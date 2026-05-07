Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Т ази седмица Мелания Тръмп направи елегантна и изпълнена със смисъл поява в Белия дом. Облечена в деликатен пастелно розов костюм, тя се присъедини към съпруга си Доналд Тръмп като домакин на трогателно честване по случай Деня на майката, пише HELLO!

Първата дама оглави ежегодното събитие в чест на майките на военнослужещи в Източната зала. Тя отдаде почит на устойчивостта и саможертвата на жените, чиито деца служат в армията, както и на онези, преживели невъобразими загуби.

Облечена в изискано сако в цвят „руж“, съчетано с подходящ топ и класическа пола тип „молив“, Мелания демонстрира стил, който балансира между топлота и авторитет. С характерната си прическа на свободно падащи вълни, тя се обърна към залата, изпълнена със семейства и военнослужещи.

Откривайки церемонията, Мелания произнесе вълнуваща реч, фокусирана върху емоционалната цена, която плащат семействата на военнослужещи.

„Често мисля за смелите хора, които правят най-голямата жертва в името на нашата свобода“, сподели тя. „Именно тези майки на военнослужещи остават сами със своите мисли в най-тъмните часове на нощта.“

Тя продължи с признание към тихата сила на жените, чиито близки са разположени зад граница: „Трябва да помним и майките, чиито съпрузи са в чужбина, и да се молим за тяхното безопасно завръщане, за да могат семействата им отново да бъдат цели.“

Президентът Доналд Тръмп слушаше внимателно как съпругата му отдава почит на семействата, засегнати от скорошни трагедии, включително тези от 103-то командване за поддръжка, загубили живота си на 1 март в Кувейт.

„Осъзнавам, че думите не могат да утешат всепоглъщащата мъка, която изпитват членовете на семействата и най-вече майките“, каза Мелания Тръмп. „Тяхната загуба е огромна. Въпреки че разбирам дълбоката гордост от службата на техните близки в името на нашата велика република, не мога да проумея дълбочината на тяхната скръб.“

Събитието отличи и гости, чиито лични истории развълнуваха присъстващите. Сред тях бе Британи Стивънсън от Кемп Лежон, представител на фамилия с дълбоки традиции в армията.

„За мен е огромна чест и привилегия да бъда тук“, заяви тя. „Трогната съм да представлявам своето семейство, Морската пехота и всички военни майки и съпрузи.“

Мелъди Улф, чийто син – старши сержант Андрю Улф – бе тежко ранен при стрелба във Вашингтон миналата година, също сподели надежда с присъстващите.

„Нацията ни подкрепи в момент, когато никой не вярваше, че нашето момче ще оцелее“, каза тя. „Той се прибра у дома на 2 април. Вече се възстановява и дори се завръща към голфа.“

Приемът в Белия дом, на който присъстваха вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му Уша Ванс, министърът на образованието Линда Макмеън и Дженифър Хегсет, се превърна в ранен жест на признателност преди официалния Ден на майката тази неделя.