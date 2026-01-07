Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

В одещи експерти в туризма представиха своя списък с най-добрите дестинации през 2026 г., отговаряйки не просто на въпроса "къде да отидем", но и "защо точно сега". Списъкът включва места, които предлагат уникални преживявания тази година – от чествания на важни годишнини и откриване на нови атракции, до домакинство на специални събития като пълно слънчево затъмнение или възстановяване след природни бедствия.

Сред избраните са културни столици, райски кътчета за гастрономи, природни феномени и исторически обекти, обещаващи незабравими приключения за всеки тип пътешественик. Подробна информация за всяка от тях можете да намерите по-долу:

Аделаида, Австралия

Аделаида, столицата на Южна Австралия, предлага всичко, което прави континента специален: плажове, лозя, дива природа и първокласна храна и напитки.Открийте Централния пазар на Аделаида, насладете се на умереното време в ботаническите градини на града и посетете винарския регион Бароса Вали. Кенгуру Айлънд също отново посреща посетители след опустошителните горски пожари през 2020 г.

Алжир

Приключенски настроените пътешественици могат да изживеят гледки като от научно-фантастични филми, сред които скалните лунни пейзажи на Национален парк Тасили н’Аджер, дом на праисторическо изкуство. Основната атракция е необятното, величествено и пусто пространство на Сахара, където планински дюни светят преди залез слънце.

Аруша, Танзания

Разположена в подножието на внушителния вулканичен връх Меру, Аруша е често входна точка към Серенгети или Килиманджаро. През есента на 2026 г. тук ще отвори врати "Мечтата на д-р Джейн: Центърът на Гудол за надежда", посветен на наследството на покойната приматоложка Джейн Гудол. Атракцията ще образова и вдъхновява посетителите чрез интерактивни експонати, изследващи дивата природа и защитата на животните. Аруша предлага и многобройни възможности за наблюдаване на дивата природа в Национален парк Аруша.

Арагон, Испания

Пълно слънчево затъмнение ще премине над Северна Испания на 12 август 2026 г., а регионът Арагон е отлично място за наблюдение. Сарагоса, регионалната столица, предлага 2000 години история, от римски руини до зашеметяваща мудехарска архитектура. Дивият, планински терен на Теруел пък е идеален за търсене на трюфели и отлични пешеходни пътеки. Арагон се развива и като център за астротуризъм, с места като Национален парк Ордеса и Монте Пердидо, предлагащи ниско светлинно замърсяване и великолепни условия за наблюдение на звездите.

Бахрейн

Тази малка островна държава, често засенчвана от Дубай и Абу Даби, се превръща във все по-привлекателна дестинация. Нейният мащаб е част от привлекателността – от блестящия силует на столицата Манама до пустинните пейзажи във вътрешността на острова и плажовете по крайбрежието.

Брюксел, Белгия

Известен като "столицата на Европа", Брюксел е прочут с историческите си сгради, Гран Плас и вкусната си храна. През 2026 г. градът ще разкрие пълния си артистичен потенциал с дългоочакваното откриване на Център Канал Помпиду в бивша автомобилна фабрика, в партньорство с парижкия Център Помпиду. Очаквайте невероятни галерийни пространства, ресторант на покрива и архив за архитектурна история. Музеят на комиксовото изкуство и многобройните стенописи по улиците също допринасят за художественото наследство на града.

Чилийски фиорди

През 2026 г. луксозните круизни компании, обслужващи Южна Америка, усилено включват чилийските фиорди в своите маршрути. По-малко известни от съседния регион на Патагония, но също толкова очарователни, чилийските фиорди предлагат на приключенски настроените посетители уединен воден свят от лабиринтни канали за навигация. Този регион, дом на девствени ледници, е южноамериканският еквивалент на норвежките фиорди, достъпен единствено по вода и предлагащ срещи с делфини, пингвини и мигриращи гърбати китове.

Девън, Великобритания

Следващата година се навършват 50 години от смъртта на най-известната дъщеря на Девън: писателката Агата Кристи. Това ще бъде отбелязано с множество събития през 2026 г., включително мащабна изложба в Британската библиотека в Лондон. Любителите на Кристи задължително трябва да посетят нейната ваканционна къща "Гринуей Хаус", Угбрук Хаус и писателското ѝ убежище на остров Бърг.

Доминика

Доминика, известна като "Островът на природата", създава първия в света резерват за кашалоти – защитена зона от около 1230 кв. км по западното крайбрежие. Резерватът ще осигури защитен хабитат за една от малкото популации на кашалоти в света, като същевременно ще регулира дейности като наблюдение на китове и екотуризъм. Островът изобилства и с други природни чудеса като вулканични върхове, дълбоки долини и 365 реки. Очаква се през 2026 г. да бъде завършен кабинков лифт до второто по големина кипящо езеро в света, което ще улесни достъпа до него.

