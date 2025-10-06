Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

В Египет днес ще се проведе среща на посредници за непреки мирни преговори между "Хамас" и Израел. Диалогът стана възможен, след като палестинската въоръжена групировка се съгласи с някои точки от мирния план на американския президент Доналд Тръмп. Преговорите са сред централните теми в западната преса.

Американските, египетските и катарските посредници ще се сблъскат с многобройни пречки, които могат да забавят или да подкопаят шансовете за бързо прекратяване на огъня в ивицата Газа, пише в. "Ню Йорк таймс". Очаква се фокусът на днешните преговори да бъде поставен основно върху размяната на заложниците, които все още се намират в Газа, срещу палестински затворници, а преодоляването на останалите големи препятствия вероятно ще бъде оставено за по-късен етап, прогнозира американското издание.

Тръмп в събота намекна в публикация в социалните мрежи, че заложниците може да бъдат освободени веднага щом "Хамас" и Израел постигнат съгласие по въпроса докъде ще се изтеглят израелските войски. Но това е само една от точките от мащабния план, който предвижда създаването на палестинско правителство под международен надзор, формиране на чуждестранни сили за сигурност и разоръжаване на "Хамас", отбелязва "Ню Йорк таймс". Представители на "Хамас" изразиха сериозни резерви по много от тези точки, особено по отношение на разоръжаването на групировката.

Израел смята, че "Хамас" все още държи около 20 живи заложници и най-малко 25 тела. Палестинската групировка обаче вижда в тях най-значителния си лост за въздействие върху израелските власти и е малко вероятно да ги освободи, преди да се договорят някои други елементи от сделката, коментира "Ню Йорк таймс".

Последният мирен план на американския президент Доналд Тръмп предвижда заложниците да бъдат разменени за 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и за 1700 жители на Газа, задържани от израелската армия. Израел също така трябва да предаде телата на 15 души, убити в Газа, за всяко тяло на убит израелец.

Предложението Тръмп изисква "Хамас" да върне всички оцелели пленници и телата на загиналите в рамките на 72 часа след като Израел се съгласи с прекратяването на огъня. Официални представители както на Израел, така и на "Хамас" казват, че за освобождаването на заложниците ще е нужно повече време. Предполага се, че някои от живите пленници са държани в дълбоки тунели, а част от телата са заровени и ще трябва да бъдат открити и изкопани, пише още "Ню Йорк таймс".

Друг сложен въпрос ще бъде изтеглянето на израелските сили от сегашните им позиции. В предишните преговори "Хамас" се съгласи израелските войски да се изтеглят в буферна зона около границите на палестинската територия. Но сегашните линии, начертани от Тръмп, предвиждат израелските сили да останат много по-навътре в Газа, коментира вестникът.

В. "Уолстрийт джърнъл" се спира на още един момент, който вероятно ще създаде трудности при днешните преговори. "Делегацията на "Хамас" в Египет се оглавява от човек, който Израел преди три седмици се опита да убие при ракетна атака", пише изданието. През почивните дни Халил ал Хайя се появи за първи път в публичното пространство, откакто беше ранен при въздушен удар в катарската столица Доха. Израел предприе тази атака в момент, в който представители на "Хамас са се събрали, за да обсъдят усилията за прекратяване на огъня в Газа, пише още "Уолстрийт джърнъл".

Ал Хайя направи телевизионно обръщение в събота - почти месец след израелския удар, при който той оцеля, но сина му загина. Ал Хайя заяви, че смъртта на сина му и на всички палестинци в Газа е "едновременно сурово изпитание, но и почетен знак". Той добави, че смъртта ще бъде "горивото на победата, пътят към Йерусалим и петно, което завинаги ще преследва окупацията".

Арабски посредници казват, че Ал Хайя и други висши политически представители на "Хамас", които не се намират на територията на Газа, приемат предложенията на Тръмп. Но те имат ограничено влияние върху въоръженото крило на групировката, пише още "Уолстрийт джърнъл".

Германският в. "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" поставя акцент върху днешните преговори в контекста на развитието на отношенията между САЩ и Израел. Тръмп заяви, че Нетаняху е приел неговия план за Газа след дълги и упорити преговори. Сред наблюдателите преобладава надеждата, че този път американският президент е оказал достатъчно силен натиск, за да принуди израелския премиер да се съгласи с условията му, пише германският вестник.

Нетаняху и без друго загуби доверието на Белия дом, продължава изданието. Дипломати от Близкия изток отдавна се изумяват от това колко добре се отдава на Нетаняху да предвижда действията на Тръмп и да го манипулира. Арабски правителствени служители описват израелския лидер като "умел кукловод", но изглежда, че сега ще му е по-трудно да се противопостави на Тръмп, коментира "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Според германското издание това е свързано не на последно място с неуспешния опит на Нетаняху да обезглави "Хамас" с въздушния удар в Доха. С тази атака израелският премиер разгневи Тръмп. Според съобщения в редица медии Тръмп е бил информиран за атаката прекалено късно, за да има възможността да предупреди катарските лидери, които посредничиха като близък партньор на Вашингтон във войната в Газа, посочва германският вестник.

Атаката възмути целия регион, включително и Саудитска Арабия, която е важен съюзник на САЩ. Големият дипломатически проект на Тръмп за нормализиране на връзките между Рияд и Израел сега изглежда непостижим, смята "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг". Арабски дипломати дадоха ясен знак, че вече ще разглеждат Израел като източник на рискове за сигурността им, пише още "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг". Бизнесменът Тръмп се оказа пред един неприятен избор между монархиите в Залива с техните дълбоки джобове и трудния за контролиране и все по-изолиран Израел, заключава германският вестник.

Възможността за спиране на огъня в Газа предизвика оптимизъм из целия сват, като редица западни и арабски лидери призоваха "Хамас" и Израел да сключат сделка, пише британският в. "Гардиън". Германският канцлер Олаф Шолц подкрепи плана на Тръмп и го определи като "най-добрата възможност за мир". Израелски официални лица изразиха надежда да обявят края на войната в близките дни. Високопоставен представител на "Хамас" заяви за Франс прес, че групировката "има силното желание да постигне споразумение за прекратяване на войната и незабавно да започне процес на размяна на затворници в съответствие с полевите условия", изброява "Гардиън".

Но въпреки искането на Тръмп Израел да спре офанзивата си в Газа и въпреки разпореждането военните да провеждат само "отбранителни операции", израелската армия продължи да бомбардира палестинската територия, добавя британският вестник. Вчера при израелски удари в различни райони на град Газа бяха убити най-малко осем души, а четирима души бяха застреляни, докато търсеха помощ в южната част на ивицата.

"Макар че някои бомбардировки в ивицата Газа действително са спрели, в момента няма прекратяване на огъня", каза говорителят на израелското правителство Шош Бедросян, цитиран от "Гардиън".