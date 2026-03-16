Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Т ехеран предупреди Румъния, че ще реагира политически и правно, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран. Това обяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от "Иран Интернешънъл".

На пресконференция в Техеран той призова Букурещ да не се намесва във войната.

САЩ поискаха румънски военни бази заради Иран

„Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военната агресия срещу Иран“, отбеляза Есмаил Багаи.

По думите му подобен ход би бил неприемлив съгласно международното право и би довел до международна отговорност на Румъния.

„Това би се превърнало в черно петно в историята на отношенията между Иран и Румъния. Иран ще реагира по съответния начин, както правно, така и политически“, подчерта Багаи.

Румъния разреши достъп на САЩ до военните си бази заради конфликта с Иран

Припомняме, че на 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство.

„Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие“, добави Дан.