ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

Е С се подготвя „за потенциални“ разговори с руския президент Владимир Путин, съобщи днес в. „Файненшъл Таймс“, като се позова на високопоставен официален представител, предаде Ройтерс.

EU prepares for ‘potential’ talks with Putin, says official https://t.co/B8MXfgBF8W — Financial Times (@FT) May 7, 2026

Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.