ООН започна разследване удара по училище в Иран

О ОН започна разследване на фаталния удар по основно училище в иранския град Минаб, нанесен още в първия ден от американско-израелските атаки срещу Иран, предаде "Ройтерс", цитирайки един от членовете на разследването.

Училище “Шаджара Тайебе“ беше ударено от две ракети, които отнеха живота на 168 ученички, съобщиха ирански представители вчера.

Американски военни разследващи смятат, че е възможно американските сили да имат вина за това, но не са стигнали до окончателно заключение и не са приключили разследването. Оттогава Пентагонът повиши степента на разследването.

“Намираме се в ранен етап от разследването“, заяви Макс дю Плесис – член на мисията за установяване на фактите на ООН за Иран, на пресконференция в Женева. Той заяви, че има достоверни информации, потвърждаващи броя на загиналите, съобщен от Иран.

“За нас е ясно, че независимо от последиците от такова събитие, предвид невинните жертви, има съществена необходимост от такова разследване, както и от последващ независим резултат“, добави той.

Ако вината на САЩ бъде потвърдена, това ще бъде сред най-ужасяващите случаи на цивилни жертви на американски удар в Близкия изток от десетилетия насам.