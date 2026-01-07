България

Започва изплащането на първите пенсии в евро

Те са превалутирани по утвърдения курс

7 януари 2026, 06:57
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула
Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро
НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото
Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките
Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети,

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина
Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро

Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро
Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

З апочва изплащането на първите пенсии в евро. От МВР взеха допълнителни мерки за охраната. Около пощите и банките ще има засилено полицейско присъствие. В малките и отдалечените населени места към полицията ще се присъединят екипи на Жандармерията.

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще продължи до 20 януари. Пенсиите са превалутирани по утвърдения курс.

Възрастните хора ще могат да видят размера им в евро онлайн в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения.

Първи пенсии в евро: Обявиха кога ще се изплащат пенсиите за януари

Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Останалите разчитат на пощенските станции, където изплащането е според предварително утвърден график.

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Започва изплащането на първите пенсии в евро

Започва изплащането на първите пенсии в евро

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 50 минути
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 1 час
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 53 минути
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 1 час

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Свят Преди 30 минути

Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, като президент на САЩ, заяви той

Силно земетресение разтърси Филипините

Силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 57 минути

Филипинската сеизмологична агенция предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове

Стобските пирамиди – място, където природата и въображението се срещат

Стобските пирамиди – място, където природата и въображението се срещат

Любопитно Преди 1 час

Скалните пирамиди край село Стоб са истински природен феномен, който се е формирал стотици хиляди години под влиянието на различни климатични фактори, те не впечатляват с мащаб, а с характер – с онова усещане за тишина и древност, което те обгръща още при първата среща

БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

България Преди 1 час

Предвижда се отсичането на 218 млн. броя разменни евромонети, в това число 1 000 000 броя възпоменателни

САЩ: Армията е опция за Гренландия

САЩ: Армията е опция за Гренландия

Свят Преди 8 часа

Придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати

Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

Свят Преди 9 часа

Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

Свят Преди 9 часа

Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата

Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата

България Преди 10 часа

В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите

<p>&bdquo;По-близо сме до мир в Украйна от всякога&ldquo;</p>

В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

Свят Преди 10 часа

Създават 800 000 украинска армия, която да възпира Русия

Русия удари американска фабрика в Украйна

Русия удари американска фабрика в Украйна

Свят Преди 12 часа

Филатов: Руснаците са бомбардирали собственост на САЩ

Огромно дърво рухна край детска градина в София

Огромно дърво рухна край детска градина в София

България Преди 12 часа

Инцидентът е станал късно следобед, когато родители прибират децата си

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Свят Преди 13 часа

Войната в Йемен блокира стотици туристи на остров

Люта зима във Франция, загинали

Люта зима във Франция, загинали

Свят Преди 13 часа

Общо 26 департамента в западната част на Франция бяха поставени под оранжев код

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите - взеха жертва

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите - взеха жертва

Свят Преди 14 часа

Проливните дъждове доведоха до преливане на няколко реки

<p>Нидерландия се разграничи от методите на САЩ</p>

Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците

Свят Преди 14 часа

Холандските военни традиционно работеха в тясно сътрудничество със САЩ, но сега се въздържат от участие след атаките срещу предполагаеми контрабандни плавателни съдове

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Свят Преди 14 часа

Докато италианската кухня безспорно заслужава признание, тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на собствената ѝ същност

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Свят Преди 14 часа

Той е там за срещата на Коалицията на желаещите

