Любопитно

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

През септември 2025 г. се потвърди новината, че Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак

7 януари 2026, 15:56
Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип
Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите
Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!
Най-красивите ски курорти в света

Най-красивите ски курорти в света
Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени
Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание

Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание
Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство
Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Н икол Кидман и Кийт Ърбан официално финализираха развода си, потвърди Page Six.

Съдебни документи, подадени във вторник и получени от изданието, разкриват, че бившата двойка се е съгласила да се откаже от всякакви права за издръжка както за децата си, така и един за друг.

Според споразумението, дъщерите им – Сънди Роуз, на 17 години, и Фейт Маргарет, на 15 години – ще останат с актрисата от „Babygirl“ 306 дни в годината. Кийт Ърбан ще може да прекарва време с тях „всеки втори уикенд“. И двамата се съгласиха, че няма да има издръжка за децата, позовавайки се на месечни доходи над 100 000 долара за всеки.

Двойката също така се договори, че цялото имущество – включително инвестиции, банкови сметки, домакински мебели, уреди, превозни средства и лични вещи – ще бъде разделено по взаимно съгласие, като всеки ще запази това, което е в негово притежание.

Освен това, всички искове за издръжка на съпруг/а са отменени, като всеки остава отговорен за собствените си правни хонорари и разноски.

Все още не е ясно дали Кидман и Ърбан са имали предбрачен договор. Въпреки че изслушването беше насрочено за вторник, Кидман се отказа от правото си да се яви в съда, след като се върна от Австралия, където прекара празниците с дъщерите си ден преди това.

През септември 2025 г. се потвърди новината, че Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак.

„Понякога връзките просто си изминават времето“, каза източник на изданието по това време, добавяйки, че Кидман „не е искала раздялата и се е опитвала да спаси нещата“. По-късно тя подаде молба за развод на 30 септември, позовавайки се на „непреодолими различия“.

Според съобщенията, двойката живее разделено от началото на лятото на 2025 г.

След раздялата им се появиха слухове, че изпълнителят на „You Look Good in My Shirt“ има романтична връзка с китаристката си Маги Бо. Приятелят на Бо обаче опроверга тези спекулации.

Ърбан и Кидман се срещнаха за първи път на гала вечерта по случай G'Day USA през януари 2005 г., преди да се оженят година по-късно.

Преди брака си с Ърбан, Кидман беше омъжена за Том Круз от 1990 до 2001 г. Те имат две деца: 32-годишната Бела и 30-годишния Конър.

Никол Кидман Кийт Ърбан Развод Развод на знаменитости Попечителство над деца Издръжка на деца Издръжка на съпруг Споразумение за развод Разделяне на имущество Дъщери
Последвайте ни

По темата

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от "Делта форс"

САЩ атакуват танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

САЩ атакуват танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

"Трети март" подаде документи за регистрация като партия, искат Радев за неформален лидер

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как да се грижим за кучето си след операция

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 9 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 9 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 9 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 9 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Свят Преди 44 минути

Престъпникът получава прякора „Убиеца с торса“ заради начина, по който разчленявал някои от жертвите си

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Свят Преди 1 час

Франция вече работи по план за реакция

От изкуствен интелект до „супергрип“: Какво предсказаха „Семейство Симпсън“ за 2026 г.

От изкуствен интелект до „супергрип“: Какво предсказаха „Семейство Симпсън“ за 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

„Семейство Симпсън“ предсказват за 2026 г. пандемия от грип, загуба на работни места заради изкуствен интелект, космически пътувания, умни домове, извънземни и възможен глобален конфликт

Присъда след тежката катастрофа с три жертви на пътя Плевен – Ловеч

Присъда след тежката катастрофа с три жертви на пътя Плевен – Ловеч

България Преди 1 час

Габриел Т. е признат за виновен в това, че при управление на моторно превозно средство нарушил правилата за движение по пътищата и умишлено е причинил смъртта на Цветелин Л., Стела И. и Найден Т.

