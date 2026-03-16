Свят

Тръмп даде отчет за Иран, не знаят кой управлява там

Вашингтон не е сигурен дали Моджтаба Хаменей е мъртъв

16 март 2026, 19:57
Тръмп даде отчет за Иран, не знаят кой управлява там
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не знае дали новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей все още е жив, но Вашингтон не е сигурен кой е начело на властта в Техеран.

„Не знаем дали е мъртъв или не“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

„Много хора казват, че е тежко обезобразен. Казват, че е загубил крака – единия крак и че е много тежко ранен. Други казват, че е мъртъв. Никой не казва, че е на 100 процента здрав. Знаете, че той не е говорил. Не знаем с кого имаме работа в Иран. Не знаем кой е техният лидер“, поясни Тръмп. 

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Той подчерта, че очаква Великобритания и Франция да помогнат за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток по време на войната срещу Иран.

Тръмп каза, че е разговарял с френския си колега Еманюел Макрон по темата и че отговорът е бил „осем от десет, не перфектен“.

„Мисля, че той ще помогне,“ каза президентът на САЩ, като добави, че вярва, че и Великобритания ще се включи в мисия в Ормузкия проток.

Освен това Тръмп отчете, че от началото на войната американските ракети са поразили над 7000 цели в Иран, „предимно търговски и военни обекти“.

САЩ са постигнали „90% намаление на изстрелванията на балистични ракети и 95% намаление на атаките с дронове“.

Тръмп: Нокаутирахме ръководството на Иран два пъти

„Ракетите сега идват на малки серии, защото не им останаха много,“ добави Тръмп.

Той добави, че САЩ са атакували заводи за производство на ракети и дронове в Иран.

По думите му над 100 ирански военноморски кораба са били потопени или унищожени през последната седмица и половина.

Източник: БГНЕС    
Израел Иран война САЩ
Последвайте ни
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Тръмп даде отчет за Иран, не знаят кой управлява там

Тръмп даде отчет за Иран, не знаят кой управлява там

Началникът на кабинета на Тръмп има рак на гърдата

Началникът на кабинета на Тръмп има рак на гърдата

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Как BMW се справя с кризата толкова добре

Как BMW се справя с кризата толкова добре

carmarket.bg
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 23 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 1 ден
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 1 ден
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина художничката Елза Гоева

Почина художничката Елза Гоева

България Преди 1 час

Тя оставя значима следа в развитието на българската живопис от втората половина на ХХ и началото на XXI век.

Инж. Тодор Анастасов

Служебното правителство смени шефа на АПИ

България Преди 2 часа

Председател на Управителния съвет на АПИ става Тодор Анастасов

Хванаха нарушители с моторни шейни в три национални парка

Хванаха нарушители с моторни шейни в три национални парка

България Преди 3 часа

В Национален парк „Рила“ на 11 март акцията е продължила повече от 10 часа

КЕВР изиска информация от „Софийска вода” за високи сметки

КЕВР изиска информация от „Софийска вода” за високи сметки

България Преди 3 часа

Някои фактури достигат 840 евро

Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"

Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"

Свят Преди 3 часа

Сара Мишел Гелар потвърди лошата новина за „Бъфи, убийцата на вампири“, докато режисьорката заговори за „силата да оставиш нещата да умрат“

<p>Иран изстреля &bdquo;танцуваща ракета&ldquo; срещу Израел</p>

Иран изстреля за първи път „танцуваща ракета“: Дебют на балистичния звяр „Седжил“ срещу Израел

Свят Преди 4 часа

За първи път от началото на конфликта Техеран използва двустепенната ракета с твърдо гориво, способна да пробие „Железен купол“

На адрес в София, "Калашников", картечен пистолет, кокаин и хероин

На адрес в София, "Калашников", картечен пистолет, кокаин и хероин

България Преди 4 часа

Освен това имало ловна пушка, пистолет „Браунинг“ калибър 7,65 мм и 535 броя бойни и ловни боеприпаси

Грозни сцени на „Оскарите“: Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия

Грозни сцени на „Оскарите“: Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия

Любопитно Преди 4 часа

Теяна Тейлър влезе в остър сблъсък с охраната на наградите „Оскар“ 2026, след като бе грубо спряна на път за сцената. Въпреки скандала и загубата в категорията за поддържаща роля, актрисата отпразнува триумфа на филма си „Битка след битка“

<p>Откриха училищни сандвичи с плесени и бактерии</p>

БАБХ откри училищни сандвичи с плесени и бактерии

България Преди 4 часа

Извършени са проверки в над 400 проверки в училища в цялата страна

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Любопитно Преди 4 часа

Миранда Прийстли се завръща с леден шик във финалния трейлър на „Дяволът носи Прада 2“! Сблъсъкът между Мерил Стрийп и Ан Хатауей продължава на 30 април, а феновете са озадачени: забравила ли е властната редакторка своята асистентка?

Кой е простреляният мъж, открит в центъра на Бургас

Кой е простреляният мъж, открит в центъра на Бургас

България Преди 5 часа

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

България Преди 5 часа

Лечева призова исковите молби към Общото събрание да бъдат оттеглени

<p>Хаплива шега по адрес на Мелания Тръмп на &bdquo;Оскарите&ldquo;</p>

Джими Кимъл осмя Мелания Тръмп за документалния ѝ филм по време на „Оскарите“

Свят Преди 5 часа

Водещият на церемонията осмя документалния проект на първата дама като „филм за суетата“ и се подигра на липсата на сериозно съдържание в него

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

България Преди 5 часа

Умоляват се гражданите ако имат информация за жената незабавно да се обадят в полицията

Необичайна атака от Русия удари Киев

Необичайна атака от Русия удари Киев

Свят Преди 6 часа

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета

Снимката е илюстративна

Археолози откриха изгубен средновековен град в гора край полско село

Любопитно Преди 6 часа

Изследователите откриха останките на Столценберг – средновековен град, който изглежда е западнал през XIV или XV в., в гора край съвременното полско село Славобоже. Градът е бил основан на границата между Померания и Ноймарк – исторически спорен граничен регион между Германия и Полша

Всичко от днес

От мрежата

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Обич в тревожно време - страстта на Венета и Ботев оживява на сцена

Edna.bg

Astro Speaks: Как да разчетем „космическия ДНК код“ на живота си (ВИДЕО)

Edna.bg

Тунчев: Не беше лесно, целият отбор игра добре

Gong.bg

Намериха убит шеф на български футболен клуб

Gong.bg

Ръст на цените на самолетните билети

Nova.bg

Листите за предсрочния вот: Къде се очакват най-големите лидерски битки

Nova.bg