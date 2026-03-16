Иран удари голямо нефтено находище в ОАЕ

У дар с дрон предизвика пожар в голямо нефтено находище в Обединените арабски емирства, съобщиха местните власти, докато Иран продължава атаките си с дронове и ракети в целия Персийски залив.

Властите в емирство Абу Даби заявиха, че все още се борят с пожара в нефтеното находище „Шах“. Не се съобщава за пострадали, предаде АФП.

Нефтеното находище „Шах“, разположено на 230 километра южно от град Абу Даби, има производствен капацитет от приблизително 70 000 барела суров нефт на ден, според държавния енергиен оператор на ОАЕ.