Netflix пуска филм зад кулисите на последния сезон на „Stranger Things“

Netflix пуска филм зад кулисите на последния сезон на „Stranger Things“

Любопитно Преди 1 час

Netflix обяви документалния филм „One Last Adventure. The Making of Stranger Things 5“, който разкрива работата зад кулисите на последния сезон на хитовия сериал и ще бъде излъчен премиерно на 12 януари

Китай построи центрофуга, която променя гравитацията

Китай построи центрофуга, която променя гравитацията

Любопитно Преди 1 час

Китай започва нова хипергравитационна центрофуга за компресиране на пространството и времето – как работи?

Подновяват ремонта на "Дунав мост" - Русе, няма да спират движението

Подновяват ремонта на "Дунав мост" - Русе, няма да спират движението

България Преди 2 часа

То ще се осъществява двупосочно в ремонтирания участък в платното за Румъния

Трогателна среща на червения килим: Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг представиха децата си

Трогателна среща на червения килим: Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг представиха децата си

Любопитно Преди 2 часа

Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг се срещнаха на „Golden Eve“, представиха децата си и актрисата загатна, че завръщане на „Сексът и градът“ е възможно, макар засега да няма конкретни планове

Стюардеса получи изненада в пликче за повръщане (ВИДЕО)

Стюардеса получи изненада в пликче за повръщане (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

„Надявам се хората да разберат, че добротата все още съществува по света“, сподели стюардесата

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите

Свят Преди 2 часа

В нея се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения

<p>Фон дер Лайен предлага &euro;45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони</p>

Фон дер Лайен предлага €45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони за търговската сделка с Меркосур

Свят Преди 2 часа

Брюксел се нуждае от подкрепата на Рим до петък, за да осигури мнозинство за историческото търговско споразумение на ЕС с Южна Америка

Буркина Фасо осуети план за убийството на президента Траоре

Буркина Фасо осуети план за убийството на президента Траоре

Свят Преди 2 часа

„Нашите разузнавателни служби прехванаха тази операция в последните часове. Те бяха планирали да убият държавния глава, а след това да ударят други ключови институции, включително цивилни", каза Махамаду Сана

Инфлацията в еврозоната е намаляла до 2% през декември на годишна база

Инфлацията в еврозоната е намаляла до 2% през декември на годишна база

Пари Преди 2 часа

Това сочи експресна оценка на Евростат

Касите на БНБ и „Дружество за касови услуги” с извънредно работно време

Касите на БНБ и „Дружество за касови услуги” с извънредно работно време

България Преди 2 часа

Причината - увеличения брой клиенти, обменящи левове в евро

<p>&quot;Да спра да си гриза ноктите&quot; - какво още си обеща Меган Маркъл за Нова година&nbsp;</p>

Меган Маркъл споделя новогодишното си обещание след тихата Коледа в Монтесито

Любопитно Преди 2 часа

Меган и Хари прекараха Коледа в Монтесито с Арчи и Лилибет. В последния си бюлетин Меган споделя желание за спокоен старт на Новата година и отделяне на време за малките моменти, както и да спре лош навик, какво още си обеща, научете във vesti.bg

Кипър пое председателството на ЕС

Кипър пое председателството на ЕС

Свят Преди 2 часа

На церемонията в Никозия присъстваха Зеленски, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Броят животните в Лондонския зоопарк

sinoptik.bg
1

Над 41 градуса по Целзий в Австралия

sinoptik.bg

Сара Джесика Паркър превърна среща от „Сексът и градът“ в семейно събитие от ново поколение

Edna.bg

Най-спокойното видео в YouTube се оказа златна мина за над 1 млн. долара

Edna.bg

Много важен ход на БФС - търсят футболисти с български корени в САЩ, Испания, Германия и Англия

Gong.bg

Шофьорът в свирепата катастрофа с Антъни Джошуа се оправдава с отказали спирачки

Gong.bg

Преливат реки в област Кърджали, разрушен е мост (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

САЩ започнаха операция за задържане на санкциониран танкер, свързан с Венецуела

Nova.bg