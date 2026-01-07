Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

С ред хиляди привърженици на президента на Венецуела Николас Мадуро, които се включиха в протест в Каракас срещу неговото отвличане от американски войски, един човек изпъкна, пише Al Jazeera .

Облечен със синя шапка с надпис "Съмнението е предателство", министърът на вътрешните работи, правосъдието и мира Диосдадо Кабельо марширува с протестиращите във вторник, преди да произнесе реч пред огромен портрет на Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

Дългогодишен съюзник на Мадуро и на предшественика му Уго Чавес, Кабельо се очертава като ключова фигура в ръководството, което бившият президент е изградил. Някои анализатори го описват като практически най-влиятелния човек във Венецуела днес, въпреки че заместникът на Мадуро, Делси Родригес, официално е поела временно президентството.

Кабельо е обвиняван, че налага репресии срещу протестите и медиите, критикуващи правителството на Мадуро, включително от независима мисия на ООН за правата на човека през 2024 г.

Who is Diosdado Cabello, Maduro’s interior minister and militia boss? https://t.co/uouuecUox2 via @AJEnglish — Omar Fundora (@TheTrue2) January 7, 2026

Кой е Диосдадо Кабельо?

Роден в Ел Фурриал, щата Монагас, Кабельо има образование по инженерство, включително магистратура от университета "Андрес Бело".

Той е заемал различни позиции при Чавес (1999–2013), включително началник на кабинета му, министър на вътрешните работи и правосъдието, както и министър на инфраструктурата и обществените строежи.

Като член на въоръжените сили, Кабельо участва в опита за преврат на Чавес срещу президента Карлос Андрес Перес през февруари 1992 г. и прекарва две години в затвора след провала на преврата.

След идването на Чавес на власт Кабельо помага за създаването на проправителствени граждански организации, известни като Боливарски кръгове, насочени към овластяване на работниците и бедните.

На 13 април 2002 г., по време на двудневен опит за преврат срещу Чавес, Кабельо поема президентските функции и изпраща елитни военноморски сили да освободят Чавес, който е задържан на база на Карибско островче. Чавес се връща на власт няколко часа по-късно.

През времето на Чавес Кабельо е критикуван за бизнес интересите си от опозицията, която го нарича част от "Болибуржоазията" - официални лица, натрупали богатство.

След смъртта на Чавес през 2013 г. Кабельо е говорител на Националното събрание, което го поставя в реда за временно президентство, но ролята отива при Мадуро. Кабельо се издига до "цар на сигурността", ръководейки вътрешния сигурностен апарат и контролирането на въоръжени цивилни групи, известни като "колективос".

Разследват парламентарния шеф на Венецуела за наркотрафик

Защо Кабельо е толкова влиятелен?

Венецуела има 109 000 активни военни и 31 военни самолета, докато САЩ разполагат с 1,33 милиона активни военнослужещи и най-разрушителния арсенал в историята. Въпреки това, ако САЩ се опитат да поддържат военно присъствие във Венецуела, могат да срещнат предизвикателства от паравоенните формирования, лоялни на Единната социалистическа партия на Венецуела и армията.

Структурите на Венецуела включват около 220 000 паравоенни, повече от два пъти размера на официалните военни сили. Кабельо, като вътрешен министър, е отговорен за тези групи.

A report prepared by the CIA warns that Defense Minister Vladimir Padrino Lopez and Interior Minister Diosdado Cabello, "who command the Venezuelan army and police, could thwart any attempt at transition," according to WSJ.

Diosdado Cabello, the current Interior Minister and an… pic.twitter.com/3GLeDjKG0H — Sprinter Press (@SprinterPress) January 7, 2026

Паравоенните групи на Венецуела

Основната част от паравоенните бойци принадлежи към Боливарската милиция, създадена от Чавес и описвана от критиците като негова "частна армия".

"Колективос" са въоръжени, маскирани мотористи, които години наред доминират в градските квартали, прилагайки властта на правителствата на Чавес и Мадуро и често сътрудничат на армията в модела, известен като "Гражданско-военен съюз".

Тръмп: Николас Мадуро е "кубинска марионетка"

Защо Кабельо е противоречив?З

Според независимата мисия на ООН за правата на човека, Кабельо е разпоредил репресии срещу противниците на Мадуро, включително чрез операция "Тун Тун" през 2017 г. Името на операцията идва от звука, който се чува, когато полицаи чукат на вратата преди арест.

През август 2024 г., когато е член на Националното събрание, Кабельо предупреждава журналисти, публикуващи информация за изборните резултати, че ще бъдат арестувани. Мисията на ООН също така открива, че "колективос" действат в координация със сигурността, стрелят предупредителни изстрели без да бъдат възпрепятствани, дори когато охраната е на метри разстояние.

Заедно с Мадуро и бившия министър на вътрешните работи Рамон Родригес Часин, Кабельо е обвинен от американското Министерство на правосъдието по нарконаказателни обвинения за участие на Венецуела в наркотрафика. Мадуро и неговите съюзници обаче твърдят, че това е претекст за "империалистическа заплаха" за венецуелските петролни ресурси.