Източен Тимор

За пътешествениците, които искат да бъдат сред първите, изследващи изгряваща дестинация, най-младата страна в Азия ги очаква. Източен Тимор (наричан също Тимор-Лесте), присъединен към АСЕАН (Асоциация на страните от Югоизточна Азия) в края на 2025 г., е разположен в прочутия Коралов триъгълник – едно от най-добрите места за гмуркане и шнорхелинг в света. Остров Атауро е дом на няколко водолазни компании и екокурорти. В столицата Дили, Музеят и архив на тиморската съпротива предлагат поглед към борбата на страната за независимост.

Ямайка

Ямайка се възстановява бързо след като ураганът Мелиса премина през острова в края на октомври. Повече от две трети от острова вече са отворени и посрещат посетители. Популярните туристически райони като Очо Риос, Негрил, Кингстън и Порт Антонио са до голяма степен незасегнати.

Каназава, Япония

През 2026 г. Япония въвежда нови правила за туристи, което прави Каназава идеална алтернатива на пренаселените градове. Този компактен град, известен с производството на 99% от златното фолио в Япония, е дом на топ атракции като градината Кенрокуен (считана за една от трите най-добри в Япония) и квартал Хигаши Чая. Градът ще бъде домакин на събития като Фестивала на кафето в Каназава и Фестивала Цуруги Хорай, предлагайки уникално културно преживяване.

Долината Орхон, Монголия

Монголската туристическа сцена процъфтява, а долината Орхон, на пет часа път с кола от столицата Улан Батор, си заслужава предизвикателния терен. Тук, далеч от признаците на цивилизацията, се чувствате като на едно от редките места на земята, където наистина можете да избягате от всичко. Това може да се промени през следващото десетилетие, тъй като Монголия има амбициозни планове да построи нов град тук. Дотогава си струва да посетите Genghis Khan Polo Retreat, за да останете в традиционна (макар и луксозна) юрта, да карате коне и да наблюдавате звездите под едни от най-чистите небеса в света.

Оулу, Финландия

След като дълги години е засенчван от Хелзинки и Лапландия, финландският град Оулу излиза на преден план като една от европейските столици на културата за 2026 г. Оулу не само е прекрасно място за наблюдаване на Северното сияние, но е и дом на невероятни плаващи сауни и живописни природни кътчета като градския парк на островите Хуписаарет. Градът ще бъде домакин на близо 200 събития като част от Oulu2026, включително фестивала за електронна музика Frozen People и премиерата на мюзикъла "Snowball".

Пенанг, Малайзия

Пенанг, където е снимана голяма част от филма "Луди богати азиатци", е витрина на перанаканската култура – смесица от китайски, югоизточноазиатски и европейски влияния. Това е особено видно в разнообразната и вкусна кулинарна сцена на Пенанг, която беше призната от гида Мишлен за първи път през 2025 г. Не е нужно да харчите много за страхотна храна в Пенанг: уличните сергии, нощните пазари и традиционните кафенета предлагат ароматни кърита, горещи купички лакса и неустоими пандан и кокосови сладкиши. Между храненията, потърсете емблематичните улични стенописи на Джордж Таун.

Пенико, Перу

След осем години разкопки, древният град Пенико беше представен от археолози през 2025 г. Смята се, че селището, някога оживен търговски център, е възникнало след упадъка на една от най-старите цивилизации в Америките – Каралите. Мястото, на четири часа път с кола на север от столицата Лима, включва пешеходни маршрути през запазените руини. То предоставя на посетителите завладяващ археологически спътник на Мачу Пикчу, предлагайки поглед към древна цивилизация, предшестваща други по-широко известни обекти на културното наследство.

Сен Пиер и Микелон, Франция

Разположен само на около 20 километра от източния бряг на Канада, Сен Пиер и Микелон е самоуправляваща се отвъдморска територия на Франция - последната френска крепост в Северна Америка. Сен Пиер, със своите цветни сгради около защитен залив, е столицата, докато Микелон е топ място за любителите на природата, предлагащо отлични условия за туризъм и колоездене. Жителите на малкото село Микелон постепенно се преместват, след като са получили държавни средства за възстановяване на по-високи места поради опасения, че покачващото се морско равнище ще потопи селото, което прави тази година ценна възможност да изживеете това историческо място, преди то да се промени завинаги.