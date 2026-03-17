Напрежението между Иран, САЩ и Израел расте: Какво се случва в Близкия изток

Конфликтът между САЩ, Израел и Иран навлиза в третата седмица с мащабни удари по Техеран и Бейрут, дронови атаки в Ирак и затваряне на въздушното пространство в ОАЕ, докато жертвите сред американските сили растат

17 март 2026, 07:36
Б роят на американските военнослужещи, ранени във войната срещу Иран, достигна около 200, съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), докато конфликтът навлиза в третата си седмица и ескалира с нови атаки срещу американски обекти в региона. Освен ранени, 13 американци вече са загинали, включително шестима при катастрофа на военен самолет в Западен Ирак, а САЩ и Израел продължават мащабните удари срещу Техеран и Ливан, докато ирански дронове атакуват дипломатически и инфраструктурни цели в Ирак и Обединените арабски емирства. 

  • Броят на ранените американски военнослужещи във войната срещу Иран достигна около 200

Броят на американските военнослужещи, ранени във войната срещу Иран, достигна около 200, съобщи в изявление снощи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), докато конфликтът навлиза в третата си седмица, предаде Ройтерс.

СЕНТКОМ отбелязва, че по-голямата част от ранените са с леки наранявания и 180 от военнослужещите вече са се върнали на служба.

От началото на американско-израелската война срещу Иран са били убити общо 13 американски военнослужещи, като шестима от тях загинаха в катастрофа на американски военен самолет цистерна в Западен Ирак в края на миналата седмица. Още седем са загинали, докато са участвали в операции срещу Иран, отбелязва Ройтерс в справка, позовавайки се на американските въоръжени сили.

  • Дрон удари хотел в Багдад, в близост до американското посолство

Министерството на вътрешните работи на Ирак заяви снощи, че дрон е ударил хотел в Багдад, в близост до американското посолство, но без да причини жертви или материални щети, предаде Ройтерс.

Агенцията съобщи по-рано, че е бил ударен хотел "Ал Рашид" в Зелената зона на иракската столица, където се намират правителствени сгради и посолството на САЩ, както и редица дипломатически мисии и международни институции.

Удареният хотел в Багдад често се посещава от чуждестранни гости и представители на дипломатически мисии, отбелязва ДПА. Видеоклипове в социалните мрежи показаха пламъци и гъст дим, издигащи се от 18-етажната сграда.

След проверка е било установено, че дрон е ударил горната ограда на хотел "Ал Рашид", съобщи иракското вътрешно министерство, като осъди всякакви опити за нападения срещу дипломатически представители в страната.

Службите за сигурност в Ирак заявиха по-рано, че две ракети „Катюша“ са били изстреляни срещу американското посолство в Багдад.

  • Марко Рубио обяви иранско-американския гражданин Камран Хекмати за неправомерно задържан в Иран

На тои фон държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви 61-годишния иранско-американски гражданин Камран Хекмати за неправомерно задържан в Иран, съобщи негов братовчед снощи, предаде Ройтерс.

„Това определение е официално признание от страна на американското правителство, че Камран е задържан по фалшиви обвинения в опит на иранците да окажат натиск върху правителството на САЩ“, каза братовчедът на Хекмати - Шохрех Науфар, в официално изявление.

  •  Тръмп: Израел никога не би използвал ядрено оръжие срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи пред журналисти, че не вярва, че Израел би използвал ядрено оръжие, за да реши проблемите си, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че Тръмп е казал това, въпреки че Израел никога не е признавал, че притежава тези смъртоносни оръжия.

На журналистически въпрос за коментар, направен от съветника на американския президент Дейвид Сакс в подкаст, в който той твърди, че Израел може да ескалира войната и да обмисли използването на ядрено оръжие, Тръмп отговори: „Израел няма да направи това. Израел никога няма да направи това“.

От години Израел следва политика, умишлено поддържайки неяснота по този въпрос, за да избегне конфронтации по повод на ядрената си програма. Висши израелски политици многократно са изтъквали, че Израел няма да бъде първата държава в Близкия изток, която притежава ядрени оръжия.

Според оценки на Стокхолмския международен институт за изследване на мира СИПРИ (SIPRI) Израел притежава около 90 ядрени бойни глави.

  • Абас Арагчи опроверга съобщенията, че е имал скорошен контакт със Стив Уиткоф

Иранският външен министър Абас Арагчи опроверга снощи съобщенията, че е имал скорошен контакт със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, предаде ДПА.

„Последният ми контакт с г-н Уиткоф бе преди решението на неговия работодател да унищожи дипломацията с поредната незаконна военна атака срещу Иран“, написа Арагчи в „Екс“, визирайки американския президент Доналд Тръмп.

