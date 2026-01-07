Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

Б аща и син от Крумовград бяха спасени късно тази вечер, след като часове наред са останали блокирани от придошлите води на река Арда в района на стамболовското село Долно Черковище, предава NOVA.

Двамата са работници в кариера за инертни материали и са влезли в коритото на реката с тежка техника. Вследствие на интензивните валежи нивото на Арда рязко се е повишило, което ги е оставило откъснати от брега. За да се спасят, мъжете са се качили върху багер, където са прекарали няколко часа.

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

През това време са били направени няколко неуспешни опита за извеждането им с различна техника и лодки. В крайна сметка, след координирани действия на всички ангажирани институции, включително и на ИАРА, двамата са били успешно изведени от реката.

Заради обилните валежи ситуацията в област Кърджали остава усложнена. В река Арда се вливат множество притоци от Източните Родопи, а за региона е обявен червен код за опасно време. Сред най-пълноводните реки е била и Крумовица, която е заплашила да залее моста, свързващ двете части на Крумовград.

На много места в ниските части са наводнени земеделски земи, стопански постройки и автомобили. Залети са и множество мазета на жилищни сгради и учебни заведения в квартал „Дружба“, който е останал без електрозахранване.

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

Общо 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията е заляла и редица малки пътища в общините Крумовград и Кирково.

По данни за последното денонощие на места в региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър.