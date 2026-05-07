Любопитно

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Симона за пътя от детската мечта до голямата сцена, битката с хейта, етикетите в музиката и вълнението пред най-голямото ѝ изпитание в “Като две капки вода”

7 май 2026, 18:14
„Повечето хора не ме познават“: Мерилин Монро в последното си изповедно интервю

„Повечето хора не ме познават“: Мерилин Монро в последното си изповедно интервю
Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос“

Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос“
Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)
Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията
Остър недостиг на обществени тоалетни в Ню Йорк преди Мондиал 2026

Остър недостиг на обществени тоалетни в Ню Йорк преди Мондиал 2026
Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026
Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос
Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Симона не просто следва мечтата си да бъде певица, тя я превръща в реалност още от дете. Днес я виждаме на десетки сцени, сред които и тази на любимото шоу “Като две капки вода”, но зад увереността ѝ стои един много по-интересен процес - израстване, сблъсък с мнения и изграждане на характер. В “Капките Podcast” тя говори открито за всичко, при това с онзи Gen Z рефлекс да назовава нещата такива, каквито са.

  • Мечта от 6-годишна възраст

При Симона “план Б” няма и никога не е съществувал. “Реших, че ще съм певица на 6 години и оттогава не съм си представяла нищо друго”, спомня си тя. И точно този инат - както сама го нарича - я води напред. Няма колебание, няма резервен вариант, а само една ясна посока. Днес тази детска мечта вече има сцена, публика и все по-силен характер и присъствие. Какво продължава да я дърпа напред? Чуйте от нея в новия епизод на “Капките Podcast”.

  • Хейтът вече не боли

Ако преди негативните коментари са я разклащали, днес тя ги чете по съвсем различен начин. “Преди много ме сдухваха. Даже имаше период, в който не исках да излизам, не исках да се снимам”, признава тя. Промяната идва някъде по средата на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”: “Някъде след 5-тия лайв започнах да скроувам коментари, но без да им позволявам да ми влияят”. Дори напротив - започва да извлича по някой съвет или нещо полезно от тях. За Симона днес чуждото мнение е просто… чуждо. Как се стига до това спокойствие - чуйте в “Капките Podcast”.

  • Ненужните етикети

Една от темите, в която Симона се впуска с главата напред, е за попфолка и етикетите около него. “Дразни ме, че казват ‘чалга певица’ със задни мисли”, казва тя директно. За нея това е призвание, сцена и професия, а не повод за подценяване. “Време е хората да разберат, че и ние сме артисти” - категорична е тя. Но въпреки това жълтите статии не я притесняват, а точно обратното. “Щом пишат за теб, значи си актуален и интересен” - разсъждава Симона.

  • Най-голямата сцена за Симона

Едно от най-големите вълнения за Симона е предстоящият финал на “Като две капки вода”, който за нея ще бъде цяло преживяване. На 18 май Симона за първи път ще излезе пред толкова голяма публика, а адреналинът скача още отсега. “Гледам клипчета на други концерти в Арената и плача… много се вълнувам”, признава тя.

Как се израства пред очите на всички? Как се намира баланс между хейт, очаквания и увереност? И какво означава да следваш мечта, която си избрал още като дете? Симона разказва своята история искрено, емоционално и без излишни филтри в новия епизод на “Капките Podcast”.

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации - "Капките Podcast" можете да гледате в Vbox7Nova Play и YouTubeСледете най-интересните акценти във FacebookInstagram и TikTok .

Симона Певица Капките Podcast Като две капки вода Детска мечта Личностно израстване Справяне с хейта Попфолк етикети
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Радев" е готов: Вижте пълния списък и биографии на министрите и кои са големите изненади

Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на

Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на "Прогресивна България"

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

От изтребителя и „Дондуков“ 2 до Министерски съвет: Кой е Румен Радев - кандидатът за премиер

От изтребителя и „Дондуков“ 2 до Министерски съвет: Кой е Румен Радев - кандидатът за премиер

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Карълайн Левит

Говорителката на Белия дом стана майка за втори път

Свят Преди 23 минути

Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май

Рустем Умеров

Рустем Умеров пристигна в САЩ за среща с пратеника на Тръмп

Свят Преди 42 минути

Очаква се Умеров да се срещне в Маями със специалния пратеник на американкия президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф

Пламен Абровски е номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Пламен Абровски е номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Илин Димитров

Д-р Илин Димитров е номиниран за министър на туризма от „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Димитров владее английски, немски и руски език

За министър на околната среда и водите - Росица Атанасова Карамфилова - Благова

За министър на околната среда и водите - Росица Атанасова Карамфилова - Благова

България Преди 1 час

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

Ива Петрова е номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

Ива Петрова е номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев

България Преди 1 час

<p>Бивш регионален министър отново е номиниран за поста - Иван Шишков</p>

"Прогресивна България" предлага арх. Иван Шишков за регионален министър

България Преди 1 час

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

<p>Здравен експерт от СЗО&nbsp;е номинацията на ПБ за министър на&nbsp;здравеопазването</p>

Катя Ивкова поема здравеопазването -„Прогресивна България“ обяви ключова номинация

България Преди 1 час

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

Иван Василев

Технологичният експерт Иван Василев е номиниран за министър на иновациите и дигиталната трансформация

България Преди 1 час

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

За министър на труда и социалната политика е номинирана Наталия Димитрова Ефремова

За министър на труда и социалната политика е номинирана Наталия Димитрова Ефремова

България Преди 1 час

Дългогодишният кадър на социалното ведомство и бивш вицепремиер е предложен да поеме управлението на един от най-ключовите ресори в държавата

Николай Найденов е номиниран за министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

Николай Найденов е номиниран за министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Опитният юрист и дългогодишен кадър на правосъдното ведомство поема ресора с цел финализиране на съдебната реформа и модернизация на системата на местата за лишаване от свобода

„Прогресивна България“ номинира Велислава Петрова-Чамова за министър на външните работи

„Прогресивна България“ номинира Велислава Петрова-Чамова за министър на външните работи

България Преди 1 час

Тя има дългогодишен международен опит в сферите на науката, глобалните въпроси и политиката

Полковник Димитър Стоянов е номиниран за министър на отбраната

Полковник Димитър Стоянов е номиниран за министър на отбраната

България Преди 1 час

Бившият началник на щаба на ВВС и съпредседател на „Прогресивна България“ е предложен да оглави отново военното ведомство

Кой е Иво Христов Петков, номиниран за вицепремиер

Кой е Иво Христов Петков, номиниран за вицепремиер

България Преди 1 час

Христов е роден на 8 октомври 1970 г. в Истанбул, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“. Завършва средното си образование в "Атене Роаял" в Брюксел

Иван Демерджиев

Опитният юрист Иван Демерджиев е предложен за вицепремиер и министър на вътрешните работи

България Преди 1 час

Бившият правосъден и вътрешен министър, който в момента е народен представител от „Прогресивна България“, се завръща начело на силовото ведомство

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Финалистите в Hell’s Kitchen стават ясни тази вечер

Edna.bg

Симона: Да бъдеш себе си в свят, пълен с етикет

Edna.bg

Нов удар по Реал Мадрид - основен играч прекратява кариерата си на 30 години?

Gong.bg

От Левски разкриха как ще премине "Синята фиеста" преди награждаването

Gong.bg

Кой кой е в проектокабинета „Радев”

Nova.bg

Първият мандат – изпълнен: Кандидат-премиерът Румен Радев представи проектокабинета

Nova.bg