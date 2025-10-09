Свят

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Целта е Газа да бъде превърната в "зона без тероризъм"

9 октомври 2025, 11:40
Д оналд Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са се съгласили на "първата фаза" от неговия 20-точков мирен план, включително освобождаването на всички заложници. Но какво точно предвижда този проект и доколко е реалистичен?

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

  • Основни точки от плана

Според документа, обявен миналата седмица в Белия дом, целта е Газа да бъде превърната в "зона без тероризъм", която ще бъде "възстановена за благото на своя народ".

Американският кореспондент на Sky News Марк Стоун отбелязва, че ролята на палестинците остава неясна:

"Извън "Хамас" няма ясно определена роля за палестинците, освен неясни уверения, че могат да поемат управлението след реформи."

"Хамас" би трябвало напълно да се разоръжи и да се откаже от всякакво участие в управлението на Газа - ход, който Стоун определя като "политическо самоубийство за движението".

Тръмп: Израел и "Хамас" с мирна сделка, всички заложници ще бъдат освободени

  • Какво предвиждат 20-те точки

Ето какво включва подробно предложеният документ, който според Тръмп може да сложи край на войната и да отвори път към палестинска държавност:

1. Дерадикализация Газа ще бъде превърната в "зона без тероризъм", която не представлява заплаха за своите съседи.
2. Възстановяване на Газа Територията ще бъде възстановена "в полза на народа на Газа, който вече е страдал достатъчно".
3. Незабавно примирие

При приемане на плана войната ще спре незабавно. Израелските сили ще се изтеглят до предварително договорена линия, за да подготвят освобождаването на заложниците.
4. Освобождаване на всички заложници

До 72 часа след официалното приемане на споразумението всички пленени, живи или мъртви, ще бъдат върнати.
5.Освобождаване на палестински затворници

След връщането на заложниците Израел ще освободи 250 затворници с доживотни присъди и 1 700 задържани след 7 октомври, включително всички жени и деца. За всеки върнат израелски заложник Израел ще предаде телата на 15 загинали палестинци.
6. Разоръжаване на "Хамас"

След освобождаването на заложниците бойците на "Хамас", които се откажат от насилието и предадат оръжията си, ще получат амнистия. Онези, които искат да напуснат Газа, ще получат безопасен коридор.
7.Доставки на хуманитарна помощ

Незабавно ще започнат доставки на помощи, възстановяване на водоснабдяване, електричество, канализация, болници и инфраструктура за разчистване на отломки.
8. Разпределение на помощта

Разпределението ще се извършва без намеса от Израел или "Хамас" - чрез ООН, Червения полумесец и други международни организации, "независими от двете страни".
9. Управление на Газа

Ще бъде създадено временно, технократско палестинско управление без политическа принадлежност. То ще действа под надзора на Съвет на мира, ръководен от Доналд Тръмп и включващ Сър Тони Блеър.
10. Икономически план

Ще бъде изготвен "икономически план на Тръмп" за възстановяване на Газа с помощта на експерти, работили по създаването на модерни градове в Близкия изток.
10. Икономическа зона

Ще бъде създадена специална икономическа зона с преференциални мита и достъп до международни пазари.
12. Без принудително изселване

Никой няма да бъде принуждаван да напуска Газа. Всеки, който желае, ще може да остане или да се върне.
13. Изключване на "Хамас" от управлението

"Хамас" и други въоръжени групи няма да имат никаква роля в управлението – пряка или косвена. Цялата военна инфраструктура ще бъде унищожена и няма да се възстановява.
14. Гаранции от регионални партньори

Държави от региона ще осигурят гаранции, че "новата Газа" няма да представлява заплаха за своите съседи или жители.
15. Международна стабилизационна сила (ISF)

САЩ, заедно с арабски и международни партньори, ще създадат временна сила за стабилизация, която ще обучава палестински полицейски сили.
16. Без анексиране от Израел

Израел няма да окупира или анексира Газа. С напредването на стабилизационната мисия израелската армия ще се изтегля поетапно.
17. Ако "Хамас" отхвърли сделката

Ако "Хамас" забави или откаже споразумението, планът ще продължи да се прилага в "зоните без терор", контролирани от ISF.
18. Междурелигиозен диалог

Ще бъде създаден процес на "междурелигиозен диалог", основан на ценностите на толерантност и мирно съжителство, за промяна на обществените нагласи.
19. Път към държавност

При възстановяване на Газа и реформа на Палестинската власт могат да се създадат условия за "реален път към палестинско самоопределение и държавност".
20. Израело-палестински диалог

САЩ ще започнат нов процес на преговори между Израел и палестинците за постигане на "политически хоризонт за мирно и проспериращо съвместно съществуване".
  • Какво следва

След обявяването на "първата фаза" се очаква освобождаването на 20 живи заложници още този уикенд. Израел ще започне изтегляне от по-голямата част от Газа, а останките на 28 израелци, убити на 7 октомври, ще бъдат върнати срещу телата на 420 загинали палестинци.

Според близкоизточния кореспондент Адам Парсънс, сделката е решаваща за премиера Бенямин Нетаняху:

"Нетаняху залага на това да бъде възприет като държавник, ако успее да върне заложниците, да спре жертвите сред войниците и да намали международното недоволство от жертвите в Газа."

Тръмп призова "Хамас" да приеме мирното предложение за Газа, какво отвърна ислямисткото движение

  • Ролята на Тони Блеър

Назначаването на Сър Тони Блеър в Съвета на мира предизвика спорове, но според политическия редактор Джон Крейг "това не е изненада":

"Блеър е един от архитектите на този план и има дългогодишни контакти с Нетаняху. За Тръмп това е логичен избор, опитен посредник с влияние в региона."

Планът за мир на Тръмп: Лидер на "Хамас" преговаря за Газа, след като израелски удар уби сина му

  • "Амбициозен, но неясен"

Международният кореспондент Алекс Роси отбелязва, че планът има две основни цели, незабавно прекратяване на огъня и връщане на заложниците, следвано от по-широк мирен процес и възможен път към палестинска държава.

"Постигането на примирие е трудно, но далеч по-реалистично от окончателното решаване на израелско-палестинския конфликтщ", казва Роси.

Той добавя, че има "огромни неизвестни":

"Планът на Тръмп е амбициозен, но неясен оставя отворени въпроси за граници, управление, сигурност и правото на самоопределение."

Или както коментират анализатори, поредният опит за мир в Близкия изток, но с познатия проблем: много обещания, малко реални механизми за изпълнение.

Източник: Sky News    
