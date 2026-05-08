Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам

К огато май настъпи в Лондон, градинските партита в Бъкингамския дворец винаги напомнят на сцена от приказка, елегантни шапки, цветни рокли и стотици гости, разпръснати по тревните площи на двореца. Тази година крал Чарлз III и кралица Камила бяха домакини на първото градинско парти за 2026 г., което съвпадна с третата годишнина от коронацията на краля.

Според People, гостите пристигнали подготвени с чадъри, очаквано, предвид типичното британско пролетно време и честия дъждец. Въпреки това няколко хиляди души са присъствали на събитието, облечени елегантно за една от най-обичаните кралски традиции. Кралското семейство, усмихнато въпреки дъжда, е разговаряло с представители на различни общности, доброволци, ветерани и отличени служители от всички краища на Обединеното кралство.

Princess Anne, the Duke and Duchess of Edinburgh, and the Duke and Duchess of Gloucester join King Charles III and Queen Camilla for a Garden Party at Buckingham Palace: https://t.co/0sTCZYD0Tv — The Royal Watcher (@saadsalman719) May 6, 2026

Кралският моден парад: кой какво облече?

Градинските партита в Бъкингамския дворец датират още от 1860-те години. Всяка година над 30 000 гости отпиват чай, хапват сандвичи и десерти и се срещат с членове на кралското семейство, докато се разхождат по специално оформени алеи в градините. Събитието съчетава празнична атмосфера и своеобразен моден парад.

Тази година кралица Камила се появи в нежна пролетна визия, светлосиня бродирана рокля на дизайнерката Fiona Clare, шапка в същия тон от Philip Treacy и добре познатата ѝ брошка с лунен камък и диаманти, която отдавна предизвиква интерес сред почитателите на кралските бижута. Кралицата изглеждаше спокойна и усмихната, като между разговорите с гостите успяваше да общува непринудено и да се шегува.

Крал Чарлз III зaлoжи на класически стил, сутрешен костюм, жилетка и цилиндър. За него това градинско парти е било особено значимо, тъй като отбелязва три години от възкачването му на трона. През деня той е поздравявал гости, отличени за приноса си към обществото, доброволци, медицински работници, военни и други.

Останалите членове на кралското семейство също не останаха незабелязани. Принцеса Ан се появи в кремав тоалет, допълнен с брошка, подарена ѝ от кралица Елизабет II по повод сватбата ѝ, символичен жест към семейната приемственост.

Софи, херцогиня на Единбург, избра коралов цвят, който внесе допълнителен акцент в събитието. А сред най-неочакваните „звезди“ се оказа куче на име Вегас, куче за хора с увреден слух, което привлече внимание, докато радостно се движеше сред гостите и получаваше ласки от присъстващите. Дори принцеса Ан не скри усмивката си.