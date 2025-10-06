Свят

Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп

Топ дипломатът на Египет подчерта, че държавният глава на Съединените щати „ясно е заявил и потвърдил личния си ангажимент за изпълнение на плана"

6 октомври 2025, 16:11
Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп
Източник: Getty Images

Н ай-важната гаранция за изпълнението на плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа „е самият Тръмп”, заяви египетският външен министър Бадр Абделати в интервю за в. “Аш Шарк ал Аусат” преди началото на новия кръг от преговори между Израел и палестинското радикално движение “Хамас” в Египет, който е един от ключовите  посредници между двете страни. Топ дипломатът на Египет подчерта, че държавният глава на Съединените щати „ясно е заявил и потвърдил личния си ангажимент за изпълнение на плана и постигане на сигурност, стабилност и мир в Близкия изток“.

Абделати, заедно с египетския премиер Мостафа Мадбули, присъства на среща с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк миналия месец. В нея участваха арабски и ислямски лидери, включително представители на Саудитска Арабия, Катар и Турция.

Планът за мир на Тръмп: Лидер на "Хамас" преговаря за Газа, след като израелски удар уби сина му

Коментарите на Абделати съвпадат с оценката на арабски и европейски дипломатически източници, които смятат, че президентът на САЩ е „единственият, способен да извие ръцете“ на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който първоначално се е съгласил с плана, включително със създаването на палестинска държава, но по-късно, след завръщането си в Израел, е заявил, че „не е приел и няма да приеме“ такава държава, отбелязва саудитското издание. 

Кайро приветства отговора от страна на “Хамас” на инициативата на САЩ, каза египетският външен министър, определяйки го като „отражение на чувството за отговорност на движението и другите палестински фракции, тъй като мислят за съдбата на палестинския народ и защитата на цивилното население“. „Палестинският отговор е много положителна стъпка в правилната посока, която ние високо ценим. Сега очакваме другата страна - Израел, да изпълни ангажиментите си по плана, така че и двете страни да изпълнят задълженията си“, добави Абделати.

Той очерта основните „позитиви“ в предложението на Тръмп, сред които „прекратяване на войната, отхвърляне на анексирането и спиране на разселването“ и изтъкна, че това „са съществени и силни елементи, върху които можем да надграждаме, за да направим плана жизнеспособен и да го приложим на място“.

Министърът на външните работи призна, че някои детайли все още изискват да бъдат осъдени и изяснени, като уточни, че планът „служи като обща рамка за спиране на войната, прекратяване на кръвопролитията, предоставяне на хуманитарна помощ, освобождаване на заложниците и връщане на тленните останки“. „Тези детайли“, каза той, „ще бъдат разгледани чрез преговори на техническо ниво, за да се създадат подходящи условия и благоприятна среда за изпълнение“.

Абделати обясни, че на предстоящите в Кайро срещи ще се проведат технически дискусии и дискусии по въпросите на сигурността, насочени към завършване на първия етап, който включва „освобождаването на затворници от двете страни и репатрирането на израелските останки като първа стъпка, последвана от по-късни фази“.

“Ние разчитаме на лидерството и решителността на президента Тръмп в прилагането на неговия значим план за прекратяване на тази война и постигане на мир. Той е единственият, който е способен да накара Израел да се съобрази,” заяви Абделати в отговор на въпрос, дали е възможно израелският премиер Бенямин Нетаняху да пренебрегне призива на Вашингтон за незабавно прекратяване на огъня, особено след съобщенията, че най-малко 30 палестинци са били убити в първия ден след искането на САЩ.

„Важното сега е, че арабският и ислямският свят, заедно с международната общност, приветстваха този план. Нашето задължение е да работим заедно, за да гарантираме неговото изпълнение. Египет остава в тясна координация със Съединените щати и всички заинтересовани страни, за да превърне разпоредбите на плана в действия,“ изтъкна първият дипломат.

Във връзка с предложените „международни стабилизиращи сили“, Абделати каза, че Египет „не отхвърля идеята за разполагане на такива сили, напротив, подкрепя ги, но настоява, че трябва да бъдат изпълнени няколко ключови условия - мандатът им да бъде ясно определен, да бъдат създадени с резолюция на Съвета за сигурност на ООН и функциите им да бъдат изрично определени.“

Тръмп призова "Хамас" да приеме мирното предложение за Газа, какво отвърна ислямисткото движение

Силите трябва „да подкрепят палестинската полиция, която е отговорна за поддържането на сигурността и прилагането на закона в Газа, както и на Западния бряг. Те също така трябва да укрепят националното единство на двата региона, тъй като Газа и Западният бряг заедно формират основата на бъдещата палестинска държава. Египет не може да приеме тяхното разделяне“, подчерта египетският министър на външните работи.

Той обвърза потенциалното участие на Египет в такива сили с включването на Съединените щати. „Говорим за многонационални сили, в които САЩ трябва да играят ключова и ефективна роля. В крайна сметка трябва да има и присъствие на Западния бряг, за да се засили органичната връзка между двете територии.“ По думите му мерките за сигурност трябва да са най-вече в ръцете на самите палестинци при управлението на всекидневните им дела, докато международните сили ще подпомагат палестинската полиция, ще се грижат за сигурността на външните граници и ще предлагат обучение и техническа подкрепа.“

Според Абделати разполагането на такива сили трябва да е временно - „преходен период, определен от Съвета за сигурност на ООН, с цел да се даде възможност на Палестинската власт да поеме пълен контрол над Газа и да засили единството между Западния бряг и ивицата.“

Въпросът за разоръжаването на “Хамас” Абделати определи като „чисто палестински въпрос, който трябва да бъде решен вътрешно“. Той отбеляза, че палестинската организация се е съгласила с плана на Тръмп и този въпрос ще бъде разгледан в палестинската рамка.

Източник: БТА, Екатерина Антонова    
План на Тръмп Израел и Хамас Ивицата Газа Египет Мир в Близкия изток Преговори Палестинска държава Международни стабилизиращи сили Прекратяване на огъня Освобождаване на заложници
