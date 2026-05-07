„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

П окойният медиен магнат Тед Търпър, който почина в сряда на 87-годишна възраст, тайно е поръчал смразяващо „видео за Страшния съд“ преди десетилетия. Според архивни доклади и изплували отново кадри, то е трябвало да бъде излъчено едва когато светът свърши.

Почина медийният магнат Тед Търнър

Зловещият клип, дълго време считан за градска легенда в коридорите на CNN, показва военни оркестри от сухопътните войски, флота, военновъздушните сили и морската пехота на САЩ. Те изпълняват тържествено християнския химн „По-близо, Боже мой, до Теб“ пред оригиналната централа на телевизията в Атланта.

Ted Turner's eerie CNN 'doomsday video' - only to be aired when the world ends - resurfaces after media mogul's death https://t.co/ykyA4uAjbq pic.twitter.com/ZY4ibeS1uU — New York Post (@nypost) May 7, 2026

Търнър поръчва записа малко след старта на CNN през 1980 г., настоявайки, че неговата новосъздадена кабелна мрежа ще остане в ефир, докато самата цивилизация не рухне.

„Освен ако не възникнат проблеми със сателитите, няма да прекъснем, докато не настъпи краят на света“, заяви Търнър по това време. „Ще бъдем на линия и ще го отразим на живо. Това ще бъде нашето последно събитие.“

Той добави: „Ще изсвирим националния химн само веднъж, на 1 юни 1980 г., а когато дойде краят на света, ще пуснем „По-близо, Боже мой, до Теб“, преди да преустановим излъчването.“

Странният запис остава скрит в продължение на десетилетия в архивите на CNN под етикет, изписан с главни букви: „TURNER DOOMSDAY VIDEO“. Към него е имало стриктна инструкция: „Да не се публикува до потвърден край на света“.

Видеото стана публично достояние едва през 2015 г., след като бившият стажант в CNN Майкъл Балабан разкри копие, на което се натъкнал по време на практиката си в телевизията през 2009 г. Зловещите кадри бързо придобиха култов статус в интернет, като потребителите ги описват като „смразяващи“ и „ужасяващо тъжни“.

The "Turner Doomsday Video" was the name of an internal clip that a CNN intern leaked online on January 5, 2015 to be played at the end of the world.



Yesterday, CNN founder Ted Turner passed away, he was 87. His video hasn't come in handy yet. pic.twitter.com/yKdkHo67Pa — Kordon (@Kordoneuropa) May 7, 2026

„Наистина ме побиха тръпки, знаейки какво означава това видео“, гласи един от коментарите. Други посочват мрачната историческа връзка на химна с катастрофата на „Титаник“ – това е същата мелодия, която оркестърът е свирил, докато корабът е потъвал.

Историята за лентата се появи отново в социалните мрежи точно когато светът отдава почит на Търнър. Основателят на CNN и Turner Broadcasting революционизира телевизията, създавайки първата 24-часова новинарска мрежа в света.

Известен с прякорите „Устата на Юга“ и „Капитан Скандален“, Търнър изгради необятна империя, включваща каналите CNN, TNT, TBS, Cartoon Network и Turner Classic Movies. Той беше и собственик на бейзболния отбор „Атланта Брейвс“ и спечели ветроходната регата „Купата на Америка“ през 1977 г.

Марк Томпсън, настоящ председател и главен изпълнителен директор на CNN Worldwide, нарече Търнър „водещия дух на медията“.

„Тед беше изключително отдаден лидер – безстрашен и винаги готов да се довери на интуицията и собствената си преценка“, заяви Томпсън.

Малко преди 80-ия си рожден ден Търнър разкри, че страда от деменция с телца на Леви – прогресивно неврологично заболяване. В началото на 2025 г. той бе хоспитализиран след тежка пневмония.

Доналд Тръмп също коментира кончината на медийния пионер, наричайки го „един от най-великите за всички времена“, като същевременно изрази съжаление за посоката, в която пое CNN, след като Търнър продаде компанията.