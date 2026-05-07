„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

Покойният медиен магнат Тед Търнър, който промени облика на новините, е оставил смразяващ запис в архивите на CNN. Видеото, запечатало военен оркестър, е имало една единствена цел: да бъде последното нещо, което човечеството ще види в ефир преди края

СЗО с извънредна пресконференция за огнището на хантавирус на круизния кораб
Още един болен от хантавирус пристигна в Европа от круизния кораб MV Hondius
„Не е заразно“: Смъртоносната лъжа, която превърна круизен кораб в капан за хантавирус
Какво знаят лекарите за опасния хантавирус „Андес“
Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам
Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран
Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори
Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

П окойният медиен магнат Тед Търпър, който почина в сряда на 87-годишна възраст, тайно е поръчал смразяващо „видео за Страшния съд“ преди десетилетия. Според архивни доклади и изплували отново кадри, то е трябвало да бъде излъчено едва когато светът свърши.

Почина медийният магнат Тед Търнър

Зловещият клип, дълго време считан за градска легенда в коридорите на CNN, показва военни оркестри от сухопътните войски, флота, военновъздушните сили и морската пехота на САЩ. Те изпълняват тържествено християнския химн „По-близо, Боже мой, до Теб“ пред оригиналната централа на телевизията в Атланта.

Търнър поръчва записа малко след старта на CNN през 1980 г., настоявайки, че неговата новосъздадена кабелна мрежа ще остане в ефир, докато самата цивилизация не рухне.

„Освен ако не възникнат проблеми със сателитите, няма да прекъснем, докато не настъпи краят на света“, заяви Търнър по това време. „Ще бъдем на линия и ще го отразим на живо. Това ще бъде нашето последно събитие.“

Той добави: „Ще изсвирим националния химн само веднъж, на 1 юни 1980 г., а когато дойде краят на света, ще пуснем „По-близо, Боже мой, до Теб“, преди да преустановим излъчването.“

Странният запис остава скрит в продължение на десетилетия в архивите на CNN под етикет, изписан с главни букви: „TURNER DOOMSDAY VIDEO“. Към него е имало стриктна инструкция: „Да не се публикува до потвърден край на света“.

Видеото стана публично достояние едва през 2015 г., след като бившият стажант в CNN Майкъл Балабан разкри копие, на което се натъкнал по време на практиката си в телевизията през 2009 г. Зловещите кадри бързо придобиха култов статус в интернет, като потребителите ги описват като „смразяващи“ и „ужасяващо тъжни“.

„Наистина ме побиха тръпки, знаейки какво означава това видео“, гласи един от коментарите. Други посочват мрачната историческа връзка на химна с катастрофата на „Титаник“ – това е същата мелодия, която оркестърът е свирил, докато корабът е потъвал.

Историята за лентата се появи отново в социалните мрежи точно когато светът отдава почит на Търнър. Основателят на CNN и Turner Broadcasting революционизира телевизията, създавайки първата 24-часова новинарска мрежа в света.

Известен с прякорите „Устата на Юга“ и „Капитан Скандален“, Търнър изгради необятна империя, включваща каналите CNN, TNT, TBS, Cartoon Network и Turner Classic Movies. Той беше и собственик на бейзболния отбор „Атланта Брейвс“ и спечели ветроходната регата „Купата на Америка“ през 1977 г.

Марк Томпсън, настоящ председател и главен изпълнителен директор на CNN Worldwide, нарече Търнър „водещия дух на медията“.

„Тед беше изключително отдаден лидер – безстрашен и винаги готов да се довери на интуицията и собствената си преценка“, заяви Томпсън.

Малко преди 80-ия си рожден ден Търнър разкри, че страда от деменция с телца на Леви – прогресивно неврологично заболяване. В началото на 2025 г. той бе хоспитализиран след тежка пневмония.

Доналд Тръмп също коментира кончината на медийния пионер, наричайки го „един от най-великите за всички времена“, като същевременно изрази съжаление за посоката, в която пое CNN, след като Търнър продаде компанията.

Източник: nypost.com    
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Мъж с балаклава е нападнал Андрю Маунтбатън-Уиндзор, докато разхожда кучетата си в Норфолк

Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев"

Международните агенции припомнят, че България премина през продължителна политическа нестабилност след серия антиправителствени и антикорупционни протести

Говорителката на Белия дом стана майка за втори път

Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май

Рустем Умеров пристигна в САЩ за среща с пратеника на Тръмп

Очаква се Умеров да се срещне в Маями със специалния пратеник на американкия президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф

Русия удари пътнически влак в Николаевска област

Няма данни за жертви и ранени

Кабинетът "Радев" е готов: Вижте пълния списък и биографии на министрите и кои са големите изненади

Предложеният Министерски съвет включва министър-председател, четирима заместник-министър председатели и 18 министерства

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Симона за пътя от детската мечта до голямата сцена, битката с хейта, етикетите в музиката и вълнението пред най-голямото ѝ изпитание в “Като две капки вода”

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

Кой е Пламен Абровски - номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България"

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Кой е д-р Илин Димитров - номиниран за министър на туризма от „Прогресивна България"

Димитров владее английски, немски и руски език

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - номинирана за министър на околната среда и водите

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

Коя е Ива Петрова - номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България"

Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

Кой е Георги Генчев Пеев - номиниран за министър на транспорта и съобщенията

"Прогресивна България" предлага арх. Иван Шишков за регионален министър

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

Катя Ивкова поема здравеопазването -„Прогресивна България" обяви ключова номинация

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

