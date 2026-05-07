Още един болен от хантавирус пристигна в Европа от круизния кораб MV Hondius

Хора, за които се смята, че са се заразили, се лекуват или са в изолация във Великобритания, Германия, Нидерландия, Швейцария и Южна Африка

7 май 2026, 15:42
„Не е заразно": Смъртоносната лъжа, която превърна круизен кораб в капан за хантавирус

Какво знаят лекарите за опасния хантавирус „Андес"

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса": Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

О ще един болен пътник от круизния кораб MV Hondius, на който беше установено огнище на хантавирус, пристигна в Европа. Корабът пътува към испанския остров Тенерифе, докато здравните власти се опитват да проследят разпространението на потенциално смъртоносен щам, който се предава между хора.

Случаят предизвика международна тревога, след като трима души, пътували на кораба, починаха. Здравните власти обаче омаловажават риска от по-широко глобално разпространение, тъй като вирусът е по-слабо заразен от COVID-19.

Хора, за които се смята, че са се заразили, се лекуват или са в изолация във Великобритания, Германия, Нидерландия, Швейцария и Южна Африка. Стюард на нидерландската авиокомпания KLM също се изследва, след като е възможно да е имал контакт със заразен пътник по време на полет.

Хантавирусът е рядко респираторно заболяване, което обикновено се предава от заразени гризачи. То може да причини дихателни и сърдечни усложнения, както и хеморагични трески. Няма ваксина или известно лечение, а терапията е насочена само към облекчаване на симптомите.

На борда на Hondius е установен рядък щам, известен като вирус Андес, който може да се предава между хора. Смята се, че пътник се е заразил преди качването си на кораба в Аржентина и впоследствие е заразил други хора по време на плаването през Атлантическия океан.

Операторът на кораба Oceanwide Expeditions съобщи, че в момента на борда няма хора със симптоми. Ден по-рано трима евакуирани бяха изведени от кораба.

Световната здравна организация заяви, че рискът за останалата част от света е нисък. Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията също посочиха, че рискът за обществеността в САЩ е „изключително нисък“.

Аржентинските власти планират да изследват гризачи в крайбрежния град Ушуая, откъдето корабът е отплавал на 1 април.

Първият починал е нидерландец, който се качил на кораба заедно със съпругата си. Той е починал на борда на 11 април, като първоначално смъртта му е била обявена за настъпила по естествени причини. Тялото му е свалено от кораба на остров Света Елена, откъдето 29 други пътници също са слезли.

Тревогата се засили, след като съпругата му, която напуснала кораба, за да придружи тялото му до Южна Африка, също починала 15 дни по-късно. На 4 май беше потвърдено, че причината е хантавирус.

Властите издирват хора, пътували с полет от остров Света Елена до Йоханесбург, на който жената е била със симптоми. На борда е имало 82 пътници и шестима членове на екипажа.

Все още има разминавания в данните за броя на хората на кораба. При акостирането край Кабо Верде на борда е имало 149 души, включително 88 пътници. При отплаването от Аржентина на 1 април пътниците са били 114, заедно с десетки членове на екипажа.

Източник: БГНЕС    
хантавирус круизен кораб MV Hondius огнище на вирус вирус Андес междучовешко предаване
