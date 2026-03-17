Свят

ООН започна разследване удара по училище в Иран

Ракетите отнеха живота на 168 ученички

17 март 2026, 17:01
Източник: AP/БТА

О ОН започна разследване на фаталния удар по основно училище в иранския град Минаб, нанесен още в първия ден от американско-израелските атаки срещу Иран, предаде "Ройтерс", цитирайки един от членовете на разследването.

Училище “Шаджара Тайебе“ беше ударено от две ракети, които отнеха живота на 168 ученички, съобщиха ирански представители вчера.

Американски военни разследващи смятат, че е възможно американските сили да имат вина за това, но не са стигнали до окончателно заключение и не са приключили разследването. Оттогава Пентагонът повиши степента на разследването.

“Намираме се в ранен етап от разследването“, заяви Макс дю Плесис – член на мисията за установяване на фактите на ООН за Иран, на пресконференция в Женева. Той заяви, че има достоверни информации, потвърждаващи броя на загиналите, съобщен от Иран.

“За нас е ясно, че независимо от последиците от такова събитие, предвид невинните жертви, има съществена необходимост от такова разследване, както и от последващ независим резултат“, добави той.

Ако вината на САЩ бъде потвърдена, това ще бъде сред най-ужасяващите случаи на цивилни жертви на американски удар в Близкия изток от десетилетия насам.

Източник: БТА, Деяна Христова    
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Обрат: ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в центъра на София

България Преди 1 час

Съдът върна процедурата за районите „Възраждане", „Оборище" и „Триадица", където спешно трябва да бъде избран изпълнител

България Преди 1 час

България Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Букурещ обаче посочи, че Техеран е заявил, че ще реагира политически и юридически

Любопитно Преди 2 часа

Лиза Рина взриви червения килим с рокля от 5 кг истинска коса! Екип от 16 души е работил 152 часа върху уникалния тоалет на Christian Cowan. Звездата съчета ексцентричната визия с диаманти за милиони, превръщайки се в най-обсъжданото име на вечерта

Откриха руско съкровище от златни рубли под стара къща, престояло в земята цял век

Свят Преди 2 часа

Археолози откриха в Торжок съкровище от 409 златни рубли, скрити под къща по време на Революцията. Находката от времето на Николай II тежи близо 4 кг и днес се оценява на над 900 000 лева. Златните монети в глинен съд престояха под земята цял век

България Преди 2 часа

Делото е разгледано по реда на съкратеното наказателно производство

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил на 7,1 км северозападно от Тирия

Секундите, които промениха всичко: Най-големите 7 катастрофи в историята

Свят Преди 3 часа

От цунамито от меласа в Бостън до „годината без лято“ – вижте моментите, в които историята спря

Свят Преди 3 часа

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране

,

Любопитно Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

Иранските лидери не трябва да бягат и да се крият в убежища

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

Любопитно Преди 3 часа

Лорън Санчес предизвика вълна от коментари, след като публично отпрати Джеф Безос от кадър, за да позира сама на партито на Vanity Fair. Неловкият момент на стана вайръл точно преди двамата да станат съпредседатели на предстоящата Мет Гала

Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

България Преди 3 часа

България Преди 4 часа

От КРИБ предупреждават, че при забавяне на програмата за подпомагане съществува риск ценовият шок да се пренесе от транспорта към потребителските стоки

