадяр определи срещата като „ползотворна и насочена към бъдещето“, предаде АФП.

„Стигнахме до извода, че Италия и Унгария споделят сходни позиции по множество въпроси“, включително „необходимостта от решителни мерки срещу нелегалната имиграция“, написа той във „Фейсбук“.

Кампанията за преизбиране на Виктор Орбан получи подкрепа от крайнодесни лидери от цял свят, сред които и Джорджа Мелони, която дори се появи в едно от предизборните му видеа.

След победата на Мадяр миналия месец Мелони го поздрави, но същевременно благодари на Орбан „за интензивното сътрудничество“ през годините.

Консерваторът Мадяр обеща борба с корупцията, подобряване на обществените услуги, включително здравеопазването, и реализиране на необходимите реформи за деблокиране на милиардите евро европейски средства, предназначени за Унгария.

„Трябва да отговорим на очакванията на унгарския народ, да направим всичко възможно, за да постигнем целите си, да обединим страната, да я възстановим, да съживим унгарската икономика, да си върнем европейските фондове и да приемем антикорупционни мерки“, заяви Мадяр в интервю за италианския вестник „Кориере дела сера“.

В областта на външната политика той обеща Унгария да бъде надежден съюзник в НАТО и активен член на Европейския съюз, като същевременно отправи критики към Русия, с която Орбан поддържаше тесни отношения въпреки руската инвазия в Украйна.

По отношение на миграцията Мадяр заема дори по-строга позиция от своя предшественик, като обещава да прекрати правителствената програма за прием на чуждестранни работници. |

Рустем Умеров пристигна в САЩ за среща с пратеника на Тръмп

Русия удари пътнически влак в Николаевска област

Кой е Пламен Абровски - номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България"

Кой е д-р Илин Димитров - номиниран за министър на туризма от „Прогресивна България"

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - номинирана за министър на околната среда и водите

Коя е Ива Петрова - номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България"

Кой е Георги Генчев Пеев - номиниран за министър на транспорта и съобщенията

"Прогресивна България" предлага арх. Иван Шишков за регионален министър

Катя Ивкова поема здравеопазването -„Прогресивна България" обяви ключова номинация

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

Технологичният експерт Иван Василев е номиниран за министър на иновациите и дигиталната трансформация

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - номиниран за министър на образованието и науката

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - номинирана за министър на труда и социалната политика

Кой е Николай Найденов - номиниран за министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България"

„Прогресивна България" номинира Велислава Петрова-Чамова за министър на външните работи

Полковник Димитър Стоянов е номиниран за министър на отбраната

