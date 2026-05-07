Свят

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Мъж с балаклава е нападнал Андрю Маунтбатън-Уиндзор, докато разхожда кучетата си в Норфолк

7 май 2026, 20:56
Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю
Източник: БТА

П олицията арестува мъж по подозрение в нарушаване на обществения ред и притежание на оръжие в близост до дома на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, съобщава Sky News.

От полицията в Норфолк съобщиха в официално изявление, че служителите са били извикани в село Улфертън малко след 19:30 ч. в сряда „след сигнал за мъж, който се държи заплашително“.

„Полицейските екипи пристигнаха на място и мъжът бе задържан по подозрение за нарушаване на обществения ред и притежание на нападателно оръжие“, уточняват властите. Заподозреният е отведен в следствения център в Кингс Лин за разпит и остава в ареста.

Според информация на „Дейли Телеграф“, арестът е извършен, след като бившият принц е бил пресрещнат от маскиран с балаклава мъж, докато разхождал кучетата си. Твърди се, че нападателят е забелязал Андрю от около 50 метра, след което е слязъл от автомобила си и се е насочил към него с викове.

Изданието съобщава, че инцидентът се е разиграл на публичен терен в алея в близост до кралския парк „Сандрингам“.

Андрю се премести във фермата „Марш“ в Норфолк миналия месец, след като през февруари напусна „Роял Лодж“ в Уиндзор. През октомври миналата година Дворецът обяви, че кралят е започнал процес по окончателно премахване на почетните звания и отличия на бившия принц, тъй като обвиненията срещу него, свързани с аферата „Епстийн“, са започнали да „отвличат вниманието“ от дейността на кралското семейство.

Андрю и преди е отричал каквито и да било закононарушения, свързани с Джефри Епстийн, и категорично отхвърля всички обвинения срещу себе си. Преди преместването си в Норфолк, той обитаваше имението с 30 стаи „Роял Лодж“ в продължение на повече от 20 години.

Арест Принц Андрю Оръжие Норфолк Обществен ред Заплаха Маскиран мъж
Последвайте ни

По темата

Инцидент в

Инцидент в "Люлин": 79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци до банкомат

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

Свят Преди 41 минути

Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Свят Преди 2 часа

След победата на Мадяр миналия месец Мелони го поздрави, но същевременно благодари на Орбан „за интензивното сътрудничество“ през годините

Русия удари пътнически влак в Николаевска област

Русия удари пътнически влак в Николаевска област

Свят Преди 3 часа

Няма данни за жертви и ранени

<p>Кабинетът &quot;Радев&quot; е готов: Кои са големите изненади</p>

Кабинетът "Радев" е готов: Вижте пълния списък и биографии на министрите и кои са големите изненади

България Преди 4 часа

Предложеният Министерски съвет включва министър-председател, четирима заместник-министър председатели и 18 министерства

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Любопитно Преди 4 часа

Симона за пътя от детската мечта до голямата сцена, битката с хейта, етикетите в музиката и вълнението пред най-голямото ѝ изпитание в “Като две капки вода”

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

България Преди 4 часа

Кой е Пламен Абровски - номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Кой е Пламен Абровски - номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

България Преди 4 часа

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Илин Димитров

Кой е д-р Илин Димитров - номиниран за министър на туризма от „Прогресивна България“

България Преди 4 часа

Димитров владее английски, немски и руски език

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - номинирана за министър на околната среда и водите

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - номинирана за министър на околната среда и водите

България Преди 4 часа

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

Коя е Ива Петрова - номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

Коя е Ива Петрова - номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

България Преди 4 часа

Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

Кой е Георги Генчев Пеев - номиниран за министър на транспорта и съобщенията

Кой е Георги Генчев Пеев - номиниран за министър на транспорта и съобщенията

България Преди 4 часа

<p>Бивш регионален министър отново е номиниран за поста - Иван Шишков</p>

"Прогресивна България" предлага арх. Иван Шишков за регионален министър

България Преди 4 часа

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

<p>Здравен експерт от СЗО&nbsp;е номинацията на ПБ за министър на&nbsp;здравеопазването</p>

Катя Ивкова поема здравеопазването -„Прогресивна България“ обяви ключова номинация

България Преди 4 часа

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

България Преди 4 часа

Президентът Илияна Йотова ще присъства на полагането на клетвата от новото българско правителство

Иван Василев

Технологичният експерт Иван Василев е номиниран за министър на иновациите и дигиталната трансформация

България Преди 4 часа

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - номиниран за министър на образованието и науката

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - номиниран за министър на образованието и науката

България Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Михаела Маринова на 28: Талантът с голямо сърце и още по-голям глас

Edna.bg

Финалистите в Hell’s Kitchen стават ясни тази вечер

Edna.bg

Световният номер 1 Яник Синер: Разбирам всички, които говорят за бойкот

Gong.bg

НА ЖИВО: Кой ще играе финал в Лига Европа и Лигата на конференциите, резултати и голмайстори

Gong.bg

Ще получи ли кабинетът „Радев” подкрепа от опозицията в парламента

Nova.bg

Пред какви предизвикателства ще се изправи управлението на Румен Радев

Nova.bg