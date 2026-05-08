Любопитно

Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам

Градинските партита в Бъкингамския дворец датират още от 1860-те години

8 май 2026, 06:40
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам
Източник: БТА

К огато май настъпи в Лондон, градинските партита в Бъкингамския дворец винаги напомнят на сцена от приказка, елегантни шапки, цветни рокли и стотици гости, разпръснати по тревните площи на двореца. Тази година крал Чарлз III и кралица Камила бяха домакини на първото градинско парти за 2026 г., което съвпадна с третата годишнина от коронацията на краля.

Според People, гостите пристигнали подготвени с чадъри, очаквано, предвид типичното британско пролетно време и честия дъждец. Въпреки това няколко хиляди души са присъствали на събитието, облечени елегантно за една от най-обичаните кралски традиции. Кралското семейство, усмихнато въпреки дъжда, е разговаряло с представители на различни общности, доброволци, ветерани и отличени служители от всички краища на Обединеното кралство.

  • Кралският моден парад: кой какво облече?

Градинските партита в Бъкингамския дворец датират още от 1860-те години. Всяка година над 30 000 гости отпиват чай, хапват сандвичи и десерти и се срещат с членове на кралското семейство, докато се разхождат по специално оформени алеи в градините. Събитието съчетава празнична атмосфера и своеобразен моден парад.

Тази година кралица Камила се появи в нежна пролетна визия, светлосиня бродирана рокля на дизайнерката Fiona Clare, шапка в същия тон от Philip Treacy и добре познатата ѝ брошка с лунен камък и диаманти, която отдавна предизвиква интерес сред почитателите на кралските бижута. Кралицата изглеждаше спокойна и усмихната, като между разговорите с гостите успяваше да общува непринудено и да се шегува.

Крал Чарлз III зaлoжи на класически стил, сутрешен костюм, жилетка и цилиндър. За него това градинско парти е било особено значимо, тъй като отбелязва три години от възкачването му на трона. През деня той е поздравявал гости, отличени за приноса си към обществото, доброволци, медицински работници, военни и други.

Останалите членове на кралското семейство също не останаха незабелязани. Принцеса Ан се появи в кремав тоалет, допълнен с брошка, подарена ѝ от кралица Елизабет II по повод сватбата ѝ, символичен жест към семейната приемственост.

Софи, херцогиня на Единбург, избра коралов цвят, който внесе допълнителен акцент в събитието. А сред най-неочакваните „звезди“ се оказа куче на име Вегас, куче за хора с увреден слух, което привлече внимание, докато радостно се движеше сред гостите и получаваше ласки от присъстващите. Дори принцеса Ан не скри усмивката си.

Вижте повече в нашата галерия: Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам

Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам
30 снимки
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила
Източник: timesofindia    
Градински партита Бъкингамски дворец Кралско семейство Крал Чарлз III Кралица Камила Кралски традиции Моден парад Лондон Годишнина от коронацията Кралски гости
Последвайте ни

По темата

Първият мандат изпълнен: Кабинетът

Първият мандат изпълнен: Кабинетът "Радев" полага клетва

Времето

Времето "полудява" преди уикенда: Дъжд, гръмотевици и силен вятър

Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава

Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава

Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам

Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Етапи на бременност при котките

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Модерен здравословен сладолед: Рецепта без захар, която ще ви стане любима

Любопитно Преди 49 минути

Приготвя се само с няколко съставки и е чудесен източник на протеини

Въжето се уви около врата ѝ: Инцидент при парасейлинг с туристка в Гоа

Въжето се уви около врата ѝ: Инцидент при парасейлинг с туристка в Гоа

Свят Преди 1 час

Тя подчертава, че преживяното е било момент на чист страх, не драматизация, а внезапно осъзнаване, че е изгубила контрол над ситуацията

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Свят Преди 8 часа

Първата дама Мелания Тръмп и президентът Доналд Тръмп бяха домакини на емоционален прием в Белия дом по случай Деня на майката. В трогателна реч тя се преклони пред силата на жените, чиито деца служат в армията, и пред паметта на загиналите герои

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

България Преди 9 часа

Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, община Хаджидимово

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

Свят Преди 9 часа

Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

Свят Преди 10 часа

Покойният медиен магнат Тед Търнър, който промени облика на новините, е оставил смразяващ запис в архивите на CNN. Видеото, запечатало военен оркестър, е имало една единствена цел: да бъде последното нещо, което човечеството ще види в ефир преди края

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Свят Преди 10 часа

Мъж с балаклава е нападнал Андрю Маунтбатън-Уиндзор, докато разхожда кучетата си в Норфолк

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

Свят Преди 11 часа

Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес прекратяване на огъня в Украйна, считано от полунощ до 10 май

Делян Пеевски

Кабинетът на Пеевски в Народното събрание става читалня

България Преди 11 часа

Това съобщи председателят на парламента Михаела Доцова, като уточни, че новото пространство ще бъде достъпно за граждани и посетители

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Свят Преди 11 часа

След победата на Мадяр миналия месец Мелони го поздрави, но същевременно благодари на Орбан „за интензивното сътрудничество“ през годините

<p>Шофьор объркал педалите, помел двама души и се врязал в магазин в София</p>

Инцидент в "Люлин": 79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци до банкомат

България Преди 12 часа

Инцидентът станал до банкомат в търговски център на булевард бул. „Захари Стоянов“

Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“

Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“

България Преди 12 часа

Международните агенции припомнят, че България премина през продължителна политическа нестабилност след серия антиправителствени и антикорупционни протести

Карълайн Левит

Говорителката на Белия дом стана майка за втори път

Свят Преди 12 часа

Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май

Рустем Умеров

Рустем Умеров пристигна в САЩ за среща с пратеника на Тръмп

Свят Преди 13 часа

Очаква се Умеров да се срещне в Маями със специалния пратеник на американкия президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф

Русия удари пътнически влак в Николаевска област

Русия удари пътнически влак в Николаевска област

Свят Преди 13 часа

Няма данни за жертви и ранени

<p>Кабинетът &quot;Радев&quot; е готов: Кои са големите изненади</p>

Кабинетът "Радев" е готов: Вижте пълния списък и биографии на министрите и кои са големите изненади

България Преди 13 часа

Предложеният Министерски съвет включва министър-председател, четирима заместник-министър председатели и 18 министерства

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 8 май, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 8 май, петък

Edna.bg

Отново е време за „червеното“ дерби

Gong.bg

Валверде наруши мълчанието си след скандала, разкри сензационна версия

Gong.bg

Реплики от „Криминале“ вместо молитви: Как Тръмп и Хегсет четат Библията

Nova.bg

Новият кабинет полага клетва

Nova.bg