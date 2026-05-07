Свят

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Първата дама Мелания Тръмп и президентът Доналд Тръмп бяха домакини на емоционален прием в Белия дом по случай Деня на майката. В трогателна реч тя се преклони пред силата на жените, чиито деца служат в армията, и пред паметта на загиналите герои

7 май 2026, 22:38
Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

Т ази седмица Мелания Тръмп направи елегантна и изпълнена със смисъл поява в Белия дом. Облечена в деликатен пастелно розов костюм, тя се присъедини към съпруга си Доналд Тръмп като домакин на трогателно честване по случай Деня на майката, пише HELLO!

Източник: Getty Images

Първата дама оглави ежегодното събитие в чест на майките на военнослужещи в Източната зала. Тя отдаде почит на устойчивостта и саможертвата на жените, чиито деца служат в армията, както и на онези, преживели невъобразими загуби.

Облечена в изискано сако в цвят „руж“, съчетано с подходящ топ и класическа пола тип „молив“, Мелания демонстрира стил, който балансира между топлота и авторитет. С характерната си прическа на свободно падащи вълни, тя се обърна към залата, изпълнена със семейства и военнослужещи.

Откривайки церемонията, Мелания произнесе вълнуваща реч, фокусирана върху емоционалната цена, която плащат семействата на военнослужещи.

„Често мисля за смелите хора, които правят най-голямата жертва в името на нашата свобода“, сподели тя. „Именно тези майки на военнослужещи остават сами със своите мисли в най-тъмните часове на нощта.“

Тя продължи с признание към тихата сила на жените, чиито близки са разположени зад граница: „Трябва да помним и майките, чиито съпрузи са в чужбина, и да се молим за тяхното безопасно завръщане, за да могат семействата им отново да бъдат цели.“

Президентът Доналд Тръмп слушаше внимателно как съпругата му отдава почит на семействата, засегнати от скорошни трагедии, включително тези от 103-то командване за поддръжка, загубили живота си на 1 март в Кувейт.

Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи на прием в Белия дом
7 снимки
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп

„Осъзнавам, че думите не могат да утешат всепоглъщащата мъка, която изпитват членовете на семействата и най-вече майките“, каза Мелания Тръмп. „Тяхната загуба е огромна. Въпреки че разбирам дълбоката гордост от службата на техните близки в името на нашата велика република, не мога да проумея дълбочината на тяхната скръб.“

Събитието отличи и гости, чиито лични истории развълнуваха присъстващите. Сред тях бе Британи Стивънсън от Кемп Лежон, представител на фамилия с дълбоки традиции в армията.

„За мен е огромна чест и привилегия да бъда тук“, заяви тя. „Трогната съм да представлявам своето семейство, Морската пехота и всички военни майки и съпрузи.“

Мелъди Улф, чийто син – старши сержант Андрю Улф – бе тежко ранен при стрелба във Вашингтон миналата година, също сподели надежда с присъстващите.

„Нацията ни подкрепи в момент, когато никой не вярваше, че нашето момче ще оцелее“, каза тя. „Той се прибра у дома на 2 април. Вече се възстановява и дори се завръща към голфа.“

Приемът в Белия дом, на който присъстваха вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му Уша Ванс, министърът на образованието Линда Макмеън и Дженифър Хегсет, се превърна в ранен жест на признателност преди официалния Ден на майката тази неделя.

Мелания Тръмп Белия дом Ден на майката Майки на военнослужещи Военни семейства Почит Реч
Последвайте ни

По темата

Инцидент в

Инцидент в "Люлин": 79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци до банкомат

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

България Преди 36 минути

Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, община Хаджидимово

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Свят Преди 1 час

Мъж с балаклава е нападнал Андрю Маунтбатън-Уиндзор, докато разхожда кучетата си в Норфолк

Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“

Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“

България Преди 3 часа

Международните агенции припомнят, че България премина през продължителна политическа нестабилност след серия антиправителствени и антикорупционни протести

Карълайн Левит

Говорителката на Белия дом стана майка за втори път

Свят Преди 3 часа

Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май

Рустем Умеров

Рустем Умеров пристигна в САЩ за среща с пратеника на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Очаква се Умеров да се срещне в Маями със специалния пратеник на американкия президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф

Русия удари пътнически влак в Николаевска област

Русия удари пътнически влак в Николаевска област

Свят Преди 4 часа

Няма данни за жертви и ранени

<p>Кабинетът &quot;Радев&quot; е готов: Кои са големите изненади</p>

Кабинетът "Радев" е готов: Вижте пълния списък и биографии на министрите и кои са големите изненади

България Преди 4 часа

Предложеният Министерски съвет включва министър-председател, четирима заместник-министър председатели и 18 министерства

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Любопитно Преди 4 часа

Симона за пътя от детската мечта до голямата сцена, битката с хейта, етикетите в музиката и вълнението пред най-голямото ѝ изпитание в “Като две капки вода”

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

България Преди 4 часа

Кой е Пламен Абровски - номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Кой е Пламен Абровски - номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

България Преди 4 часа

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Илин Димитров

Кой е д-р Илин Димитров - номиниран за министър на туризма от „Прогресивна България“

България Преди 4 часа

Димитров владее английски, немски и руски език

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - номинирана за министър на околната среда и водите

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - номинирана за министър на околната среда и водите

България Преди 4 часа

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

Коя е Ива Петрова - номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

Коя е Ива Петрова - номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

България Преди 4 часа

Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

Кой е Георги Генчев Пеев - номиниран за министър на транспорта и съобщенията

Кой е Георги Генчев Пеев - номиниран за министър на транспорта и съобщенията

България Преди 5 часа

<p>Бивш регионален министър отново е номиниран за поста - Иван Шишков</p>

"Прогресивна България" предлага арх. Иван Шишков за регионален министър

България Преди 5 часа

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

<p>Здравен експерт от СЗО&nbsp;е номинацията на ПБ за министър на&nbsp;здравеопазването</p>

Катя Ивкова поема здравеопазването -„Прогресивна България“ обяви ключова номинация

България Преди 5 часа

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Михаела Маринова на 28: Талантът с голямо сърце и още по-голям глас

Edna.bg

Финалистите в Hell’s Kitchen стават ясни тази вечер

Edna.bg

Подробности след мелето: Намерили Валверде кървящ и изгубил съзнание

Gong.bg

"Dai Dai" - Шакира ще изпълнява химна на Мондиал 2026 (видео)

Gong.bg

Ще получи ли кабинетът „Радев” подкрепа от опозицията в парламента

Nova.bg

Пред какви предизвикателства ще се изправи управлението на Румен Радев

Nova.bg