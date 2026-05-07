Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Симона не просто следва мечтата си да бъде певица, тя я превръща в реалност още от дете. Днес я виждаме на десетки сцени, сред които и тази на любимото шоу “Като две капки вода”, но зад увереността ѝ стои един много по-интересен процес - израстване, сблъсък с мнения и изграждане на характер. В “Капките Podcast” тя говори открито за всичко, при това с онзи Gen Z рефлекс да назовава нещата такива, каквито са.

Мечта от 6-годишна възраст

При Симона “план Б” няма и никога не е съществувал. “Реших, че ще съм певица на 6 години и оттогава не съм си представяла нищо друго”, спомня си тя. И точно този инат - както сама го нарича - я води напред. Няма колебание, няма резервен вариант, а само една ясна посока. Днес тази детска мечта вече има сцена, публика и все по-силен характер и присъствие. Какво продължава да я дърпа напред? Чуйте от нея в новия епизод на “Капките Podcast”.

Хейтът вече не боли

Ако преди негативните коментари са я разклащали, днес тя ги чете по съвсем различен начин. “Преди много ме сдухваха. Даже имаше период, в който не исках да излизам, не исках да се снимам”, признава тя. Промяната идва някъде по средата на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”: “Някъде след 5-тия лайв започнах да скроувам коментари, но без да им позволявам да ми влияят”. Дори напротив - започва да извлича по някой съвет или нещо полезно от тях. За Симона днес чуждото мнение е просто… чуждо. Как се стига до това спокойствие - чуйте в “Капките Podcast”.

Ненужните етикети

Една от темите, в която Симона се впуска с главата напред, е за попфолка и етикетите около него. “Дразни ме, че казват ‘чалга певица’ със задни мисли”, казва тя директно. За нея това е призвание, сцена и професия, а не повод за подценяване. “Време е хората да разберат, че и ние сме артисти” - категорична е тя. Но въпреки това жълтите статии не я притесняват, а точно обратното. “Щом пишат за теб, значи си актуален и интересен” - разсъждава Симона.

Най-голямата сцена за Симона

Едно от най-големите вълнения за Симона е предстоящият финал на “Като две капки вода”, който за нея ще бъде цяло преживяване. На 18 май Симона за първи път ще излезе пред толкова голяма публика, а адреналинът скача още отсега. “Гледам клипчета на други концерти в Арената и плача… много се вълнувам”, признава тя.

Как се израства пред очите на всички? Как се намира баланс между хейт, очаквания и увереност? И какво означава да следваш мечта, която си избрал още като дете? Симона разказва своята история искрено, емоционално и без излишни филтри в новия епизод на “Капките Podcast”.