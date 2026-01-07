САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

Случайност или информация от кухнята? Мистериозен играч заложи на ареста на Мадуро и прибра над 400 000 долара

Р уската държавна телевизия предава, че американски войници са атакували петролния танкер "Маринера", свързан с Венецуела и показа кадри на хеликоптер в близост до кораба, съобщи "Ройтерс".

Американски представител съобщи по-рано днес, че САЩ се опитват да конфискуват петролния танкер, подложен на американски санкции, след повече от две седмици преследване в Атлантическия океан, тръгнало от бреговете на Венецуела.

Русия е изпратила свои кораби и подводници към танкера, който по време на преследването е издигнал руски флаг.

САЩ преследват трети петролен танкер близо до Венецуела

Руската телевизия RT цитира анонимен източник, според който кораб на американската брегова охрана е следвал танкера и който казва, че опит за конфискация по време на буря вече е бил предприет.

Тръмп: „Задържахме най-големия танкер“ – петролът поскъпва

Руското външно министерство е цитирано от държавните медии да посочва, че корабът, който сега плава под руски флаг, се намира в международни води и действа в съответствие с международното морско право. Ведомството призовава западните страни да зачитат правото на кораба на свобода на корабоплаване.

Американски хеликоптери и кораб на бреговата охрана са използвани за абордаж на танкера, докато американски и британски разузнавателни самолети са кръжали над района близо до британските териториални води.