САЩ признаха България за безопасна за туристите

Това я поставя редом с други държави с нисък риск

7 януари 2026, 22:52
Източник: istock/Getty Images

С поред оценка на Държавния департамент на САЩ България се нарежда сред най-сигурните туристически дестинации в Европа, с оценка Ниво 1. Това я поставя редом с други държави с нисък риск, без сериозни терористични заплахи, и я прави привлекателна алтернатива на по-натоварените и рискови западноевропейски дестинации.

България се откроява с богато културно-историческо наследство, включително тракийски архитектурни паметници, при значително по-малко опасения за сигурността, посочват от Държавния департамент на САЩ.

САЩ предупреждават за терор в Европа

Докато американските туристи планират своите европейски пътешествия за 2026 година, пътническите предупреждения на Държавния департамент на САЩ предоставят ключова информация за потенциалните рискове.

Тези предупреждения, които се актуализират редовно въз основа на фактори като тероризъм, престъпност, граждански вълнения и здравни рискове, използват четиристепенна система, за да подпомогнат гражданите при вземането на информирани решения.

Интересното е, че при разглеждане на картата на Европа се очертава ясен модел: много източноевропейски държави се ползват с най-ниската оценка за риск, докато редица водещи дестинации в Западна Европа са обект на повишени предупреждения, основно заради продължаващи терористични заплахи.

За американските туристи и Европа е опасна

Разбира се, нито една дестинация не е напълно лишена от рискове. Дребната престъпност, като джебчийството в туристически натоварени зони, остава универсален проблем в цяла Европа. Граждански вълнения под формата на протести или стачки могат да нарушат пътническите планове навсякъде, а здравните препоръки на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ винаги следва да бъдат проверявани.

По на изток картината рязко се влошава: Украйна, Русия и Беларус са класифицирани като Ниво 4 заради продължаващата война, произволното прилагане на закони, неправомерни задържания и ограничена консулска подкрепа от страна на САЩ. Пътуващите са настоятелно призовани да избягват напълно тези дестинации, като в предупрежденията се подчертава необходимостта от незабавно напускане за всички американски граждани, които се намират там.

За онези, които планират пътуване до Европа през 2026 година, се очертават и практически промени. От октомври 2025 г. ЕС започна поетапното въвеждане на Системата за влизане/излизане (Entry/Exit System – EES) в 29 държави, която изисква гражданите на САЩ да предоставят биометрични данни – пръстови отпечатъци и лицево сканиране – при влизане за краткосрочен престой. Този автоматизиран процес заменя ръчното подпечатване на паспортите и има за цел по-ефективно проследяване на превишаването на разрешения престой, макар че първоначалното му прилагане може да доведе до забавяния на границите. Пълното въвеждане се очаква до април 2026 г.

Междувременно предстоящата Европейска система за информация и разрешение за пътуване (ETIAS), подобна на американската ESTA, е планирана за края на 2026 г. и ще изисква предварително онлайн разрешение за пътуване за посетители от държави с безвизов режим.

В Обединеното кралство, което е извън Шенгенското пространство, гражданите на САЩ вече се нуждаят от Електронно разрешение за пътуване (ETA) за краткосрочни посещения. 

Източник: БГНЕС    
България САЩ туризъм
Всичко от днес

