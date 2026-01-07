Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Съвършенството е враг на доброто: Уроците от Ирак за бъдещето на Венецуела

Д оналд Тръмп иска Съединените щати да притежават Гренландия. Проблемът е, че Гренландия вече принадлежи на Дания, а повечето местни жители не желаят да станат част от САЩ.

Макар идеята за нахлуване в столицата на Гренландия, Нуук и превземането ѝ "по венецуелски сценарий" да звучи фантастично, дори ако военната операция в Каракас изглежда е дала тласък на всички страни да осъзнаят на какво са способни САЩ, съществува конкретен път за действие. И Тръмп вече изглежда е изминал част от него.

Още по-тревожно за европейците е, че тази стратегия силно напомня експанзионисткия модел на Владимир Путин.

Девет представители на ЕС, вътрешни източници от НАТО, експерти по отбрана и дипломати са коментирали пред POLITICO как би могло да се развие евентуално поемане на контрола над богатия на минерали и стратегически важен арктически остров от страна на САЩ.

"Може да са пет хеликоптера, няма да са му нужни много войници", каза датски политик, пожелал анонимност, за да говори свободно. "Гренландците не биха могли да направят нищо".

How Trump gets Greenland in 4 easy steps https://t.co/K7UfDfntW9 — Tony Burke (@TonyBurke2010) January 7, 2026

Стъпка 1: Кампания за влияние с цел засилване на движението за независимост на Гренландия

Почти веднага след встъпването си в длъжност администрацията на Тръмп започна да говори за независимостта на Гренландия. Тя е полуавтономна територия в рамките на Кралство Дания. Една освободена от Копенхаген Гренландия би могла да подписва споразумения със САЩ, докато при сегашния статут за това е необходимо одобрението на датската столица.

За да стане независима, Гренландия трябва да проведе референдум, след което да договори условия, които да бъдат одобрени както от Нуук, така и от Копенхаген. Според проучване на общественото мнение от 2025 г. 56 процента от гренландците заявяват, че биха гласували "за" независимост, а 28 процента "против".

Според датски медийни публикации американци с връзки с Тръмп са провеждали прикрити операции за влияние в Гренландия, като датската служба за сигурност и разузнаване PET предупреди, че територията "е обект на кампании за влияние от различен характер".

Феликс Карте, експерт по дигитална политика, консултирал институции и правителства в ЕС, посочи тактиките на Москва за влияние върху политическите процеси в страни като Молдова, Румъния и Украйна.

"Русия съчетава офлайн и онлайн методи", каза той.

"На терен тя работи със съюзни актьори като екстремистки партии, диаспорни мрежи или проруски олигарси, и е известно, че плаща на хора, за да присъстват на анти-ЕС или антиамерикански протести.

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

В същото време изгражда мащабни мрежи от фалшиви профили и псевдомедии, за да усилва тези дейности онлайн и да подкрепя избрани кандидати или позиции. Целта често не е да се убедят избирателите, че проруският избор е по-добър, а да се създаде усещането, че той е по-голям, по-шумен и по-популярен, отколкото е в действителност, създавайки чувство за неизбежност."

По отношение на Гренландия САЩ изглежда прилагат поне част от тези методи.

Заместник-ръководителят на администрацията на Тръмп Стивън Милър заяви в понеделник пред CNN, че "никой няма да се бие със САЩ военно за бъдещето на Гренландия".

Миналия месец Тръмп създаде поста специален пратеник за Гренландия и назначи за него губернатора на Луизиана Джеф Ландри. Той заяви, че целта му е "да направи Гренландия част от Съединените щати".

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, по време на посещение на острова през март, каза, че "хората в Гренландия ще имат право на самоопределение". Той добави: "Надяваме се, че ще изберат партньорство със Съединените щати, защото ние сме единствената държава на Земята, която ще уважава техния суверенитет и тяхната сигурност."

Припомняме и тази галерия от нашия архив:

Стъпка 2: Предлагане на изгодна сделка на Гренландия

Ако усилията за ускоряване на референдума за независимост дадат резултат и жителите на територията гласуват за отделяне от Дания, следващата стъпка би била Гренландия да попадне под американско влияние.

