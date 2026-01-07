Свят

Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни

„Вулкангрупе" поема отговорност за 12 атаки от 2011 г. насам

7 януари 2026, 17:14
Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни
Е лектрозахранването на десетки хиляди домакинства и бизнеси в Берлин беше напълно възстановено днес след продължило няколко дни спиране на тока, предизвикано от умишлен палеж, за който отговорност поеха леви екстремисти.

Около 45 000 домакинства и 2 200 търговски обекта останаха без ток рано в събота, след като високоволтови кабели бяха подпалени. Престъплението повдигна сериозни въпроси за устойчивостта на Германия срещу саботажи на критичната инфраструктура. Федералната прокуратура разследва случая.

Кой стои зад екстремисткия саботаж, парализирал Германия?

Всички засегнати обекти са били отново свързани към електропреносната мрежа до 14:10 ч. местно време (15:10 българско).

Атаката е засегнала югозападния берлински район Щеглиц-Целендорф и е довела до затварянето на училища и болници. Отговорност за палежа бе поета онлайн от екстремистка група, наричаща себе си „Вулкангрупе“.

Случаят се развива на фона на обвиненията на Германия, един от твърдите поддръжници на Украйна, към Русия за серия от т.нар. „хибридни атаки“ – от прелитания на дронове и шпионаж до онлайн дезинформация. Говорител на германското вътрешно министерство обаче увери, че няма индикации за руска намеса.

Малък взрив и обезвредена бомба в Берлин

Министърът на вътрешните работи Александър Добриндт заяви, че този палеж представлява акт на ляв екстремистки тероризъм. Властите смятат и че поетата отговорност от групата е автентична, като отхвърлиха твърденията, че текстът ѝ звучи по-ясно при превод обратно на руски език.

„Вулкангрупе“ поема отговорност за 12 атаки от 2011 г. насам, включително саботаж срещу фабрика на „Тесла“ край Берлин през март 2024 г., когато бяха подпалени електропроводи.

Източник: БГНЕС    
