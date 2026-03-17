Свят

Нова ескалация в Близкия изток: Иран атакува посолството на САЩ в Багдад

Рано във вторник местно време говорителят на главнокомандващия на въоръжените сили на Ирак заяви, че „неоправдани атаки“ са били „повтаряни срещу редица жизненоважни обекти, съоръжения и дипломатически мисии“

17 март 2026, 08:53
Посолството на САЩ в Багдад, Ирак   
Източник: БТА/AP

Г орещата ситуация в Близкия изток ескалира отново, след като Иран атакува цели в съседни държави, включително посолството на САЩ в Ирак. Видеа, геолокирани от CNN, показват как системи за противовъздушна отбрана прехващат снаряд над иракската столица, на около 600 метра от комплекса на посолството на САЩ в Багдад рано във вторник местно време.

В едно от видеата се виждат следи от противовъздушни изстрели, съответстващи на тези от американските системи за противодействие на ракети, артилерия и минохвъргачки (C-RAM). След това в небето се вижда експлозия, съответстваща на прехващане на снаряд.

Чува се човек на земята да казва: „Внимавай, братко, за шрапнелите“.

Друго видео показва момента, в който обект, съответстващ на дрон, се удря в района близо до посолството на САЩ. В кадъра се виждат изстрели на противовъздушната отбрана, преминаващи през небето, преди това, което изглежда като дрон, да се удари в земята. След това се чува силна експлозия във видеото, заснето на около 1000 метра от посолството.

Чува се глас на заден фон, който казва: „Ето го, ето го. Удари, удари, удари, удари“. След това гласът пита: „Какво е това? Летящ дрон?“.

Посолството е било атакувано и преди. В събота два дрона удариха американското посолство в столицата, съобщи служител по сигурността пред CNN. Видео, геолокирано от CNN в събота, показваше дим и пламъци, издигащи се от сграда в района на комплекса.

Рано във вторник местно време говорителят на главнокомандващия на въоръжените сили на Ирак заяви, че „неоправдани атаки“ са били „повтаряни срещу редица жизненоважни обекти, съоръжения и дипломатически мисии“.

Сред тях са централата на посолството на САЩ в Багдад, петролното находище „Маджнун“ и международният хотел „Ал-Рашид“, заяви Сабах ал-Нуман в изявление, публикувано от кабинета на иракския премиер в X.

Хотел „Ал-Рашид“ е разположен в Зелената зона, където се намира посолството на САЩ в Ирак.

Източник: CNN    
Близък изток Иран Ирак посолство на САЩ Багдад атака с дрон противовъздушна отбрана ескалация снаряд дипломатически мисии
Последвайте ни
Кой е водачът, заловен да "лети" два пъти с 200 км/ч за един час

Двама убити в бистро до летището на Франкфурт

Жена от Пловдив се зарази с тропическа треска след почивка на Сейшелите

Почина легендарен актьор от „Завръщане в бъдещето“

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Мъжко или женско куче – кой е правилният избор за вас?

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 14 часа
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 11 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 10 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мелони се противопостави на военната интервенция в Ормузкия проток

Свободата на корабоплаването в пролива между Иран и Арабския полуостров е от фундаментално значение, каза Мелони

Даниел Пеев-Дънди се докосна за първи път до победата в "Като две капки вода"

Земетресение разтърси Куба

Изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за предсрочния вот

Грешка, която много туристи правят: Без какво не бива да пътувате в чужбина

17 март: Последният изстрел на свободата

Не са само морковите: 4 суперхрани за отлично зрение и здрави очи

Празник е! Кой празнува имен ден и защо да не започваме нищо

Тези малки действия могат да придадат истински смисъл на живота ви

Обрат във времето: Дъжд и сняг в края на март

Пожар в хотел в Багдад след атака с дрон

Електрозахранването се срина в цяла Куба

ЕС наложи санкции на 9 души, участвали в клането в Буча

Дизелът в България скочи до 1,50 евро за литър

Всичко от днес

От мрежата

