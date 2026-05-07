Кабинетът на Пеевски в Народното събрание става читалня

Това съобщи председателят на парламента Михаела Доцова, като уточни, че новото пространство ще бъде достъпно за граждани и посетители

7 май 2026, 20:14
Д осегашният кабинет на Делян Пеевски е преобразуван в читалня за нуждите на библиотеката на Народното събрание. Това съобщи председателят на парламента Михаела Доцова, като уточни, че новото пространство ще бъде достъпно за граждани и посетители, съобщава NOVA.

От парламентарната група на “Прогресивна България” посочват, че решението е взето с цел да се осигури „уют и тих комфорт“ за читателите. В новообособената читалня ще се съхранява и използва юридическа литература, като пространството ще служи за образователни и изследователски цели.

“Помещението носи символен характер още от времето на дълбокия социализъм и продължава да съдържа държавни символи, включително герб и знамена, които са били част от предишния му облик. Новото предназначение е съобразено с нуждите и настроенията на българските граждани“, пише в съобщение до медиите от името на парламентарната група на ПБ.

Читалнята е отворена за посетители, които се нуждаят от юридическа литература. 

