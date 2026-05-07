Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Т енденцията, която наблюдавам напоследък, е, че физическият пазар за горива доста се различава от този на фючърсите. Миналата седмица суров петрол с произход от Норвегия се продаваше за 160 долара за барел. Суров петрол от Ирак, който пристигна с последните танкери, беше продаден за 140 долара за барел. Такава разлика не сме виждали досега - тя се задълбочава. Това заяви в ефира на NOVA председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

По думите му в следващите седмица-две за първи шът може да започне да се усеща сериозен недостиг на нефт, особено в Азия, което допълнително ще напрегне пазара.

Що се отнася до пазара на горивата в България Бенчев подчерта, че той е сравително спокоен. "Наблюдаваме повишение с около 2% за бензина и около 3% за дизела в рамките на месец. В други части на Европа, които са по-чувствителни към борсовите цени, има ежедневни корелации - когато фючърсите тръгнат нагоре, цените скачат, и обратно - в рамките на дни и дори часове. В България това не се случва, защото пазарът е по-различен и по-стабилен", категоричен е той.

Бенчев: Цената на петрола може до стигне до 150 долара

"Най-важното е рафинерията да работи и да осигурява горива на пазара. Тя трябва да бъде снабдена със суров нефт, за да може да преработва и доставя количества. Всичко останало е политически въпрос. Към момента няма риск от недостиг в следващия месец-два. Рафинерията е обезпечена със суров нефт. Но след това всичко зависи от международната ситуация', изтъкна Бенчев.

Той обясни, че ако проблемът с Ормузкия проток не се реши, Азия ще бъде първата засегната, след това Европа. "Ако няма решение в рамките на седмица-две, проблемите за континента ще започнат сериозно. Тук вече не говорим само за цени, а за реален недостиг", предупреди експертът. И допълни: "Липсват около 15 милиона барела на ден. Това вече е факт. Причината да не се усеща напълно в Европа е, че танкерите, тръгнали преди кризата, все още пристигат. Но този буфер изчерпва. При продължаване на кризата обаче цените ще останат високи. При бързо решение за отваряне на Ормузкия проток - се очакват цени от около 100 долара за барел до края на годината, при забавяне - 150 долара и нагоре, при липса на решение до средата на юни - започва реален недостиг".

Бенчев успокои, че "България засега държи положението". "Има всички видове горива, включително керосин за летището, което не е гарантирано във всички европейски държави. Има възможност керосинът да се използва като икономическа мярка чрез износ, но към момента има забрана за това", заяви той.

И предупреди, че след подобна криза са нужни поне 9 месеца до 1 година, за да се върнат цените към нива около 60 долара за барел - при условие, че няма нови сътресения. "При природния газ процесът може да отнеме 2-3 години. Но за това е нужно първо конфликтът да приключи и да се възстанови инфраструктурата. Високите цени ще се задържат още известно време", категоричен е той.