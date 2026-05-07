Рустем Умеров пристигна в САЩ за среща с пратеника на Тръмп

С екретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров пристигна в СAЩ, предаде Укринформ, позовавайки се на властите в Киев.
Report by Rustem Umerov. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine will hold a series of meetings today with envoys of the President of the United States. We have defined the key tasks.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 7, 2026
First, the humanitarian track. We hope it will be possible to…
Очаква се Умеров да се срещне в Маями със специалния пратеник на американкия президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.
Планираните разговори във Флорида ще бъдат първата подобна среща след продължителна пауза.
По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев очаква посещение на Уиткоф и Джаред Къшнър