Един очевиден вариант е островът да бъде включен в САЩ като пореден щат. Това е идея, с която приближени до президента многократно са си играли. В понеделник датският премиер Мете Фредериксен бе принудена да заяви, че "САЩ нямат право да анексират" Гренландия, след като Кейти Милър, съпругата на Стивън Милър, публикува в социалните мрежи карта на територията, покрита с американското знаме и думата "СКОРО".

Пряката замяна на Дания със САЩ обаче изглежда неприемлива за по-голямата част от населението. Същото проучване показва, че 85 процента от гренландците са против територията да стане част от САЩ, а дори и членове на движението за независимост, благосклонни към Тръмп, не са ентусиазирани от тази идея.

Но съществуват и други възможности.

Гренландия под прицел: Тръмп, Дания и възможността за нов глобален сблъсък

От май миналата година се носят информации, че администрацията на Тръмп иска Гренландия да подпише Споразумение за свободна асоциация (Compact of Free Association – COFA), подобно на тези, които САЩ имат с Микронезия, Маршаловите острови и Палау. По силата на тези споразумения САЩ предоставят ключови услуги, защита и свободна търговия, а в замяна американските военни могат да оперират без ограничения на тяхна територия. Тази идея отново изплува тази седмица.

Куно Фенкер, депутат от гренландската опозиция, поддържащ независимостта, който присъства на инаугурацията на Тръмп и миналата година се срещна с републиканския конгресмен Анди Огълс, каза, че се опитва "да обясни на американците, че не искаме да бъдем като Пуерто Рико или която и да е друга територия на Съединените щати. Но споразумение за свободна асоциация, двустранни договори или други възможности, нека дойдат на масата, а гренландците ще решат с плебисцит".

В сравнение със сегашната сделка на Нуук с Копенхаген, нещата "могат само да се подобрят", каза той.

Тръмп: Народът на Гренландия иска да бъде част от САЩ

Коментирайки твърдението на Тръмп, че САЩ имат "нужда" от Гренландия, Фенкер добави:

"Дания никога не е казвала, че "има нужда" от Гренландия. Дания е казвала, че Гренландия е разход и че ще ни остави, ако станем независими. Затова смятам, че това е много по-позитивно послание от всичко, което сме чували от Дания."

Томас Кросби, доцент по военни операции в Кралския датски колеж по отбрана, обаче предупреди, че е малко вероятно Гренландия да излезе печеливша от преговори с Тръмп.

"Основната идентичност на Тръмп като сключващ сделки е на човек, който налага волята си върху тези, с които преговаря, и който има дълга история на предателства, неизпълнение на поети ангажименти и експлоатиране на околните, както в личния, така и в обществения си живот. Наистина не виждам никакви ползи за гренландците, освен много временен тласък на самочувствието им", каза той.

И добави: "Би било безумие да се съгласиш на нещо с надеждата, че после може да получиш добра сделка. Да отстъпиш територията си с надеждата, че може би след това ще договориш нещо, това е крайно непредпазливо".

Trump says Greenland is next then pretends it’s not about mineral deposits but because Russian and Chinese are about to take it.



Do his cult followers actually believe this stuff?



What next? Canada, Caribbean nations, taking back the Philippines?



This man is out of control. pic.twitter.com/xZrf5JRMgP — Wolf 🐺 (@WorldByWolf) January 4, 2026

Стъпка 3: Привличане на Европа на своя страна

Европа, и по-специално съюзниците на Дания в ЕС, биха се противопоставили на всеки опит Гренландия да бъде откъсната от Копенхаген. Но администрацията на САЩ разполага с коз: Украйна.

С напредването на мирните преговори Киев настоява, че всяко споразумение с Путин трябва да бъде подкрепено със сериозни и дългосрочни гаранции за сигурност от страна на САЩ.

Американците се колебаят по този въпрос, а и Киев е скептичен, тъй като гаранциите, които е получавал в миналото, както от Русия, така и от Запада, са се оказвали празни обещания.

Един от възможните сценарии, очертани от дипломат от ЕС, е пакетна сделка "сигурност срещу сигурност", при която Европа получава по-твърди гаранции от администрацията на Тръмп за Украйна в замяна на разширена роля на САЩ в Гренландия.

