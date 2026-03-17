Нова ескалация в Близкия изток: Иран атакува посолството на САЩ в Багдад

Г орещата ситуация в Близкия изток ескалира отново, след като Иран атакува цели в съседни държави, включително посолството на САЩ в Ирак. Видеа, геолокирани от CNN, показват как системи за противовъздушна отбрана прехващат снаряд над иракската столица, на около 600 метра от комплекса на посолството на САЩ в Багдад рано във вторник местно време.

В едно от видеата се виждат следи от противовъздушни изстрели, съответстващи на тези от американските системи за противодействие на ракети, артилерия и минохвъргачки (C-RAM). След това в небето се вижда експлозия, съответстваща на прехващане на снаряд.

Чува се човек на земята да казва: „Внимавай, братко, за шрапнелите“.

Друго видео показва момента, в който обект, съответстващ на дрон, се удря в района близо до посолството на САЩ. В кадъра се виждат изстрели на противовъздушната отбрана, преминаващи през небето, преди това, което изглежда като дрон, да се удари в земята. След това се чува силна експлозия във видеото, заснето на около 1000 метра от посолството.

Чува се глас на заден фон, който казва: „Ето го, ето го. Удари, удари, удари, удари“. След това гласът пита: „Какво е това? Летящ дрон?“.

Посолството е било атакувано и преди. В събота два дрона удариха американското посолство в столицата, съобщи служител по сигурността пред CNN. Видео, геолокирано от CNN в събота, показваше дим и пламъци, издигащи се от сграда в района на комплекса.

Рано във вторник местно време говорителят на главнокомандващия на въоръжените сили на Ирак заяви, че „неоправдани атаки“ са били „повтаряни срещу редица жизненоважни обекти, съоръжения и дипломатически мисии“.

Сред тях са централата на посолството на САЩ в Багдад, петролното находище „Маджнун“ и международният хотел „Ал-Рашид“, заяви Сабах ал-Нуман в изявление, публикувано от кабинета на иракския премиер в X.

Хотел „Ал-Рашид“ е разположен в Зелената зона, където се намира посолството на САЩ в Ирак.