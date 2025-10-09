Свят

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа

И Израел, и "Хамас" потвърдиха, че е постигнато споразумение

9 октомври 2025, 07:04
П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" "са подписали" първия етап от мирния план за Газа, предаде BBC.

"Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени съвсем скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към Силeн, Траен и Вечен Мир", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Обявлението идва след три дни на непреки преговори в Египет, с посредничеството на представители от Египет, Катар, Турция и Съединените щати, насочени към прекратяване на двегодишния конфликт.

И Израел, и "Хамас" потвърдиха, че е постигнато споразумение.

В публикацията си Тръмп обаче не даде яснота по други ключови въпроси, които продължават да създават напрежение в преговорите, най-вече разоръжаването на "Хамас" и бъдещото управление на Газа.

В пост в платформата X израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече това "велик ден" и добави, че "ще свика правителството, за да ратифицира споразумението и да върне у дома всички наши скъпи заложници".

"Хамас" потвърди, че споразумението включва изтегляне на израелските сили от Газа и размяна на заложници срещу затворници.

Групировката също така призова Тръмп, страните-гаранти и другите арабски държави да принудят Израел "да изпълни изцяло изискванията на споразумението".

Високопоставен представител на Белия дом съобщи пред CBS,  че "нашата оценка е, че освобождаването на заложниците ще започне в понеделник".

Катарският външен министър Маджед ал-Ансари заяви, че повече подробности ще бъдат обявени по-късно, като добави, че споразумението ще "доведе до прекратяване на войната, освобождаване на израелските заложници и палестинските затворници и допускане на хуманитарна помощ".

По-рано в сряда очакванията за предстояща сделка се повишиха, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио влезе на събитие заедно с Тръмп и му подаде бележка.

Посланието изглежда го молеше да одобри публикация в Truth Social относно Газа, "за да можете да обявите първи".

Тръмп заяви, че бележката го е информирала, че "сме много близо до споразумение". Малко след това той напусна залата, като каза, че трябва да се съсредоточи върху Близкия изток.

Министерството на здравеопазването в управляваната от "Хамас" Газа съобщи в сряда, че израелски обстрел е убил поне осем души през последните 24 часа, най-ниският брой на жертви, отчетен през последната седмица.

Болници съобщиха, че двама души са били убити в сряда, докато са се опитвали да съберат храна от центрове за разпределяне на помощи в централната и южната част на Газа.

Междувременно израелската армия заяви, че нейните войници са убили "няколко терористи", които са се опитали да атакуват позицията им в град Газа.

Израел започна военната си кампания в Газа в отговор на атаката от 7 октомври 2023 година, при която бойци, водени от "Хамас", убиха около 1200 души и отвлякоха други 251 като заложници.

Оттогава насам най-малко 67 183 души са били убити при израелски военни действия в Газа, включително 20 179 деца, според данни на министерството на здравеопазването в анклава. Неговите данни се считат за достоверни от Организацията на обединените нации и други международни институции, въпреки че Израел оспорва тези цифри.

Министерството също така съобщи, че още 460 души са починали от последиците на недохранване от началото на войната, включително 182 души, откакто през август в град Газа бе потвърден глад от подкрепяната от ООН Система за класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC).

Нетаняху многократно е отричал, че в Газа има глад, и твърди, че Израел улеснява доставките на храна и друга помощ.

Източник: BBC    
