Кевин Кийгън е диагностициран с рак

74-годишният Кийгън наскоро бил хоспитализиран със "стомашни симптоми"

7 януари 2026, 22:37
Кевин Кийгън е диагностициран с рак
Б ившият мениджър на "Нюкасъл" и Англия Кевин Кийгън е бил диагностициран с рак.

74-годишният Кийгън наскоро бил хоспитализиран със "стомашни симптоми" и тестовете разкрили болестта. Сега той ще се подложи на лечение.

"Кевин е признателен на медицинския екип за тяхната намеса и грижи. По време на този труден период, семейството моли за поверителност", написаха от семейството му.

"Всички предполагат, че това е рак и е така": Признанието на Свен-Йоран Ериксон

Кийгън стартира кариерата си в "Скънторп", преди да подпише за "Ливърпул" през 1971, който тогава беше воден от великия Бил Шенкли. С "червените" той печели три пъти Първа дивизия, ФА Къп, два пъти Купата на УЕФА и КЕШ през 1977 година.

Кийгън е двукратен носител на "Златната топка", докато е в Хамбургер - 1978 и 1979, и се завръща в Англия, където играе за "Саутхемптън" и "Нюкасъл", преди да прекрати състезателната си кариера през 1984.

"Никога няма да се откажа": Футболист получи диагноза рак за трети път

Той има 63 мача и 21 гола за Англия. Участник на Световното през 1982 г., по-късно и капитан на националния отбор.

Първият отбор, който ръководи, е "Нюкасъл". Кийгън ги извежда до Висшата лига и се разминава с титлата през сезон 1995-96, когато шампион става "Манчестър Юнайтед".

<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 16 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 16 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Изплащат първите пенсии в евро

Преди 16 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 16 часа

