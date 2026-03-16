Иран изстреля за първи път „танцуваща ракета“: Дебют на балистичния звяр „Седжил“ срещу Израел

За първи път от началото на конфликта Техеран използва двустепенната ракета с твърдо гориво, способна да пробие „Железен купол“

16 март 2026, 16:58
В неделя вечер Ислямската република извърши масирана атака с усъвършенствани ракетни системи, насочени към ключови израелски и американски позиции в региона. Основният акцент в операцията бе първото бойно използване на стратегическата ракета „Седжил“, съобщи държавната иранска телевизия PressTV. Според официалния техерански канал, това е най-мощното оръжие, влизало в реални бойни действия от началото на конфликта до момента.

„Танцуващата ракета“: Смъртоносна прецизност и маневреност

Ракетата „Седжил“, която иранските медии наричат още „Ашура“, представлява връх в местното самолетостроене и военна индустрия. В репортажите на PressTV се подчертава нейната способност да избягва системите за противоракетна отбрана (ПРО). Заради специфичната ѝ траектория при навлизане в атмосферата, тя е получила прозвището „Танцуващата ракета“.

Основната цел на тези маневри е да се неутрализират прехващачите на израелския „Железен купол“ и многослойната защита „Стрела“, като ракетата променя курса си в последната фаза на полета.

Технически профил на „Седжил-2“

Според данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) и потвърждения от PressTV, ракетата притежава характеристики, които я поставят в елитния клас на балистичното въоръжение:

Тип гориво: Двустепенна система с твърдо гориво. Това позволява на Иран да съкрати времето за подготовка за изстрелване до минимум, правейки ракетата изключително трудна за откриване от сателитно разузнаване преди самия старт.

Обсег: Приблизително 2000 километра. Това поставя всяка точка от територията на Израел и редица бази на САЩ в Близкия изток под директна заплаха.

Полезен товар: Ракетата носи бойна глава с тегло около 700 килограма, способна да причини мащабни разрушения.

Габарити: Тяло с дължина 18 метра, диаметър 1,25 метра и общо тегло при старт от близо 24 тона.

История на развитието: От чертежите до фронтовата линия

Проектирането на „Седжил“ започва още в началото на 90-те години на миналия век, като Иран инвестира десетилетия в усъвършенстване на системите за насочване. PressTV припомня, че първото успешно тестово изстрелване е извършено през 2008 г., а при шестия си голям тест през 2009 г., ракетата прелетя над 1900 километра, поразявайки учебна цел в Индийския океан.

Стратегическият сигнал на Техеран

Анализатори, цитирани от PressTV, твърдят, че изстрелването на „Седжил“ в реални условия не е просто акт на отмъщение, а демонстрация на военна мощ. Използването на ракета с твърдо гориво, която е по-стабилна и по-бърза за разгръщане от по-старите модели с течно гориво, показва, че Иран е преминал към нова фаза на стратегическо възпиране.

Докато светът следи внимателно данните от израелските радари, PressTV твърди, че използването на „Седжил“ е „ясен отговор на всяка външна агресия“ и доказателство, че иранските ракетни сили разполагат с технологичното предимство да пробият и най-съвременната противоракетна стена.