„Всяко твърдение за обратното изглежда насочено единствено към заблуждаване на търговците на петрол и обществеността“, подчерта иранският външен министър.

По-рано вчера вашингтонският новинарски сайт „Аксиос“ съобщи, цитирайки свой източник, че през последните дни е бил възстановен пряк канал за комуникация между двете страни. Според „Аксиос“ Арагчи е изпратил текстови съобщения на Уиткоф относно начините за прекратяване на войната. Ройтерс цитира думите на американски официален представител, че Вашингтон „не разговаря“ с Техеран.

  • ОАЕ обявиха, че временно затварят въздушното си пространство като извънредна предпазна мярка

Главното управление за гражданска авиация на Обединените арабски емирства обяви временно и пълно затваряне на въздушното пространство на страната като „извънредна предпазна мярка“ на фона на бързо променящата се ситуация в региона, съобщи тази сутрин държавната новинарска агенция на ОАЕ - УАМ.

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи по-рано сутринта, че предприема ответни мерки на заплахите от ракети и дронове, идващи от Иран, отбелязва Ройтерс.

  • Посолството на САЩ в Багдад бе атакувано тази сутрин с дронове и ракети, казаха иракските служби за сигурност

Посолството на САЩ в иракската столица Багдад бе подложено рано тази сутрин на вълна от атаки с дронове и ракети, съобщиха представители на иракските служби за сигурност, цитирани от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че според иракските представители инцидентът е бил най-мащабната атака досега от началото на конфликта в Близкия изток.

Според съобщенията при ударите са били използвани най-малко 5 дрона.

Мощна експлозия се е чула рано сутринта в иракската столица, заяви свидетел за Ройтерс.

  • Танкер край пристанището на Фуджейра в ОАЕ е бил ударен с ракета

Ракета е ударила танкер на около 23 морски мили (близо 42,6 км) източно от пристанището на емирство Фуджейра в ОАЕ, като е причинила леки повреди по корпуса, съобщи тази сутрин в изявление британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Ройтерс.

Няма данни за ранени сред екипажа на плавателния съд, се казва още в изявлението.

Не се съобщава и за замърсяване на околната среда.

  • Израел съобщи, че е започнал „мащабна вълна от удари“ срещу Техеран

Израел съобщи рано тази сутрин, че въоръжените му сили са започнали да нанасят удари по цели на иранския режим в Техеран, предаде ДПА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха в публикация в платформата за съобщения „Телеграм“, че са „започнали мащабна вълна от удари срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“.

В същата публикация военните също така казаха, че са „започнали допълнителна вълна от удари срещу терористичната инфраструктура на „Хизбула“ в Бейрут“.

Минути по-рано от ЦАХАЛ съобщиха, че са идентифицирали „ракети, изстреляни от Иран към територията на Израел“.

САЩ и Израел предизвикаха продължаващия конфликт в Близкия изток с мащабни атаки срещу Техеран, започнали на 28 февруари.

  • Отломки от прехваната ракета причиниха смъртта на един човек в Абу Даби

Отломки от прехваната ракета причиниха смъртта на един човек в Абу Даби, съобщиха тази сутрин властите в Обединените арабски емирства (ОАЕ), цитирани от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато Иран продължава да нанася удари по държави в района на Персийския залив в отговор на израелските и американските удари на негова територия.

"Падането на отломки в района на Бани Яс след прехващането от противовъздушната отбрана на балистична ракета доведе до смъртта на пакистански гражданин", съобщиха в "Екс" властите в ОАЕ.

По-рано тази нощ те обявиха временно и пълно затваряне на въздушното пространство на страната като "извънредна предпазна мярка" на фона на бързо променящата се ситуация в региона.

От началото на конфликта в края на миналия месец в ОАЕ са загинали осем души - шестима цивилни, както и двама военни, намерили смъртта си при разбиването на хеликоптер. Според властите катастрофата е била причинена от техническа повреда, посочва АФП.  

Властите в ОАЕ междувременно съобщиха за нова атака с дронове срещу петролната промишлена зона във Фуджейра, на източното крайбрежие на страната, предаде още Франс прес.

В петролно съоръжение е избухнал пожар, но няма пострадали хора.

Обектът вече бе поразен при атака с дронове вчера, в резултат на което зареждането му със суров петрол бе преустановено.

Фуджейра се намира на Оманския залив, отвъд Ормузкия проток.

Източник: БТА    
Конфликт САЩ-Иран Война в Близкия изток Американски жертви Израелски удари Атаки с дронове Багдадски атаки Ядрени оръжия Регионална нестабилност Ирански заплахи Дипломатически напрежения
