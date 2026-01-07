Започва изплащането на първите пенсии в евро

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

З апочва изплащането на първите пенсии в евро. От МВР взеха допълнителни мерки за охраната. Около пощите и банките ще има засилено полицейско присъствие. В малките и отдалечените населени места към полицията ще се присъединят екипи на Жандармерията.

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще продължи до 20 януари. Пенсиите са превалутирани по утвърдения курс.

Възрастните хора ще могат да видят размера им в евро онлайн в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения.

Първи пенсии в евро: Обявиха кога ще се изплащат пенсиите за януари

Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Останалите разчитат на пощенските станции, където изплащането е според предварително утвърден график.