Тръмп даде отчет за Иран, не знаят кой управлява там

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не знае дали новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей все още е жив, но Вашингтон не е сигурен кой е начело на властта в Техеран.

„Не знаем дали е мъртъв или не“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

„Много хора казват, че е тежко обезобразен. Казват, че е загубил крака – единия крак и че е много тежко ранен. Други казват, че е мъртъв. Никой не казва, че е на 100 процента здрав. Знаете, че той не е говорил. Не знаем с кого имаме работа в Иран. Не знаем кой е техният лидер“, поясни Тръмп.

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Той подчерта, че очаква Великобритания и Франция да помогнат за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток по време на войната срещу Иран.

Тръмп каза, че е разговарял с френския си колега Еманюел Макрон по темата и че отговорът е бил „осем от десет, не перфектен“.

„Мисля, че той ще помогне,“ каза президентът на САЩ, като добави, че вярва, че и Великобритания ще се включи в мисия в Ормузкия проток.

Освен това Тръмп отчете, че от началото на войната американските ракети са поразили над 7000 цели в Иран, „предимно търговски и военни обекти“.

САЩ са постигнали „90% намаление на изстрелванията на балистични ракети и 95% намаление на атаките с дронове“.

Тръмп: Нокаутирахме ръководството на Иран два пъти

„Ракетите сега идват на малки серии, защото не им останаха много,“ добави Тръмп.

Той добави, че САЩ са атакували заводи за производство на ракети и дронове в Иран.

По думите му над 100 ирански военноморски кораба са били потопени или унищожени през последната седмица и половина.