Макар това да изглежда като горчив хап, може да се окаже по-лесно за преглъщане от алтернативата да се разгневи Тръмп, който би могъл да отвърне със санкции, да се оттегли от мирните преговори или да застане на страната на Путин в разговорите за Украйна.

🇪🇺🇩🇰 Danish prime minister: "if Donald Trump attacks Greenland, it will be the end of NATO." pic.twitter.com/HsWlup5f2c — Other Europe 🇪🇺 (@other_europe) January 5, 2026

Стъпка 4: Военна инвазия

Но какво ще стане, ако Гренландия или Дания, чието "да" е необходимо на Нуук за отделяне каже "не" на Тръмп?

Военно превземане от страна на САЩ би могло да бъде осъществено без особени затруднения.

Кросби от Кралския датски колеж по отбрана заяви, че стратезите на Тръмп вероятно му представят различни варианти.

"Най-тревожният би бил сценарий тип fait accompli, за който често мислим във военните среди, просто да се завземе територията, по същия начин, по който Путин се опита да наложи териториални претенции върху Украйна. Той може просто да разположи войски в страната и да обяви, че тя вече е американска. Американската армия е способна да стовари значителни сили в Гренландия, по въздух или по море, и след това да заяви, че това е американска територия".

Според Лин Мортенсгаард, изследовател в Датския институт за международни изследвания и експерт по сигурността на Гренландия, Вашингтон разполага с около 500 военни служители на терен в северната космическа база "Питуфик", както и с малко под 10 служители в консулството в Нуук. Към това се добавят около 100 войници от Националната гвардия на Ню Йорк, които обикновено са разполагани сезонно през арктическото лято за подкрепа на научни мисии.

Тръмп иска да купи Гренландия: Четири сценария, по които може да се развие тази сага

В същото време Гренландия разполага с ограничени защитни способности. Населението няма териториална армия, а Съвместното арктическо командване на Дания в столицата разполага с малко и остаряло оборудване, основно ограничено до четири инспекционни и военноморски кораба, кучешки патрул с шейни, няколко хеликоптера и един самолет за морско патрулиране.

В резултат, ако Тръмп мобилизира американското присъствие на място, или прехвърли специални части, САЩ биха могли да поемат контрола над Нуук "за половин час или по-малко", каза Мортенсгаард.

"Г-н Тръмп казва неща и след това ги прави", заяви датският евродепутат Стине Босе. "Ако бяхте един от 60 000 души в Гренландия, щяхте да сте много притеснени".

Може ли Доналд Тръмп наистина да купи Гренландия?

Всяко нахлуване няма да има "правно основание" нито по американското, нито по международното право, каза Ромен Шуфар, ръководител на базирания във Вашингтон Арктически институт, мозъчен тръст по въпросите на сигурността. Всяка окупация, продължаваща повече от 60 дни, би изисквала и одобрение от Конгреса на САЩ.

Освен това една инвазия би означавала "края на НАТО", каза той, а "Съединените щати биха се простреляли в крака и биха се сбогували със съюз, който сами са помогнали да бъде създаден".

Отвъд това "загубата на доверие от страна на ключови съюзници може да доведе до намалена готовност за споделяне на разузнавателна информация със САЩ или до ограничаване на достъпа до бази в Европа", заяви Бен Ходжис, бивш командващ американските сили в Европа. "И двете биха били изключително вредни за сигурността на Америка".

НАТО би се оказало неспособно да реагира, тъй като военните действия изискват единодушно одобрение, а САЩ са ключовият член на алианса. Европейските съюзници обаче биха могли да разположат войски в Гренландия чрез други формати, като Британско-скандинавските съвместни експедиционни сили или петстранното Северно сътрудничество в областта на отбраната, каза Ед Арнолд, старши сътрудник в Кралския институт за обединени служби.

Засега обаче съюзниците в НАТО запазват хладнокръвие по отношение на евентуална атака. "Все още сме далеч от такъв сценарий", каза високопоставен дипломат от алианса. "Може да има трудни преговори, но не мисля, че сме близо до каквото и да е враждебно превземане".