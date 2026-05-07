„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес прекратяване на огъня в Украйна, считано от полунощ до 10 май

7 май 2026, 20:32
У краинският президент Володимир Зеленски предупреди днес ръководителите на близки до Русия страни да не присъстват на парада на 9 май в Москва по случай победата на СССР над нацистка Германия във Втората световна война, предаде Укринформ.

„Получихме запитвания от някои държави, близки до Русия, че представители на техните власти възнамеряват да посетят Москва. Странно желание… в тези дни. Не го препоръчваме“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Украинският президент припомни, че Украйна вече е предложила на Русия примирие с начало от 6 май и е била готова да гарантира пълно „затишие“, но вместо това е получила нови удари и заплахи.

„Те искат разрешение от Украйна да проведат своя парад – за да могат веднъж годишно да излязат безопасно на площада за един час, а след това да се върнат към убиването на нашия народ и воденето на война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Странна и със сигурност изкривена логика от страна на руското ръководство“, подчерта той.

Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес прекратяване на огъня в Украйна, считано от полунощ до 10 май.

Русия заяви, че ако Въоръжените сили на Украйна се опитат да осуетят честванията по случай Деня на победата на 9 май, руската армия ще порази центъра на Киев.

