Свят

Румъния обяви, че е готова за ракетна атака от Иран

Букурещ обаче посочи, че Техеран е заявил, че ще реагира политически и юридически

17 март 2026, 16:10
Р умъния има отбранителни способности срещу потенциална балистична офанзива от Иран, заяви румънският министър на отбраната Раду Мируца. Той спомена противоракетния щит, разположен в Девеселу.

Повод за коментара му стана вчерашното изказване на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, че Иран ще реагира политически и юридически, ако САЩ използват бази на румънска територия за военни операции.

Според Мируца изявленията не се отнасят до военната ситуация.

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

„Изявленията, направени вчера, се отнасяха до политическата и правната ситуация, а не до военната. Казвам ви, че сме много отговорни. Всички варианти на решението от миналата седмица в румънския парламент са анализирани, американските войски няма да напуснат националната територия, натоварени с бомби и различни други експлозивни компоненти“, обясни ресорният министър.

Той увери, че страната има отбранителен капацитет, който възпира на достатъчно високо ниво.

„Всяка подобна мярка за увеличаване на присъствието на американци в Румъния, за оборудване на румънската армия, само увеличава нашия капацитет. Бяхме сигурни до гласуването миналата седмица. А след него сме още по-сигурни", каза Раду Мируца.

Румъния разреши достъп на САЩ до военните си бази заради конфликта с Иран

На 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство.

„Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие“, каза румънският държавен глава.

„Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран“, отговориха от Техеран.

Източник: БТА, Мартина Ганчева    
