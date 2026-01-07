Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Н ови данни подчертават стратегическото значение на Гренландия на фона на глобалната надпревара за критични суровини и засиления интерес на САЩ.

Нова карта, изготвена от Newsweek въз основа на данни на Геоложката служба на САЩ (USGS), показва как запасите от редкоземни минерали на Гренландия се съпоставят с тези в останалия свят.

Защо това има значение

Гренландия разполага с едни от най-големите неизползвани залежи на редкоземни елементи (REE) в света - минерали, които са от ключово значение за съвременните технологии, прехода към чиста енергия и отбранителните системи. С нарастващото глобално търсене на тези суровини стратегическата роля на Гренландия като алтернативен източник става все по-важна.

Последните данни на USGS подчертават как самоуправляващата се територия в рамките на Кралство Дания, член на НАТО, се сравнява с водещите световни производители. Това е и една от причините островът да се превърне във фокус на американската политика, включително на натиска от страна на президента Доналд Тръмп за придобиването му. Това е идея, която предизвика сериозно геополитическо напрежение.

Глобалната надпревара за Гренландия

Какво представляват редкоземните минерали

Редкоземните минерали са група от 17 метала, които се намират в земната кора и са неравномерно разпределени по света. Въпреки името си, те не са особено редки, но извличането и преработката им са изключително трудни.

Тези елементи са незаменими за съвременния живот. Те задвижват магнитите в електромобилите, екраните на смартфоните и турбините за производство на чиста енергия. Без тях технологии като възобновяемата енергия, напредналата електроника и дори отбранителните системи биха били трудно осъществими. Накратко, редкоземните елементи са скритият гръбнак на технологичния свят.

Hmmm. Greenland possesses significant, largely untapped, mineral resources, inc. rare earth elements, graphite, lithium, and other critical minerals.



(source: Wall St Journal) pic.twitter.com/Sy6GW6keHQ — Information is Beautiful (@infobeautiful) January 6, 2026

Какво показват данните

Към 2025 г. Китай доминира както по запаси, така и по производство на редкоземни минерали, с около 44 милиона метрични тона, почти половината от световните оценени запаси от 91,9 милиона метрични тона.

За сравнение, запасите на Гренландия се оценяват на около 1,5 милиона метрични тона, според USGS. Макар и значително по-малки от китайските, те са съпоставими със запасите на САЩ (1,9 милиона метрични тона) и надхвърлят тези на Канада (830 хиляди тона), Южна Африка (860 хиляди тона) и по-голямата част от Европа.

След Китай се нарежда Бразилия с около 21 милиона метрични тона, докато Индия и Австралия разполагат съответно с 6,9 и 5,7 милиона метрични тона. Други значими играчи са Русия (3,8 милиона тона) и Виетнам (3,5 милиона тона).

Защо Тръмп иска Гренландия? Не е толкова луд, колкото си мислите

Къде са концентрирани залежите

Богатството на Гренландия на редкоземни елементи е концентрирано основно в южната част на острова, най-вече в находището Кванефелд в община Куяллек. Там има значителни залежи на неодим, диспрозий и други индустриално ключови елементи.

Размерът и комбинацията от леки и тежки редкоземни елементи правят находището стратегически ценно за държави, които търсят алтернатива на доминиращата позиция на Китай в глобалните доставки.

Според USGS ресурсите на това находище са жизненоважни за производството на високоефективни магнити, батерии за електромобили, вятърни турбини и военно оборудване, продукти в центъра на енергийния преход и отбранителната индустрия.

🇺🇸🇬🇱 GREENLAND ISN’T EMPTY, IT’S LOADED



A 2023 Geological Survey of Denmark and Greenland assessment shows the island’s ice-free edges are loaded with 25 of the EU’s 34 critical raw materials.



These aren’t trivia minerals.



They’re the guts of modern power: electrification,… pic.twitter.com/z1X1nLw0Tw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 7, 2026

Препятствия пред добива

Въпреки мащаба на запасите, добивът в Гренландия е затруднен от редица фактори:

ограничена инфраструктура, суров климат и строги екологични регулации, свързани с опасения за радиоактивни странични продукти като уран.

Местната съпротива, мотивирана от опасения за околната среда и традиционния начин на живот, също забавя развитието на минните проекти.

През 2021 г. парламентът на Гренландия прие законодателство, което ограничава урановите странични продукти, като по този начин директно повлия върху сроковете за реализация на големи минни проекти.

От тези избори се решава бъдещето на света

Засилен западен интерес

Въпреки трудностите, интересът на Запада към минералите на Гренландия се засилва. Чуждестранни инвестиции, като придобиването на компанията Tanbreez Mining от базираната в Ню Йорк Critical Metals, бяха осъществени след съобщения, че американски официални лица са блокирали китайски купувачи.

They are openly threatening to conquer other countries now to strip them of their precious minerals and natural resources.



Greenland has about 1.5 million tons of rare earth element reserves, ranking it in the top 10 globally — and Trump and his oligarch donors want it. pic.twitter.com/xF60vIaDiY — Melanie D'Arrigo (@DarrigoMelanie) January 3, 2026

Какво казват лидерите

Свързвайки достъпа до минералите на Гренландия с националната сигурност, Доналд Тръмп заяви пред репортери на борда на Air Force One:

"Нуждаем се от Гренландия от гледна точка на националната сигурност, а Европейският съюз има нужда ние да я имаме, те го знаят."

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит каза:

"Президентът Тръмп ясно е заявил, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати и е от ключово значение за възпиране на нашите противници в Арктика."

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви миналата година:

"Трябва да гарантираме, че Америка води в Арктика, защото знаем, че ако не го направим, други държави ще запълнят празнината."

Министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен коментира:

"Не сме в ситуация, в която смятаме, че може да има превземане на страната за една нощ, и затова настояваме за добро сътрудничество."

Датският премиер Мете Фредериксен подчерта, че стратегическият, богат на минерали арктически остров "принадлежи на неговия народ".

В съвместна декларация лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Обединеното кралство заявиха:

"Гренландия принадлежи на нейния народ. Само Дания и Гренландия имат право да вземат решения по въпроси, свързани с Дания и Гренландия."

Не се продаваме, Тръмп! – Гренландия предлага партньорство на ЕС

Какво следва

Сенатът на САЩ обсъжда законодателни ограничения върху евентуални военни действия в Гренландия, по инициатива на демократичния сенатор Рубен Галего от Аризона, докато дипломатическите спорове около бъдещето на територията продължават.