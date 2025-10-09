Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Д оналд Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са се съгласили на "първата фаза" от неговия 20-точков мирен план, включително освобождаването на всички заложници. Но какво точно предвижда този проект и доколко е реалистичен?
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
- Основни точки от плана
Според документа, обявен миналата седмица в Белия дом, целта е Газа да бъде превърната в "зона без тероризъм", която ще бъде "възстановена за благото на своя народ".
Американският кореспондент на Sky News Марк Стоун отбелязва, че ролята на палестинците остава неясна:
"Извън "Хамас" няма ясно определена роля за палестинците, освен неясни уверения, че могат да поемат управлението след реформи."
"Хамас" би трябвало напълно да се разоръжи и да се откаже от всякакво участие в управлението на Газа - ход, който Стоун определя като "политическо самоубийство за движението".
Тръмп: Израел и "Хамас" с мирна сделка, всички заложници ще бъдат освободени
- Какво предвиждат 20-те точки
Ето какво включва подробно предложеният документ, който според Тръмп може да сложи край на войната и да отвори път към палестинска държавност:
|1. Дерадикализация
|Газа ще бъде превърната в "зона без тероризъм", която не представлява заплаха за своите съседи.
|2. Възстановяване на Газа
|Територията ще бъде възстановена "в полза на народа на Газа, който вече е страдал достатъчно".
|3. Незабавно примирие
|
При приемане на плана войната ще спре незабавно. Израелските сили ще се изтеглят до предварително договорена линия, за да подготвят освобождаването на заложниците.
|4. Освобождаване на всички заложници
|
До 72 часа след официалното приемане на споразумението всички пленени, живи или мъртви, ще бъдат върнати.
|5.Освобождаване на палестински затворници
|
След връщането на заложниците Израел ще освободи 250 затворници с доживотни присъди и 1 700 задържани след 7 октомври, включително всички жени и деца. За всеки върнат израелски заложник Израел ще предаде телата на 15 загинали палестинци.
|6. Разоръжаване на "Хамас"
|
След освобождаването на заложниците бойците на "Хамас", които се откажат от насилието и предадат оръжията си, ще получат амнистия. Онези, които искат да напуснат Газа, ще получат безопасен коридор.
|7.Доставки на хуманитарна помощ
|
Незабавно ще започнат доставки на помощи, възстановяване на водоснабдяване, електричество, канализация, болници и инфраструктура за разчистване на отломки.
|8. Разпределение на помощта
|
Разпределението ще се извършва без намеса от Израел или "Хамас" - чрез ООН, Червения полумесец и други международни организации, "независими от двете страни".
|9. Управление на Газа
|
Ще бъде създадено временно, технократско палестинско управление без политическа принадлежност. То ще действа под надзора на Съвет на мира, ръководен от Доналд Тръмп и включващ Сър Тони Блеър.
|10. Икономически план
|
Ще бъде изготвен "икономически план на Тръмп" за възстановяване на Газа с помощта на експерти, работили по създаването на модерни градове в Близкия изток.
|10. Икономическа зона
|
Ще бъде създадена специална икономическа зона с преференциални мита и достъп до международни пазари.
|12. Без принудително изселване
|
Никой няма да бъде принуждаван да напуска Газа. Всеки, който желае, ще може да остане или да се върне.
|13. Изключване на "Хамас" от управлението
|
"Хамас" и други въоръжени групи няма да имат никаква роля в управлението – пряка или косвена. Цялата военна инфраструктура ще бъде унищожена и няма да се възстановява.
|14. Гаранции от регионални партньори
|
Държави от региона ще осигурят гаранции, че "новата Газа" няма да представлява заплаха за своите съседи или жители.
|15. Международна стабилизационна сила (ISF)
|
САЩ, заедно с арабски и международни партньори, ще създадат временна сила за стабилизация, която ще обучава палестински полицейски сили.
|16. Без анексиране от Израел
|
Израел няма да окупира или анексира Газа. С напредването на стабилизационната мисия израелската армия ще се изтегля поетапно.
|17. Ако "Хамас" отхвърли сделката
|
Ако "Хамас" забави или откаже споразумението, планът ще продължи да се прилага в "зоните без терор", контролирани от ISF.
|18. Междурелигиозен диалог
|
Ще бъде създаден процес на "междурелигиозен диалог", основан на ценностите на толерантност и мирно съжителство, за промяна на обществените нагласи.
|19. Път към държавност
|
При възстановяване на Газа и реформа на Палестинската власт могат да се създадат условия за "реален път към палестинско самоопределение и държавност".
|20. Израело-палестински диалог
|
САЩ ще започнат нов процес на преговори между Израел и палестинците за постигане на "политически хоризонт за мирно и проспериращо съвместно съществуване".
President Trump has proposed a 20-point plan to end the war in Gaza. Israel is onboard. Hamas accepted one part. Here's what you need to know https://t.co/2n3EjEVH1u— Bloomberg (@business) October 3, 2025
- Какво следва
След обявяването на "първата фаза" се очаква освобождаването на 20 живи заложници още този уикенд. Израел ще започне изтегляне от по-голямата част от Газа, а останките на 28 израелци, убити на 7 октомври, ще бъдат върнати срещу телата на 420 загинали палестинци.
Според близкоизточния кореспондент Адам Парсънс, сделката е решаваща за премиера Бенямин Нетаняху:
"Нетаняху залага на това да бъде възприет като държавник, ако успее да върне заложниците, да спре жертвите сред войниците и да намали международното недоволство от жертвите в Газа."
Тръмп призова "Хамас" да приеме мирното предложение за Газа, какво отвърна ислямисткото движение
- Ролята на Тони Блеър
Назначаването на Сър Тони Блеър в Съвета на мира предизвика спорове, но според политическия редактор Джон Крейг "това не е изненада":
"Блеър е един от архитектите на този план и има дългогодишни контакти с Нетаняху. За Тръмп това е логичен избор, опитен посредник с влияние в региона."
Планът за мир на Тръмп: Лидер на "Хамас" преговаря за Газа, след като израелски удар уби сина му
- "Амбициозен, но неясен"
Международният кореспондент Алекс Роси отбелязва, че планът има две основни цели, незабавно прекратяване на огъня и връщане на заложниците, следвано от по-широк мирен процес и възможен път към палестинска държава.
"Постигането на примирие е трудно, но далеч по-реалистично от окончателното решаване на израелско-палестинския конфликтщ", казва Роси.
Той добавя, че има "огромни неизвестни":
"Планът на Тръмп е амбициозен, но неясен оставя отворени въпроси за граници, управление, сигурност и правото на самоопределение."
Или както коментират анализатори, поредният опит за мир в Близкия изток, но с познатия проблем: много обещания, малко реални механизми за изпълнение.