Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“

Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на "Прогресивна България"

С ветовни информационни агенции и международни медии отразиха днес съставянето на кабинет от лидера на „Прогресивна България“ Румен Радев, след като той получи мандат за съставяне на правителство от президента Илияна Йотова.

Агенция „Блумбърг“ съобщава, че „входящият министър-председател Румен Радев е предложил състава на кабинета си, докато се подготвя да поеме управлението след убедителна изборна победа“. Агенцията цитира Радев, който подчерта, че избирателите са сложили край на политическата криза и на „правителствата с кратък срок на годност“.

„Ройтерс“ отбелязва, че президентът Илияна Йотова връчи мандата за съставяне на правителство на Радев в София, след като партията му „Прогресивна България“ спечели парламентарните избори през април с 44,6% от гласовете.

След получаването на мандата Радев представи бъдещия кабинет, който се очаква да бъде гласуван от парламента на 8 май.

„Ройтерс“ подчертава, че победата на „Прогресивна България“ дава възможност за първото еднопартийно управление в България от близо три десетилетия насам и може да донесе политическа стабилност след поредица от предсрочни избори.

Агенцията посочва още, че Велислава Петрова-Чамова и Гълъб Донев са предложени съответно за министри на външните работи и на финансите. Новото правителство ще трябва бързо да подготви нов бюджет, да гарантира плащанията за пенсии и заплати и да възстанови забавени европейски средства.

Френската агенция АФП акцентира върху заявените от Радев намерения за борба с корупцията и реформи в съдебната система.

Агенцията цитира думите на Радев, че българските граждани са „потвърдили желанието си за стабилни институции и за защита на свободата, демокрацията и правосъдието“.

АФП отбелязва, че Радев наследява редица спешни проблеми, сред които изготвянето на бюджет за 2026 година, овладяването на инфлацията и деблокирането на близо 400 милиона евро европейски средства чрез антикорупционни реформи.

Международните агенции припомнят, че България премина през продължителна политическа нестабилност след серия антиправителствени и антикорупционни протести през последните години, довели до многократни предсрочни избори.