Свят

Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

Кабельо, който се издига при управлението на Уго Чавес, е обвиняван от независима мисия на ООН за нарушаване на правата на човека чрез репресии срещу опозицията

7 януари 2026, 16:00
Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите
Източник: Getty Images

С ред хиляди привърженици на президента на Венецуела Николас Мадуро, които се включиха в протест в Каракас срещу неговото отвличане от американски войски, един човек изпъкна, пише Al Jazeera.

Облечен със синя шапка с надпис "Съмнението е предателство", министърът на вътрешните работи, правосъдието и мира Диосдадо Кабельо марширува с протестиращите във вторник, преди да произнесе реч пред огромен портрет на Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

Дългогодишен съюзник на Мадуро и на предшественика му Уго Чавес, Кабельо се очертава като ключова фигура в ръководството, което бившият президент е изградил. Някои анализатори го описват като практически най-влиятелния човек във Венецуела днес, въпреки че заместникът на Мадуро, Делси Родригес, официално е поела временно президентството.

Кабельо е обвиняван, че налага репресии срещу протестите и медиите, критикуващи правителството на Мадуро, включително от независима мисия на ООН за правата на човека през 2024 г.

  • Кой е Диосдадо Кабельо?

Роден в Ел Фурриал, щата Монагас, Кабельо има образование по инженерство, включително магистратура от университета "Андрес Бело".

Той е заемал различни позиции при Чавес (1999–2013), включително началник на кабинета му, министър на вътрешните работи и правосъдието, както и министър на инфраструктурата и обществените строежи.

Като член на въоръжените сили, Кабельо участва в опита за преврат на Чавес срещу президента Карлос Андрес Перес през февруари 1992 г. и прекарва две години в затвора след провала на преврата.

След идването на Чавес на власт Кабельо помага за създаването на проправителствени граждански организации, известни като Боливарски кръгове, насочени към овластяване на работниците и бедните.

На 13 април 2002 г., по време на двудневен опит за преврат срещу Чавес, Кабельо поема президентските функции и изпраща елитни военноморски сили да освободят Чавес, който е задържан на база на Карибско островче. Чавес се връща на власт няколко часа по-късно.

През времето на Чавес Кабельо е критикуван за бизнес интересите си от опозицията, която го нарича част от "Болибуржоазията" - официални лица, натрупали богатство.

След смъртта на Чавес през 2013 г. Кабельо е говорител на Националното събрание, което го поставя в реда за временно президентство, но ролята отива при Мадуро. Кабельо се издига до "цар на сигурността", ръководейки вътрешния сигурностен апарат и контролирането на въоръжени цивилни групи, известни като "колективос".

Разследват парламентарния шеф на Венецуела за наркотрафик

  • Защо Кабельо е толкова влиятелен?

Венецуела има 109 000 активни военни и 31 военни самолета, докато САЩ разполагат с 1,33 милиона активни военнослужещи и най-разрушителния арсенал в историята. Въпреки това, ако САЩ се опитат да поддържат военно присъствие във Венецуела, могат да срещнат предизвикателства от паравоенните формирования, лоялни на Единната социалистическа партия на Венецуела и армията.

Структурите на Венецуела включват около 220 000 паравоенни, повече от два пъти размера на официалните военни сили. Кабельо, като вътрешен министър, е отговорен за тези групи.

  • Паравоенните групи на Венецуела

Основната част от паравоенните бойци принадлежи към Боливарската милиция, създадена от Чавес и описвана от критиците като негова "частна армия".

"Колективос" са въоръжени, маскирани мотористи, които години наред доминират в градските квартали, прилагайки властта на правителствата на Чавес и Мадуро и често сътрудничат на армията в модела, известен като "Гражданско-военен съюз".

Тръмп: Николас Мадуро е "кубинска марионетка"

  • Защо Кабельо е противоречив?З

Според независимата мисия на ООН за правата на човека, Кабельо е разпоредил репресии срещу противниците на Мадуро, включително чрез операция "Тун Тун" през 2017 г. Името на операцията идва от звука, който се чува, когато полицаи чукат на вратата преди арест.

През август 2024 г., когато е член на Националното събрание, Кабельо предупреждава журналисти, публикуващи информация за изборните резултати, че ще бъдат арестувани. Мисията на ООН също така открива, че "колективос" действат в координация със сигурността, стрелят предупредителни изстрели без да бъдат възпрепятствани, дори когато охраната е на метри разстояние.

Заедно с Мадуро и бившия министър на вътрешните работи Рамон Родригес Часин, Кабельо е обвинен от американското Министерство на правосъдието по нарконаказателни обвинения за участие на Венецуела в наркотрафика. Мадуро и неговите съюзници обаче твърдят, че това е претекст за "империалистическа заплаха" за венецуелските петролни ресурси.

