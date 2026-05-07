Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Н идерландското министерство на здравеопазването съобщи, че нидерландска гражданка е била приета в болница в Амстердам след проява на възможни симптоми на хантавирусна инфекция.

(Във видеото: След случаите на хантавирус на кораб: Инфекционист обяснява как се предава заразата и има ли опасност от епидемия)

Жената е стюардеса в националния превозвач KLM. Според информация на нидерландската медия RTL, тя е била в контакт с друга жена, която по-рано е починала от същия вирус в Йоханесбург, Южна Африка. Към момента стюардесата е с леки симптоми и се намира в изолация, докато се изчакват резултатите от изследванията ѝ.

Разрастване на епидемиологичната обстановка

Случаят допълнително усложнява ситуацията в Нидерландия, където вече се лекуват трима пасажери от круизния кораб MV Hondius. Те бяха евакуирани вчера и транспортирани спешно до Амстердам.

Припомняме, че двама от тримата души, които до момента са загубили живота си при избухването на вируса на борда на плавателния съд, са нидерландски граждани. Здравните власти следят ситуацията с повишено внимание заради риска от международно разпространение на заразата.

Как е започнала заразата? Водещите версии на властите

Към днешна дата причината за огнището на хантавирус остава обект на разследване, докато Аржентина се опитва да проследи пътя на инфекцията преди отплаването на кораба.

Властите в Аржентина полагат усилия да установят къде точно са пътували заразените пасажери в страната, преди да се качат на борда на MV Hondius в южния град Ушуая. След потвърждаване на тези детайли се планира проследяване и изолиране на всички контактни лица, за да се ограничи по-нататъшното разпространение.

Хипотезата за „сметището в Ушуая“

Аржентинското правителство разглежда една водеща версия. Двама от тримата починали пътници – нидерландска двойка на 69-годишна възраст – може да са се заразили по време на разходка за наблюдение на птици в Ушуая.

Според разследващи, пожелали анонимност, двойката е посетила сметище по време на екскурзията си. Именно там те може да са били изложени на контакт с гризачи, които са основни носители на инфекцията.

Предизвикателства пред разследването

Въпреки тази версия, случаят остава сложен. Установено е, че починалата двойка е прекарала повече от четири месеца в южните части на Южна Америка преди качването си на кораба.

Тъй като инкубационният период на хантавируса варира от една до осем седмици, е изключително трудно да се определи точният момент на заразяване. Възможните сценарии са:

Преди напускането на Аржентина на 1 април;

По време на планиран престой на отдалечен остров в Южния Атлантик на 5 април;

На самия борд на кораба.

Мистерията се задълбочава и от факта, че в аржентинската провинция Огнена земя (Tierra del Fuego), където корабът престоя седмици наред преди отплаването си, досега никога не е регистриран случай на хантавирус.