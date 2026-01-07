Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Н икол Кидман и Кийт Ърбан официално финализираха развода си, потвърди Page Six.

Съдебни документи, подадени във вторник и получени от изданието, разкриват, че бившата двойка се е съгласила да се откаже от всякакви права за издръжка както за децата си, така и един за друг.

Според споразумението, дъщерите им – Сънди Роуз, на 17 години, и Фейт Маргарет, на 15 години – ще останат с актрисата от „Babygirl“ 306 дни в годината. Кийт Ърбан ще може да прекарва време с тях „всеки втори уикенд“. И двамата се съгласиха, че няма да има издръжка за децата, позовавайки се на месечни доходи над 100 000 долара за всеки.

Nicole Kidman and Keith Urban’s settlement details revealed as they finalize divorce https://t.co/KcIqrvvRLY pic.twitter.com/FOE5tE4cgZ — Page Six (@PageSix) January 6, 2026

Двойката също така се договори, че цялото имущество – включително инвестиции, банкови сметки, домакински мебели, уреди, превозни средства и лични вещи – ще бъде разделено по взаимно съгласие, като всеки ще запази това, което е в негово притежание.

Освен това, всички искове за издръжка на съпруг/а са отменени, като всеки остава отговорен за собствените си правни хонорари и разноски.

Все още не е ясно дали Кидман и Ърбан са имали предбрачен договор. Въпреки че изслушването беше насрочено за вторник, Кидман се отказа от правото си да се яви в съда, след като се върна от Австралия, където прекара празниците с дъщерите си ден преди това.

През септември 2025 г. се потвърди новината, че Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак.

„Понякога връзките просто си изминават времето“, каза източник на изданието по това време, добавяйки, че Кидман „не е искала раздялата и се е опитвала да спаси нещата“. По-късно тя подаде молба за развод на 30 септември, позовавайки се на „непреодолими различия“.

Nicole Kidman and Keith Urban's divorce deal revealed https://t.co/Qmx5dhTJRr — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 6, 2026

Според съобщенията, двойката живее разделено от началото на лятото на 2025 г.

След раздялата им се появиха слухове, че изпълнителят на „You Look Good in My Shirt“ има романтична връзка с китаристката си Маги Бо. Приятелят на Бо обаче опроверга тези спекулации.

Ърбан и Кидман се срещнаха за първи път на гала вечерта по случай G'Day USA през януари 2005 г., преди да се оженят година по-късно.

Преди брака си с Ърбан, Кидман беше омъжена за Том Круз от 1990 до 2001 г. Те имат две деца: 32-годишната Бела и 30-годишния Конър.