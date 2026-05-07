Свят

Тръмп с ултиматум към ЕС: Срок до 4 юли за сделка или високи мита

На 1 май Тръмп обяви, че ще увеличи на 25 процента американските мита за внасяните от ЕС автомобили и камиони

7 май 2026, 22:47
Тръмп с ултиматум към ЕС: Срок до 4 юли за сделка или високи мита
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и добави, че е дал срок на ЕС до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение със САЩ, в противен случай американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища, предаде Ройтерс.

Стопанинът на Белия дом определи разговора с шефа на ЕК като прекрасен и добави, че е обсъдил с Фон дер Лайен много въпроси включително иранския, като двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие.

Тръмп отбеляза, че ЕС има срок да изпълни търговското споразумение до 250-годишнината на САЩ, която те ще отбележат тази година на националния си празник 4 юли.

На 1 май Тръмп обяви, че ще увеличи на 25 процента американските мита за внасяните от ЕС автомобили и камиони, отбелязвайки, че Евросъюзът не е спазил двустранното търговско споразумение. В момента митата са 15%.

Вчера еврокомисарят по търговията Марош Шефчович изрази оптимизъм след консултации с американския търговски представител Джеймисън Гриър, като заяви, че двете страни трябва да изпълнят търговското споразумение между ЕС и САЩ, което бе договорено през юли миналата година.

Потенциалното увеличение би засегнало силно автомобилната индустрия в Германия.

Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви по време на срещата на министрите от Г-7 в Париж, че се надява на компромис със САЩ, за да бъдат избегнати по-високите мита върху автомобили и лекотоварни превозни средства.

Източник: Владимир Сахатчиев/БТА    
Доналд Тръмп Урсула фон дер Лайен Търговско споразумение Мита Европейски съюз САЩ
Последвайте ни

По темата

Инцидент в

Инцидент в "Люлин": 79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци до банкомат

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

Тръмп с ултиматум към ЕС: Срок до 4 юли за сделка или високи мита

Тръмп с ултиматум към ЕС: Срок до 4 юли за сделка или високи мита

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Италианският възпитаник Галин завърши на четвърто място в Hell’s Kitchen

Италианският възпитаник Галин завърши на четвърто място в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 50 минути

Ексклузивно интервю с него може да гледате в подкаста “Кухнята след Ада”

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

България Преди 1 час

Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, община Хаджидимово

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

Свят Преди 3 часа

Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес прекратяване на огъня в Украйна, считано от полунощ до 10 май

Делян Пеевски

Кабинетът на Пеевски в Народното събрание става читалня

България Преди 3 часа

Това съобщи председателят на парламента Михаела Доцова, като уточни, че новото пространство ще бъде достъпно за граждани и посетители

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Свят Преди 3 часа

След победата на Мадяр миналия месец Мелони го поздрави, но същевременно благодари на Орбан „за интензивното сътрудничество“ през годините

Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“

Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“

България Преди 4 часа

Международните агенции припомнят, че България премина през продължителна политическа нестабилност след серия антиправителствени и антикорупционни протести

Карълайн Левит

Говорителката на Белия дом стана майка за втори път

Свят Преди 5 часа

Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май

Рустем Умеров

Рустем Умеров пристигна в САЩ за среща с пратеника на Тръмп

Свят Преди 5 часа

Очаква се Умеров да се срещне в Маями със специалния пратеник на американкия президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф

Русия удари пътнически влак в Николаевска област

Русия удари пътнически влак в Николаевска област

Свят Преди 5 часа

Няма данни за жертви и ранени

<p>Кабинетът &quot;Радев&quot; е готов: Кои са големите изненади</p>

Кабинетът "Радев" е готов: Вижте пълния списък и биографии на министрите и кои са големите изненади

България Преди 5 часа

Предложеният Министерски съвет включва министър-председател, четирима заместник-министър председатели и 18 министерства

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Любопитно Преди 5 часа

Симона за пътя от детската мечта до голямата сцена, битката с хейта, етикетите в музиката и вълнението пред най-голямото ѝ изпитание в “Като две капки вода”

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

България Преди 5 часа

Кой е Пламен Абровски - номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Кой е Пламен Абровски - номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

България Преди 6 часа

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Илин Димитров

Кой е д-р Илин Димитров - номиниран за министър на туризма от „Прогресивна България“

България Преди 6 часа

Димитров владее английски, немски и руски език

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - номинирана за министър на околната среда и водите

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - номинирана за министър на околната среда и водите

България Преди 6 часа

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

Коя е Ива Петрова - номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

Коя е Ива Петрова - номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

България Преди 6 часа

Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Михаела Маринова на 28: Талантът с голямо сърце и още по-голям глас

Edna.bg

Финалистите в Hell’s Kitchen стават ясни тази вечер

Edna.bg

В Ботевград: Реал Мадрид си осигури участие във Финалната четворка, Светослав Вуцов гледа

Gong.bg

Реал Мадрид: Валверде е с травматична мозъчна контузия

Gong.bg

Първият мандат – изпълнен: Кандидат-премиерът Румен Радев представи проектокабинета

Nova.bg

Кой кой е в проектокабинета „Радев”

Nova.bg