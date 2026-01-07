Венецуела призна, че преговаря със САЩ за петрол

Д ържавната петролна компания на Венецуела съобщи, че са започнали преговори за продажба на суров петрол на Съединените щати, след като Вашингтон поиска достъп до петролните резерви на страната след отстраняването на президента ѝ Николас Мадуро.

САЩ ще продават венецуелски петрол за "неопределено време"

„В ход са преговори със Съединените щати за продажбата на определени обеми петрол в рамките на съществуващите търговски отношения между двете страни“, заяви държавната петролна компания на Венецуела.

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Оттам уточняват, че процесът се осъществява по модел, сходен с този, прилаган при отношенията с международни компании.