Източник: Al Jazeera    
Диосдадо Кабельо Венецуела Николас Мадуро Колективос Паравоенни групи Уго Чавес Политическо влияние Репресии Опити за преврат Наркотрафик
Последвайте ни

По темата

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга

Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от "Делта форс"

Средната пенсия мина 1000 лева

Средната пенсия мина 1000 лева

pariteni.bg
В България са продадени рекорден брой нови автомобили през 2025 г.

В България са продадени рекорден брой нови автомобили през 2025 г.

carmarket.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 10 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 10 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 10 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 10 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Свят Преди 26 минути

Кюрдския лидер Елхам Ахмед обвини сирийските власти в "геноцидна война"

Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Свят Преди 30 минути

Гренландия разполага с едни от най-големите неизползвани залежи на редкоземни елементи в света

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Любопитно Преди 1 час

През септември 2025 г. се потвърди новината, че Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Свят Преди 1 час

Престъпникът получава прякора „Убиеца с торса“ заради начина, по който разчленявал някои от жертвите си

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

Свят Преди 2 часа

Ако бъде постигнато споразумение, „Шеврон“ и „Куантум Енерджи Партнърс“ планират да разделят активите на руската компания помежду си

Доналд Тръмп: Мелания мрази "непрофесионалните" ми танци

Доналд Тръмп: Мелания мрази "непрофесионалните" ми танци

Свят Преди 2 часа

"Каза ми: „Това е толкова непрезидентско.“ Аз отговорих: „Но аз станах президент“, сподели Тръмп

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Свят Преди 2 часа

Франция вече работи по план за реакция

<p>Фараж посочи кой носи отговорността за бъдещето на Гренландия</p>

Фараж към Тръмп: Бъдещето на Гренландия трябва да реши Дания

Свят Преди 2 часа

Британският съюзник на американския президент призна сериозни опасения за сигурността на арктическата територия, но отхвърли идеята за американско завземане

Присъда след тежката катастрофа с три жертви на пътя Плевен – Ловеч

Присъда след тежката катастрофа с три жертви на пътя Плевен – Ловеч

България Преди 2 часа

Габриел Т. е признат за виновен в това, че при управление на моторно превозно средство нарушил правилата за движение по пътищата и умишлено е причинил смъртта на Цветелин Л., Стела И. и Найден Т.

Netflix пуска филм зад кулисите на последния сезон на „Stranger Things“

Netflix пуска филм зад кулисите на последния сезон на „Stranger Things“

Любопитно Преди 2 часа

Netflix обяви документалния филм „One Last Adventure. The Making of Stranger Things 5“, който разкрива работата зад кулисите на последния сезон на хитовия сериал и ще бъде излъчен премиерно на 12 януари

Китай построи центрофуга, която променя гравитацията

Китай построи центрофуга, която променя гравитацията

Любопитно Преди 2 часа

Китай започва нова хипергравитационна центрофуга за компресиране на пространството и времето – как работи?

Подновяват ремонта на "Дунав мост" - Русе, няма да спират движението

Подновяват ремонта на "Дунав мост" - Русе, няма да спират движението

България Преди 3 часа

То ще се осъществява двупосочно в ремонтирания участък в платното за Румъния

Трогателна среща на червения килим: Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг представиха децата си

Трогателна среща на червения килим: Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг представиха децата си

Любопитно Преди 3 часа

Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг се срещнаха на „Golden Eve“, представиха децата си и актрисата загатна, че завръщане на „Сексът и градът“ е възможно, макар засега да няма конкретни планове

Стюардеса получи изненада в пликче за повръщане (ВИДЕО)

Стюардеса получи изненада в пликче за повръщане (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

„Надявам се хората да разберат, че добротата все още съществува по света“, сподели стюардесата

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите

Свят Преди 3 часа

В нея се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения

<p>Фон дер Лайен предлага &euro;45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони</p>

Фон дер Лайен предлага €45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони за търговската сделка с Меркосур

Свят Преди 3 часа

Брюксел се нуждае от подкрепата на Рим до петък, за да осигури мнозинство за историческото търговско споразумение на ЕС с Южна Америка

Всичко от днес

От мрежата

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Броят животните в Лондонския зоопарк

sinoptik.bg
1

Над 41 градуса по Целзий в Австралия

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 7 януари, сряда

Edna.bg

Томи Лий влиза в защита на съпругата си след онлайн скандал

Edna.bg

Защо Лионел Меси отказва да говори на английски?

Gong.bg

Сериозно напрежение в Рома

Gong.bg

МФ: Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава

Nova.bg

Преливат реки в област Кърджали, разрушен е мост (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg