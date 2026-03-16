Свят

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Багаи: Иран ще реагира по съответния начин

16 март 2026, 15:28
Иран предупреди Румъния: Влизате във войната
Източник: iStock

Т ехеран предупреди Румъния, че ще реагира политически и правно, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран. Това обяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от "Иран Интернешънъл".

На пресконференция в Техеран той призова Букурещ да не се намесва във войната.

САЩ поискаха румънски военни бази заради Иран

„Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военната агресия срещу Иран“, отбеляза Есмаил Багаи.

По думите му подобен ход би бил неприемлив съгласно международното право и би довел до международна отговорност на Румъния.

„Това би се превърнало в черно петно в историята на отношенията между Иран и Румъния. Иран ще реагира по съответния начин, както правно, така и политически“, подчерта Багаи.

Румъния разреши достъп на САЩ до военните си бази заради конфликта с Иран

Припомняме, че на 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство.

„Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие“, добави Дан.

Източник: БТА, Мартина Ганчева    
И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

Политическият елит срещу „Златния отбор“ на шампионите влизат в битката за парламента

Политическият елит срещу „Златния отбор“ на шампионите влизат в битката за парламента

Заемат ли чужденци работните места у нас

Заемат ли чужденци работните места у нас

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 19 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 20 часа
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 19 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 17 часа
Последни новини

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

България Преди 32 минути

Лечева призова исковите молби към Общото събрание да бъдат оттеглени

<p>Хаплива шега по адрес на Мелания Тръмп на &bdquo;Оскарите&ldquo;</p>

Джими Кимъл осмя Мелания Тръмп за документалния ѝ филм по време на „Оскарите“

Свят Преди 35 минути

Водещият на церемонията осмя документалния проект на първата дама като „филм за суетата“ и се подигра на липсата на сериозно съдържание в него

Снимката е илюстративна

Археолози откриха изгубен средновековен град в гора край полско село

Любопитно Преди 1 час

Изследователите откриха останките на Столценберг – средновековен град, който изглежда е западнал през XIV или XV в., в гора край съвременното полско село Славобоже. Градът е бил основан на границата между Померания и Ноймарк – исторически спорен граничен регион между Германия и Полша

<p>Обявиха кои листи ще води Бойко Борисов</p>

ГЕРБ-СДС обяви водачите на листите си за изборите

България Преди 1 час

Бойко Борисов традиционно ще води две листи

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Свят Преди 1 час

Властите в Кентърбъри раздават антибиотици по спешност, университетът отмени всички изпити заради опасност от нова вълна

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Свят Преди 1 час

Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

България Преди 2 часа

Изпълнителният съвет на „Да, България“ подаде сигнал до МВР, ДАНС и Върховна касационна прокуратура

„Безумни конспирации“: Хари и Меган с остра атака срещу нова книга за кралското семейство

„Безумни конспирации“: Хари и Меган с остра атака срещу нова книга за кралското семейство

Любопитно Преди 2 часа

Принц Хари и Меган Маркъл остро атакуваха новата книга на Том Бауър „Предателство“, определяйки я като „обсесия“, пълна с безумни конспирации. Скандалните разкрития за брака им и атаките срещу игрите Invictus предизвикаха вълна от негативни реакции

Обрат в Шумен: Арестуваха мъж за убийството на Александър, ето какво се е случило

Обрат в Шумен: Арестуваха мъж за убийството на Александър, ето какво се е случило

България Преди 2 часа

Фатален конфликт след употреба на наркотици: 28-годишен рецидивист направи пълни признания за смъртта на издирвания младеж

Дъжд и сняг за първа пролет: Какво време да очакваме до края на март

Дъжд и сняг за първа пролет: Какво време да очакваме до края на март

България Преди 2 часа

През втората половина на месеца времето влиза в динамична фаза

Соня Йончева бе гост на наградите „Оскар”

Соня Йончева бе гост на наградите „Оскар”

Любопитно Преди 2 часа

Оперната дива посети бляскавото събитие заедно със съпруга си – световноизвестния диригент Доминго Хиндоян, който пък е новият Музикален директор на Операта в Лос Анджелис

Белград обвини България в амбиции към РСМ, Сърбия се въоръжава "до зъби"

Белград обвини България в амбиции към РСМ, Сърбия се въоръжава "до зъби"

Свят Преди 2 часа

България неколкократно е заявявала, че няма да участва във военни съюзи извън НАТО

Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „Грешници“ Джак О'Конъл шокира червения килим на „Оскарите“, появявайки се с окървавени вампирски зъби. Актьорът почете ролята си в хоръра, който води с рекордните 16 номинации, съчетавайки зловещия аксесоар с елегантен бял смокинг

След спечеления "Оскар": Шон Пен е в Киев

След спечеления "Оскар": Шон Пен е в Киев

Свят Преди 2 часа

Пен получи отличието за ролята си във филма „Битка след битка“, но не присъства на церемонията

<p>Путин срещу Оруел: Битката за съзнанието на руското общество</p>

Подкрепят ли руснаците войната в Украйна

Свят Преди 3 часа

Рейтингът на Путин продължава да е много висок, но социологическите данни най-вероятно не отговарят на истината, коментират експерти

Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

Любопитно Преди 3 часа

Създателите на KPop Demon Hunters спечелиха две отличия, но феновете са бесни заради грубото прекъсване на речите им от оркестъра и организаторите, което мнозина определиха като липса на уважение към културния феномен

Всичко от днес

