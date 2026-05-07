Инцидент в "Люлин": 79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци до банкомат

79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци в столичния квартал "Люлин 3". Това потвърдиха за NOVA от СДВР. По данни на полицията водачът сгрешил педалите и вместо спирачка - натиснал газта, съобщава NOVA.
Инцидентът станал до банкомат в търговски център на булевард бул. „Захари Стоянов“.
Около 18:15 ч. в четвъртък е подаден сигнал към Спешна помощ за двама тежко ранени мъже - на 32 и 47 години. Две линейки пристигнали за минути на място и откарали пострадалите в "Пирогов" и ВМА. Те са с множество наранявания.