Времето "полудява" преди уикенда: Дъжд, гръмотевици и силен вятър

8 май 2026, 06:20
Стартира първият етап на Джиро д’Италия, къде ще има промени в движението
Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава
НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет
Първият мандат изпълнен: Кабинетът "Радев" полага клетва
Инцидент в "Люлин": 79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци до банкомат
Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“
Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление
Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на "Прогресивна България"

В петък облачността ще се увеличава. Около и след обяд главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места – интензивни, валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западаната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.  

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, по Черноморието – между 15° и 18°.

В София максималните температури ще са около 21°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

По Черноморието ще има разкъсана, по-често – значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините облачността ще бъде значителна, след обяд – купесто-дъждовна и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен северозападен вятър, който ще се ориентира от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около.           

Вижте в нашата галерия: Къде никога не става студено           

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

През почивните дни отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

Главно в часовете след обяд и през нощта на много места, в събота – в Западна и Централна България, а в неделя – в източната половина от страната, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – между 20° и 25°

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Модерен здравословен сладолед: Рецепта без захар, която ще ви стане любима

Приготвя се само с няколко съставки и е чудесен източник на протеини

Въжето се уви около врата ѝ: Инцидент при парасейлинг с туристка в Гоа

Тя подчертава, че преживяното е било момент на чист страх, не драматизация, а внезапно осъзнаване, че е изгубила контрол над ситуацията

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Първата дама Мелания Тръмп и президентът Доналд Тръмп бяха домакини на емоционален прием в Белия дом по случай Деня на майката. В трогателна реч тя се преклони пред силата на жените, чиито деца служат в армията, и пред паметта на загиналите герои

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка" в дома си

Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, община Хаджидимово

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход

„Няма да прекъснем до края на света": Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

Покойният медиен магнат Тед Търнър, който промени облика на новините, е оставил смразяващ запис в архивите на CNN. Видеото, запечатало военен оркестър, е имало една единствена цел: да бъде последното нещо, което човечеството ще види в ефир преди края

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Мъж с балаклава е нападнал Андрю Маунтбатън-Уиндзор, докато разхожда кучетата си в Норфолк

„Не присъствайте на парада на 9 май!": Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес прекратяване на огъня в Украйна, считано от полунощ до 10 май

Кабинетът на Пеевски в Народното събрание става читалня

Това съобщи председателят на парламента Михаела Доцова, като уточни, че новото пространство ще бъде достъпно за граждани и посетители

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

След победата на Мадяр миналия месец Мелони го поздрави, но същевременно благодари на Орбан „за интензивното сътрудничество" през годините

Говорителката на Белия дом стана майка за втори път

Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май

Рустем Умеров пристигна в САЩ за среща с пратеника на Тръмп

Очаква се Умеров да се срещне в Маями със специалния пратеник на американкия президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф

Русия удари пътнически влак в Николаевска област

Няма данни за жертви и ранени

Кабинетът "Радев" е готов: Вижте пълния списък и биографии на министрите и кои са големите изненади

Предложеният Министерски съвет включва министър-председател, четирима заместник-министър председатели и 18 министерства

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Симона за пътя от детската мечта до голямата сцена, битката с хейта, етикетите в музиката и вълнението пред най-голямото ѝ изпитание в "Като две капки вода"

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

