Започва изплащането на първите пенсии в евро

З апочва изплащането на първите пенсии в евро. От МВР взеха допълнителни мерки за охраната. Около пощите и банките ще има засилено полицейско присъствие. В малките и отдалечените населени места към полицията ще се присъединят екипи на Жандармерията.
Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще продължи до 20 януари. Пенсиите са превалутирани по утвърдения курс.
Възрастните хора ще могат да видят размера им в евро онлайн в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения.
Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Останалите разчитат на пощенските станции, където изплащането е според предварително утвърден график.